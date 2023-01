Cảnh sát vùng York, treo giải thưởng $50,000 cho bất cứ ai cung cấp tin tức về nghi can Nguyễn Tấn Phương

Markham, Ontario: Vào tháng 9 năm 2021, một cặp vợ chồng người Việt là bà Kristy Nguyễn 25 tuổi và ông Quốc Trần 37 tuổi ở thành phố Markham, trong vùng đại thủ phủ Toronto , bị báo cáo là mất tích.

Các cơ quan an ninh đã mở những cuộc điều tra và đã tìm thấy xác của ông Quốc Trần tại một bãi đổ rác trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Dựa vào những tang chứng, sở cảnh sát vùng York đã buộc nghi can Nguyễn Tấn Phương ở Toronto với hai tội danh giết người ở cấp độ 1.

Tuy nhiên cho đến ngày thứ sáu 13 tháng giêng, các giới chức an ninh vẫn chưa tìm ra thi thể của bà Kristy Nguyễn cũng như vẫn chưa bắt được nghi can Nguyễn Tấn Phương.

Có những tin cho là xác của bà Kristy Nguyễn đã được vứt ở một bãi rác tại Hoa Kỳ và nghi can Nguyễn Tấn Phương đã trốn qua Mễ Tây Cơ từ ngày 22 tháng 9 năm 2021?

Theo bản cáo trạng thì hai nạn nhân Kristy Nguyễn và Quốc Trần đã bị giết vào ngày 18 tháng 9 năm 2021 tại một sơ sở thương mại ở số 111 Zenway Boulevard trong thành phố Vaughan. Cả hai đã bị bắn chết.

Hơn hai tuần sau khi vụ giết người diễn ra, người ta tìm thấy xác của ông Trần Quốc ở bãi đổ rác Twin Creeks tại thị trấn Watford, cách thành phố Toronto khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe.

Cảnh sát đã bắt giữ một đồng phạm là Recaldo Liburd và nghi can này sẽ phải ra tòa vào ngày 16 tháng 6 năm nay.

Cũng trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 1, sở cảnh sát vùng York công bố giải thưởng $50,000 cho bất kỳ ai cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ nghi can Nguyễn Tấn Phương.