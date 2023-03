Cảnh sát vùng đại thủ phủ Toronto tịch thu 78 xe hơi bị mất cắp, trị giá 10 triệu dollars

Mississauga, Ontario: theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 21 tháng 3, các cơ quan an ninh ở vùng đại thủ phủ Toronto đã phá vỡ thêm một tổ chức ăn trộm xe hơi, tịch thu được 78 chiếc xe hơi đã bị trộm lấy cắp, và chúng đang được trên đường đưa đến các quốc gia Trung Đông.

Ngoài số xe bị mất cắp thâu hồi lại, cảnh sát cũng tịch thu một số lượng lớn ma túy từ các tay băng đảng này.

Theo ông Nishan Duraiappah, cảnh sát trưởng vùng Peel bao gồm các thành phố Brampton, Mississauga và Caledon, thì số xe hơi lấy lại được trị giá khoảng 10 triệu dollars, và những tay băng đảng sẽ không dùng được số tiền bán những chiếc xe hơi lấy cắp này, cho các hoạt động bạo hành tội ác khác.

Cũng theo ông cảnh sát trưởng vùng Peel thì riêng trong hai tháng đầu năm nay 2023, các cơ quan an ninh vùng Peel đã thâu hồi được trên 500 chiếc xe bị trộm lấy cắp, và trong năm ngoái 2022, các cơ quan an ninh cũng thâu hồi được trên 2,200 chiếc xe bị mất cắp trong vùng Peel.

Kết quả này cũng cho thấy là số xe bị mất cắp trong vùng đại thủ phủ Toronto có thể lên đến hàng trăm xe trong 1 tháng.

Phần lớn những chiếc xe bị mất cắp được băng đảng tội ác chuyển qua bán ở xứ Ả Rập United Arab Emirates.

Những chiếc xe bị trộm lấy cắp phần lớn là những chiếc xe hơi đắt tiền như những chiếc Range Rovers.

Theo thanh tra cảnh sát Trevor Oldham thì cảnh sát bắt giữ 4 nghi can. Cũng theo thanh tra Oldham thì những tên trộm đã ăn cắp những chiếc xe phần lớn vào sáng sớm và chúng có tyhể gỡ những máy định vị GPS trong các chiếc xe này trong vòng 10 phút đồng hồ.

Cũng theo thanh tra Oldham thì những tay trộm đã làm ăn ở nhiều địa điểm trong thành phố, gồm cả bãi đậu xe của phi trường Pearson cũng như nhiều bãi đậu xe ở tầng hầm của nhiều chúng cư.

Vì thế độc giả Thời Báo đi đón thân nhân và đậu xe trong khu đậu xe của phi trường Pearson nên cẩn thận, cũng như gửi xe trong các bãi đậu xe dài hạn ở phi trường Pearson.

Các nghi can bị bắt giữ là Imad Assi 29 tuổi, Altayab Brafcany 29 tuổi, Farris Mustafa Khatabeh 44 tuổi và Michael Zyreiqat 48 tuổi.