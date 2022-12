Cảnh sát vùng đại thủ phủ Toronto phá vỡ một tổ chức trộm xe lớn, thu hồi trên 200 chiếc xe bị trộm.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Toronto hôm thứ tư ngày 21 tháng 12, các cơ quan an ninh đã công bố việc phá vỡ một băng đảng chuyên ăn cắp xe ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Các cơ quan an ninh cũng cho biết là sau nhiều tháng mở cuộc điều tra, họ đã bắt giữ 51 nghi can và thâu hồi lại 215 chiếc xe mà chúng đã lấy cắp.

Trị giá của 215 chiếc xe này lên đến 17 triệu dollars.

Cảnh sát cũng tịch thu 15 súng ngắn, một súng trường loại tấn công, đạn dược, một ký lô bạch phiến và nhiều dụng cụ cao kỹ để ăn cắp xe.

Theo ông Jim Macsween, cảnh sát trưởng thành phố York thì số xe bị trộm lấy cắp ở vùng York, đã gia tăng 44 phần trăm trong vòng 1 năm, và trung bình 1 ngày có 6 chiếc xe bị lấy cắp trong thành phố này.

Cũng theo các giới chức an ninh thì phần lớn những chiếc xe bị chúng lấy cắp, được bí mật cho xuống tàu hàng chở đến bán lại ở các quốc gia ở Phi Châu, Âu Châu và Trung Đông.

Cũng theo các giới chức an ninh thì trộm đã dùng phương pháp “key fobs” lấy trộm tín hiệu từ những chìa khóa để ở trong nhà: có hai tên ăn trộm làm việc, một tên ở gần xe và một tên đứng gần cửa, tìm cách lấy trộm tín hiệu của chìa khóa để trong nhà và chuyển tín hiệu đó cho tên trộm đứng gần xe.

Các giới chức an ninh khuyến cáo những chủ xe nên để chìa khóa xe trong những hộp faraday. Những hộp này ngăn những tín hiệu từ key fobs bên ngoài.

Hoặc nếu không có, thì cất chìa khóa xe ở trong phòng ngủ, cách xa cửa ra vào là nơi những tên trộm rình ăn cắp tín hiệu.