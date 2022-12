Cảnh sát truy tầm hai nghi can người Hoa có liên quan đến một vụ giết người ở Markham

Toronto: Một lệnh truy nã trên toàn Canada đã được công bố, trong việc truy lùng hai nghi can có liên quan đến một vụ giết người ở thành phố Markham vào đầu tháng 12 năm nay 2022.

Một phụ nữ đã bị giết trong 1 chúng cư trên đường Buchanan Drive gần đường Warden Avenue và xa lộ 7, vào lúc 8 giờ tối hôm 4 tháng 12.

Cảnh sát đã không công bố tên tuổi của nạn nhân.

Tuy nhiên vào ngày thứ năm 15 tháng 12, cảnh sát đã công bố lệnh truy nã hai nghi can: hai người đàn ông tên là Shichao Dong, 38 tuổi và Lina Rong 37 tuổi và buộc hai nghi can này vào tội giết người ở cấp độ 1.

Cảnh sát cũng cảnh báo cư dân là hai nghi can này là những người nguy hiểm , có thể có vũ khí và không nên đến gần.