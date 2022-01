Cảnh sát vùng đại thủ phủ Toronto truy lùng một người Á Châu lường gạt một số tiền nợ nhà lên đến 5 triệu dollars.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 24 tháng chạp, sở cảnh sát thành phố Toronto đang truy tầm một nghi can đã tìm cách lường gạt một số tiền nợ nhà lên đến trên 5 triệu dollars, sau khi giả danh là một chuyên gia nợ nhà ( mortgage brokers).

Theo bản cáo trạng thì vào giữa năm 2020, nghi can này xưng tên là Lucas đã tham dự những cuộc tiếp tân tại nhiều văn phòng luật sư chuyên về địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Nghi can Lucas đã xưng là chuyên gia địa ốc, thiết lập những hồ sơ xin mượn tiền nợ nhà, với tên tuổi của những người mượn tiền giả mạo, để mượn tiền nợ nhà tư nhân , không qua ngân hàng.

Nghi can này đã mượn được trên 5 triệu dollars từ các văn phòng luật sư lo về địa ốc.

Cũng theo bản cáo trạng thì nghi can Lucas là một người Á Châu mà tuổi từ 25 tuổi cho đến 30 tuổi.

Nếu ai nhận biết nghi can qua hình ảnh được công bố, thì xin liên lạc ngay với sở cảnh sát thành phố Toronto