Chân dung của đầu đảng nhóm lính đánh thuê cho Putin

London, Anh quốc: Kẻ cầm đầu nhóm lính đánh thuê cho Putin là một tỷ phú Nga, nguyên là một kẻ bán hotdog rong trên đường phố nước Nga và từng bị án tù về tội cướp bóc.

Người chủ nhân của nhóm lính đánh thuê Wagner Group là Yevgeny Prigozhin gọi tắt là Prigoz

Prigoz sinh năm 1961 tại Leningrad mà bố của ông ta là một người Nga gốc Do Thái.

Năm 1981, ông ta đã bị án tù 12 năm về tội cướp.

Vào năm 1990 khi được ân xá, ra khỏi tù, Prigoz cùng với người cha ghẻ thiết lập một hệ thống xe bán hotdog trên đường phố và thành công quá sức tưởng tượng.

Prigoz sau đó kinh doanh qua các ngành thương mại khác như siêu thị, bán thức ăn theo yêu cầu ( catering) .

Sau khi trúng những vụ thầu to lớn với Putin trong việc cung cấp thực phẩm. Công ty cung cấp thực phẩm Concord Catering của ông ta cung cấp thực phẩm cho quân đội, trường học , nhà thương… và trị giá lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim.

Ông ta dần dần trở thành tay chân đắc lực cho Putin.

Cơ quan an ninh liên bang Hoa Kỳ FBI đã buộc tội Prigoz liên quan đến những phá hại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Các cuộc phá hoại của Prigoz nhắm vào bà Hillary Clinton và đã khiến bà này thất cử vì những tin thất thiệt loan truyền trên các mạng xã hội.

Ông ta sau này thành lập công ty đánh thuê Wagner Group cung cấp lính đánh thuê cho Putin trong những cuộc chiến ở Chechyna và Syria cũng như cho các cuộc tranh chấp bảo vệ quyền lợi của Nga ở Phi châu.