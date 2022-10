Cầu Kerch nối vùng Crimea với nước Nga phát nổ: nguy cơ Putin sẽ dùng vũ khí nguyên tử??

Crimea: Một vụ nổ lớn diễn ra trên cầu Kerch trong buổi sáng hôm thứ bảy 8 tháng 10, cầu duy nhất nối liền vùng Crimea với nước Nga.

Theo những tin tức sơ khởi thì nguyên do của vụ nổ này có thể là do bàn tay phá hoại khi một chiếc xe vận tải chở hàng lớn phát nổ khi đang chạy trên cầu.

Vụ nổ này cũng gây tai hại cho đoàn xe lửa chở xăng chạy trên cầu xe lửa ở trên cao và song song với cầu Kerch ở bên dưới.

Có ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ nổ này.

Các giới chức của điện Cẩm Linh đã cho là chiếc cầu bị phá hoại vì một xe vận tải có gài bom phát nổ, mà chủ mưu là phía Ukraine, trong khi giới chức trong chính quyền Ukraine chưa phủ nhận hay công nhận.

Một phần bên của đường cầu xe hơi đã bị sập, nhưng xe cộ vẫn có thể lưu thông giới hạn nửa đường bên chưa bị phá hủy, và cũng theo các giới chức thẩm quyền Nga thì cầu xe lửa đã hoạt động trở lại, trên chiếc cầu bên trên.

Tuy nhiên việc nổ cầu Kerch không những làm chậm trễ việc chuyển lương thực, vũ khí, binh sĩ cho quân Nga đang ở trên chiến trường Ukraine mà còn làm mất mặt Putin vì chiếc cầu Kerch là một trong những niềm hãnh diện của nhà độc tài này.

Sau khi cưỡng chiếm vùng Crimea năm 2014, Putin đã cho xây cất cầu Kerch nối liền vùng Crimea và đất Nga. Cầu Kerch dài 19 cây số, và là chiếc cầu dài nhất Âu Châu

Kinh phí xây cầu lên đến 3.6 tỷ Mỹ kim và khi cầu hoàn thành vào năm 2018, thì Putin là người lái chiếc xe vận tải đầu tiên chạy từ Nga đến Crimea.

Cây cầu Kerch này được bảo vệ nghiêm nhặt nhất với 20 hệ thống an ninh từ vệ tinh, hỏa tiễn phòng không C 400, người nhái, tầu ngầm, chiến đấu cơ , trực thăng, máy bay tuần thám, khu trục hạm.. và thêm 17 con cá heo (dophins) được huấn luyện..

Những nguồn tin thân cận cho biết là Putin đã rất nổi giận khi theo những tin tình báo thì thủ phạm của vụ nổ này là một chiếc tầu ngầm không người lái chứa chất nổ hay còn gọi là “underwater drone”??

Cũng trong ngày thứ bảy 8 tháng 10, Putin ra lệnh gia tăng việc bảo vệ cầu Kerch và giao nhiệm vụ cho cơ quan tình báo Nga FSB, không còn tin vào khả năng của quân lực Nga như trước.

Tin phá cầu Kerch đã làm cho binh sĩ Ukraine lên tình thần, trong khi tình trạng tâm thần của các binh sĩ Nga ngày một xuống, nhất là sau hơn 7 tháng phải sống trong tình trạng thiếu thốn ở chiến trường.

Theo nhận định của tướng Richard Dannalt, cựu tư lệnh quân lực Anh thì với hàng loạt những thất bại và nguy cơ quân Nga sẽ thua trận, Putin bị dồn vào đường cùng và có thể cho sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine trong những ngày sắp tới??