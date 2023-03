CHĂM SÓC DA VÙNG CỔ

Da cổ cũng như da tay – đó là nơi tiết lộ tuổi tác rõ rệt nhất. Tuy vậy, cổ là vùng da ít được để ý đến dù là chỗ dễ dàng bị tổn thương và chịu ảnh hưởng của lão hóa da.

Nguyên nhân gây lão hóa vùng da cổ

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng lão hóa vùng da cổ, chẳng hạn như:

Do di truyền

Do tuổi tác

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Sử dụng thuốc lá

Chế độ ăn uống không tốt

Áp lực và căng thẳng

Tiếp xúc với các chất độc hại

Tình trạng tay không chăm sóc da đúng cách.

Tuyệt chiêu chăm sóc vùng da cổ

1. Sử dụng kem dưỡng chống lão hóa

Vùng da cổ thường có ít tuyến dầu hơn so với các vùng khác trên da, do đó nó dễ bị khô và co rút hơn. Sử dụng kem dưỡng ẩm giúp giữ cho vùng da cổ luôn mềm mại và mịn màng. Bạn nên chọn loại kem dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm, không chứa cồn và các thành phần gây kích ứng để bảo vệ vùng da này.

Cũng có thể lựa chọn sử dụng những dòng sản phẩm kem phục hồi chống lão hóa vùng da cổ, serum Vitamin C hoặc retinoids có nguồn gốc từ Vitamin A… để cấp ẩm và cải thiện độ đàn hồi cho da, nâng đỡ các vùng da bị chảy xệ, bị nhăn ở vùng cổ và cằm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vùng da cổ thường nhạy cảm và dễ bị kích ứng, do đó nên chọn các sản phẩm dịu nhẹ và tránh sử dụng quá nhiều sản phẩm khác nhau.

2. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C và các axit béo

Nên xây dựng chế độ ăn lành mạnh và uống đủ nước để cơ thể luôn được cung cấp đủ nước và duy trì độ ẩm cho da, giúp da luôn tươi trẻ và khỏe mạnh. Lời khuyên là hãy bổ sung các loại thực phẩm giàu Vitamin C, các loại axit béo như omega 3, omega 6 có nhiều trong: cam, dứa, quýt, bưởi, cà chua, cá hồi, hạnh nhân, dầu olive, bơ… Những loại thực phẩm trên có tác dụng kích thích sản sinh Collagen, tăng độ đàn hồi và giúp vùng da ở cổ mềm mịn.

Cũng nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, các loại nước có gas, đường hoặc chất béo… để ngăn ngừa tình trạng lão hóa da cổ.

3. Thoa kem chống nắng cho vùng cổ

Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tia UV có thể gây hại cho da, đặc biệt là vùng da mỏng và nhạy cảm như da cổ. Nên chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và sử dụng đều đặn, thường xuyên thoa lại sau khi tắm biển, tiếp xúc nước, hoặc đổ mồ hôi nhiều.

4. Massage vùng da cổ

Massage là một cách thức đơn giản và hiệu quả để kích thích lưu thông máu tại vùng da cổ. Khi massage, các động tác nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện sự lưu thông máu và dưỡng chất lên da, giúp da được cung cấp đủ dưỡng chất, độ ẩm và năng lượng để duy trì độ săn chắc.

Các động tác massage đơn giản như xoa bóp, nắn nặn hoặc nhẹ nhàng vỗ nhẹ vùng da cổ sẽ giúp thư giãn cơ bắp, giảm đau và căng thẳng, đồng thời kích thích lưu thông máu. Từ đó cải thiện tình trạng da. Tuy nhiên, khi massage vùng da cổ, cần có những động tác nhẹ nhàng, không kéo lê, cào rít hoặc ma sát quá mạnh để tránh làm tổn thương da. Sau khi massage có thể đắp mặt nạ cho vùng cổ để đón nhận các chất dinh dưỡng có trong mặt nạ.

5. Sử dụng công nghệ therapy trẻ hóa da

Công nghệ Therapy trẻ hóa da là một phương pháp điều trị đang được sử dụng để giúp khắc phục lão hóa da cổ. Công nghệ này bao gồm việc sử dụng tần số sóng siêu âm và ánh sáng để kích thích tế bào sản xuất collagen và elastin, giúp da cổ trở nên săn chắc và trẻ trung hơn. Một số lợi ích khi sử dụng công nghệ Therapy trẻ hóa da để khắc phục lão hóa da cổ như:

Giảm nếp nhăn và vết chân chim trên da cổ: Therapy trẻ hóa da giúp tăng cường sản xuất collagen và elastin, hai loại sợi đàn hồi cần thiết để giữ cho da căng mịn.

Tái tạo da: Therapy trẻ hóa da kích thích tế bào sản xuất collagen và elastin, giúp da cổ được tái tạo nhanh hơn. Quá trình tái tạo da giúp da cổ trở nên khỏe mạnh và trẻ trung hơn.

Giảm sự xuất hiện của đốm nâu: Therapy trẻ hóa da có thể giúp giảm sự xuất hiện của đốm nâu trên da cổ. Công nghệ này sử dụng ánh sáng để xóa tan các đốm nâu, giúp da cổ trở nên trắng sáng hơn.

Không cần phẫu thuật: Therapy trẻ hóa da là một phương pháp không cần phẫu thuật để khắc phục lão hóa da cổ. Không như phẫu thuật thẩm mỹ, Therapy trẻ hóa da không đòi hỏi sự can thiệp vào da, không gây ra đau đớn và thời gian hồi phục sau điều trị cũng nhanh hơn.

Tuy nhiên, trước khi sử dụng công nghệ Therapy trẻ hóa da, cần tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa da để biết liệu liệu phương pháp này phù hợp với tình trạng da của mình hay không.

(Theo ELLE)