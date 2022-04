Cảnh sát truy lùng một nghi can bắn người hảng loạt ở đưởng xe điện ngầm thành phố New York.

New York: Trong buổi sáng hôm thứ ba ngày 12 tháng 4, một tên khủng bố đeo khẩu trang, dùng súng bắn bị thương hàng loạt những hành khách trên một chuyến xe điện ở vùng Brooklyn thành phố New York.

Theo những công bố sơ khởi thì có 29 hành khách bị tên khủng bố bắn bị thương.

Tên khủng bố này đã tung ra một quả bom khói vào toa tầu trước khi dùng súng bắn những hành khách trong toa tầu đó.

Trong số 29 người bị thương thì có 10 người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện, còn những người khác bị thương nhẹ.

Tên khủng bố đã trốn thoát sau khi bắn người.

Cảnh sát đã mở cuộc truy tầm và đã tìm thấy súng và những quả bom khói mà chắc là của tên khủng bố để lại.

Theo những tin tức loan báo thì tên khủng bố là một người da đen, và đi trên một chiếc xe U Haul mang bảng số của tiểu bang Arizona.

Theo ông Eric Adams, thị trưởng thành phố New York thì các giới chức an ninh đã có những chứng cớ và sẽ bắt được tên khủng bố trong những ngày sắp tới.

Đường xe điện ngầm thành phố New York là đường xe điện bận rộn và đông khách nhất Hoa Kỳ.

Với vụ bắn người vừa diễn ra, cảnh sát đã tăng cường an ninh trên các đường xe điện khác từ đường xe điện ở thành phố Philadelphia cho đến đường xe điện ở thành phố San Francisco.