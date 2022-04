Cao tốc từ Sài Gòn đi miền Tây được kéo dài đến bờ bắc sông Tiền

Theo báo chí trong nước, hôm 27/4 Việt Nam vừa hoàn thành kéo dài tuyến đường cao tốc từ TPHCM đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xuống đến cầu Mỹ Thuận ở bờ bắc sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang.

Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận này, có chiều dài 51 cây số, nối vào tuyến đường cao tốc đã có trước đó là Sài Gòn – Trung Lương. Điểm đầu của cao tốc là nút giao Thân Cửu Nghĩa và điểm cuối là nút giao An Thái Trung.

Sau khi khánh thành thì tuyến cao tốc này sẽ được đưa vào lưu thông không thu phí trong vòng 60 ngày kể từ 7h giờ 30 ngày 30/4/2022. Tốc độ tối đa được quy định trên cao tốc này là 80 km/h, còn tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Công trình được hoàn thành sau 13 năm thi công theo hình thức công, tư cùng góp vốn (Public-Private Partnership, hay còn gọi là PPP) với tổng vốn đầu tư là 12.668 tỷ đồng, tức tương đương hơn 500 triệu đô la, cũng theo báo điện tử Chính phủ.

Mặc dù là vựa lúa của cả nước và là vùng sản xuất cây ăn trái, thủy sản nước ngọt đứng đầu cả nước, nhưng hệ thống đường cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện rất khiêm tốn so với các vùng khác, nhất là so với đồng bằng Bắc Bộ. Hiện tại ngoài tuyến đường cao tốc từ Sài Gòn tới Mỹ Thuận chỉ có một cao tốc khác đã hoàn thành là tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi dài 51 cây số nối hai tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2023 tiếp tục nối dài tuyến cao tốc này từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ có chiều dài 23 km và đến hết năm 2025 kéo dài từ Cần Thơ đến Cà Mau có chiều dài 109 km.