Chiều hướng mới chữa trị y khoa : những người Mỹ qua Mễ Tây Cơ chữa bệnh gia tăng.

HoaThịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, thì có một nhóm 4 người Mỹ từ tiểu bang South Carolina, qua Mễ Tây Cơ chữa bệnh, đã bị một băng đảng tội ác Mễ nhận lầm là những người thuộc băng đảng những người Haiti chuyên nghề chuyển ma túy, bắt cóc.

Trong hôm thứ ba cảnh sát đã tìm thấy những người bị bắt cóc này và chỉ có 1 người sống sót, một người bị thương và hai người chết.

Theo các nguồn tin báo chí thì càng ngày lại càng có những người Mỹ qua Mễ Tây Cơ xin chữa bệnh, vì chi phí y tế ở Mễ rẻ hơn nhiều so với những chi phí ở Hoa Kỳ.

Với chi phí y tế ở Mỹ ngày một đắt đỏ, chiều hướng mới của những người Mỹ khi bị bệnh là qua các quốc gia khác chữa bệnh, gồm cả Mễ Tây Cơ, Ấn Độ và các nước Đông Âu.

Một số không nhỏ những người Việt ở Mỹ vẫn về Việt Nam sửa sắc đẹp, làm răng.. vì chi phí y tế ở Việt Nam rẻ hơn ở Mỹ.

Tuy chi phí chữa bệnh ở Mễ rẻ hơn ở Mỹ, nhưng trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật ở Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động về những nguy cơ là phẩm chất của việc chữa bệnh ở Mễ không hoàn hảo, av2 bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng, cũng như những trở ngại về ngôn ngữ khi phải tiếp xúc với những nhân viên y tế Mễ.

Theo nhận định của bác sĩ Nolan Perez, bác sĩ chuyên khoa về đường ruột ở bệnh viện Brownsville, tiểu bang Texas thì chi phí những săn sóc y tế từ sửa sắc đẹp, giảm cân đến việc sửa răng ở Mễ đều rẻ hơn ở Hoa Kỳ và nhanh chóng.

Theo bản tường trình của tạp chí the American Journal of Medicine thì trong năm 2017, có trên 1 triệu người Mỹ ra nước ngoài chữa bệnh, và con số này đã gia tăng cao trong những năm gần đây.

Theo trung tâm CDC thì những dịch vụ y khoa mà người Mỹ sử dụng ở nước ngoài là làm răng, giải phẩu thẩm mỹ, chữa bệnh hiếm muộn, cấy tế bào và chữa các bệnh ung thư.

Ngoài Mễ Tây Cơ, những quốc gia có nhiều người Mỹ đến sủ dụng các dịch vụ y khoa như Costa Rica, Tân Gia Ba, Hung Gia Lợi, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ..

Cũng theo các chuyên gia y tế thì chi phí các dịch vụ y khoa ở Mễ rẻ hơn so với ở Hoa Kỳ, từ 40 phần trăm cho đến 60 phần trăm.