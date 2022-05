Cannes lần thứ 75 vinh danh Forest Whitaker

Theo tờ Variety, nam tài tử gạo cội sẽ nhận được vinh dự cao quý trong lễ khai mạc Lễ hội phim Cannes sắp tới.

Giải Cành Cọ Vàng thành tựu trọn đời ghi nhận “một hành trình nghệ thuật lấp lánh, một cá nhân hiếm có cũng như một cam kết nhân đạo kín đáo nhưng mạnh mẽ đối với các vấn đề thời sự chính”.

Nhận được tin này, ngôi sao của loạt phim truyền hình “Bố già Harlem” cho biết: “Cách nay 34 năm, việc tham dự sự kiện điện ảnh Cannes lần đầu tiên đã thay đổi cuộc đời tôi và bảo đảm với tôi rằng tôi đã quyết định đúng đắn khi cống hiến hết mình để tìm kiếm sự kết nối trong nhân loại thông qua điện ảnh. Tôi luôn có vinh dự được trở lại lễ hội tuyệt đẹp này để vừa trình chiếu tác phẩm của riêng tôi, vừa để được truyền cảm hứng từ nhiều nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới – và tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi là một phần của lễ kỷ niệm 75 năm quan trọng của Lễ hội phim Cannes”.

Thierry Frémaux, người đứng đầu Lễ hội phim Cannes nói: “Khi chào đón Forest Whitaker đến Cannes, tôi đã có thể gặp và ngưỡng mộ một nghệ sĩ có sức hút mãnh liệt và sự hiện diện rực rỡ. Những thước phim của ông ấy vừa thật tuyệt vời và được hoàn thành một cách trọn vẹn”.

Như một phần tri ân những đóng góp của Whitaker trong điện ảnh, phim “For The Sake of Peace”, do Whitaker sản xuất, sẽ được chiếu trong những buổi chiếu đặc biệt tại sự kiện này. Lễ hội phim Cannes 2022 diễn ra vào ngày 17 tháng 5 và kéo dài đến ngày 28 tháng 5 tại Cannes, Pháp.

Tài tử Forest Whitaker từng đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp điện ảnh, và trong đó có giải vai nam chính xuất sắc nhất cho phim “The Last King of Scotland” vào năm 2006.

Ông lần đầu tham dự đại hội Cannes vào năm 1988, và nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ phim “Bird” của đạo diễn Clint Eastwood, nói về nghệ sĩ kèn saxophone nhạc jazz, Charlie Parker với biệt danh “Bird”.

Sau cuốn phim đầu tiên “Fast Times at Ridgemont High” (1982), Whitaker được nhiều người biết tới qua các phim Platoon (1986), Bird (1988), The Crying Game (1992), Phenomenon (1996), Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999), The Butler (2013), Arival (2016), Black Pather (2018)…