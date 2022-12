Celine Dion mắc bệnh thần kinh hiếm gặp, hoãn biểu diễn

Celine Dion (54 tuổi) vừa đăng một video lên Instagram vào ngày 8/12 tiết lộ về căn bệnh đồng thời công bố chuyến lưu diễn “Courage World Tour” của cô được dời lại từ mùa xuân năm 2023 sang năm 2024.

Lần đầu lên tiếng về bệnh tình, cô cho biết mình mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) – rối loạn vận động rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh gây nên các cơn co thắt, làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày, khiến Dion gặp khó khăn khi đi lại. Cô cũng bị ảnh hưởng dây thanh quản, không thể ca hát như trước. Theo danh ca, hội chứng này có tỉ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Căn bệnh hiện không có cách cứu chữa.

Chứng co thắt cơ khiến nữ ca sĩ phải hoãn biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) hồi tháng 10/2021. Tuy nhiên, ngôi sao ca nhạc vẫn chưa công khai chia sẻ chẩn đoán cho đến thời điểm này.

Celion Dion xác nhận: “Mặc dù tôi vẫn đang tìm hiểu về tình trạng hiếm gặp này nhưng giờ đây tôi biết đây là nguyên nhân gây ra tất cả các cơn co thắt mà tôi đang gặp phải. Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi tôi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc”.

Danh ca cho biết dù nhớ người hâm mộ nhưng sức khỏe là điều cô quan tâm nhất lúc này. Nữ ca sĩ nói: “Tôi hợp tác với bác sĩ trị liệu mỗi ngày để lấy lại sức mạnh và khả năng hát trở lại. Nhưng tôi phải thừa nhận điều đó rất khó khăn”.

Trong khi các buổi biểu diễn vào mùa xuân năm 2023 của Celine Dion sẽ được dời lại vào năm sau, 8 buổi diễn mùa hè năm 2023 đã bị hủy bỏ.

Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity – một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey.

Celine Dion giành được 5 giải Grammy, bao gồm “Album của năm” và “Thu âm của năm”. Theo trang SCMP, cô đứng hạng ba trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 800 triệu Mỹ kim..