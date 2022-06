Chi 19 triệu đô để được ăn trưa với tỉ phú Warren Buffett

Một người đấu giá ẩn danh ra mức giá kỷ lục 19 triệu Mỹ kim để được dùng bữa trưa với tỉ phú Warren Buffett tại một nhà hàng ở New York

Mức giá này vượt xa kỷ lục trước đó khi nhà kinh doanh tiền ảo Justin Sun bỏ ra 4,57 triệu Mỹ kim trong cuộc đấu giá tương tự năm 2019.

Số tiền thu về từ phiên đấu giá sẽ được góp cho Glide, một tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố San Francisco, tiểu bang California. Glide giúp cung cấp các bữa ăn, nơi ở, các xét nghiệm HIV và viêm gan C, đào tạo nghề và các chương trình dành cho trẻ em.

Tính đến trước năm 2022, vị chủ tịch và giám đốc điều hành Berkshire Hathaway này đã giúp Glide hơn 34,1 triệu Mỹ kim bằng cách đấu giá 20 bữa ăn trưa.

Ông Buffett cho biết đây là lần cuối cùng ông đấu giá sự kiện này. Phiên đấu giá dùng bữa trưa đầu tiên với ông Buffett diễn ra vào năm 2000. Các phiên đấu giá không được tổ chức trong năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19.

Kể từ khi thành lập Berkshire Hathaway vào năm 1965, ông Buffett đã xây dựng doanh nghiệp này trở thành một tập đoàn trị giá 600 tỉ Mỹ kim, sở hữu hàng chục công ty ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Berkshire Hathaway cũng sở hữu cổ phần trong Tập đoàn công nghệ Apple và Ngân hàng Bank of America.

Tỉ phú 91 tuổi này đã cam kết sẽ cho đi gần như toàn bộ tài sản của ông. Theo tạp chí Forbes, tính đến ngày 17/6, khối tài sản của tỉ phú Buffett là 93,4 tỉ Mỹ kim.

Người giành chiến thắng trong cuộc đấu giá năm nay sẽ được mời thêm tối đa 7 người để dùng bữa trưa và trò chuyện cùng tỉ phú Buffett tại nhà hàng Smith & Wollensky ở quận Manhattan, tiểu bang New York.

Ông Buffett đã trở thành người tài trợ cho Glide sau khi người vợ đầu tiên của ông, bà Susan Buffett, giới thiệu tổ chức này cho ông. Bà Susan đã qua đời năm 2004.

Sau tất cả những hoạt động quyên góp này, ông Buffett vẫn sở hữu khoảng 16% Berkshire Hathaway.