Chiều hướng mua nhà mới ở Toronto: mua nhà nổi trên sông .

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 15 tháng 5, thì giá trung bình một căn nhà , bao gồm đủ loại nhà, ở thành phố Toronto trong tháng 3 năm nay 2023, lên đến 1.05 triệu dollars.

Giá nhà đã vượt quá tầm tay của rất nhiều người, nhất là những người trẻ mới ra trường.

Giá nhà ở Toronto cũng đã tăng vọt vì có rất đông những người ngoại quốc giàu có, bỏ tiền mua nhà đầu tư và để không ở thành phố này.

Những người muốn mua nhà, nhất là những người có thể làm việc tại gia, thay vì mua nhà ở Toronto, đã di chuyển ra mua nhà ở những vùng ngoại ô thành phố.

Theo tin của Yahoo, thì nhiều người đã mua những căn nhà được kiến trúc trên những con thuyền, đậu ở các bến cảng.

Theo tin của Yahoo thì mới đây, người ta thấy một trong những căn nhà thuyền, cắm sào ở bãi đậu Bluffer’s Park, ở Scarborough.

Chủ nhân căn nhà thuyền này đã gọi căn nhà này là The Betty White, như tên của một căn nhà thuyền trong loạt phim truyền hình The Lonely Island.

Căn nhà thuyền này được đóng vào thập kỷ của những năm 1970’s, và được người mua lại căn nhà thuyền này sửa chữa thêm vào năm 2016: chủ nhân mới là bà Marilee Yorston cho xây thêm 1 tầng, và biến căn nhà thuyền này thành một nhà hai tầng, gia tăng diện tích căn nhà thuyền lên gấp đôi là 450 bộ vuông.

Theo bà Yorston thì chi phí mua và tu bổ căn nhà thuyền the Betty White là $150,000, còn quá rẻ so với giá trên 1 triệu dollars của một căn nhà trong thành phố Toronto.

Những căn nhà thuyền này phải thuê bến đậu, và chi phí bến đậu bao gồm tiền điện, nước, tiền bảo trì và vào khoảng $600 một tháng theo thời giá năm 2023.

Chủ nhân những căn nhà thuyền sẽ không phải trả tiền thuế thổ trạch cho thành phố, vì có xây trên đất liền đâu mà phải trả?

Những bến cảng trong thành phố Toronto mà người có nhà thuyền, có thể thuê chỗ đậu là Bluffers Park ở Scarborough, Toronto Island Marina, Harbourfront hay Port Credit ở thành phố Mississauga.

Theo Yahoo thì số người muốn mua nhà thuyền ở Toronto cũng khá đông đảo và những căn nhà thuyền thường được bán ngay, vài tuần sau khi trương bảng bán.