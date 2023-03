Chính quyền liên bang Canada cấm không cho công chức dùng ứng dụng Tik Tok trong hệ thống viễn thông của chính quyền.

Ottawa: Tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 28 tháng 2, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là chính quyền liên bang cấm không cho dùng ứng dụng Tik Tok trong hệ thống máy điện thoại di động của chính quyền, là bước đầu trong những biện pháp ngăn cấm kế tiếp, không cho sử dụng ứng dụng Tik Tok tải những video ngắn trên mạng.

Theo thủ tướng Trudeau thì chính quyền liên bang tôn trọng sự tự do bày tỏ ý kiến, nhưng đồng thời cũng muốn ngăn chận các dữ kiện thông tin bị ăn cắp, để bảo vệ an ninh và sự an toàn cho mọi người dân Canada.

Theo nhận xét của các chuyên gia điện toán, thì những người sử dụng ứng dụng Tik Tok, có thể bị kẻ gian lẻn vào lấy hết những dữ kiện , những mật mã liên quan đến tài chánh, an ninh quốc gia.

Các giới chức của bộ ngoại giao Canada cũng báo động là những người sử dụng ứng dụng Tik Tok, có nguy cơ bị tin tặc tấn công?

Tại Hoa Kỳ, chính quyền liên bang cũng như chính quyền nhiều tiểu bang như tiểu bang Wisconsin cũng đã cấm không cho công chức sử dụng ứng dụng Tik Tok trên các hệ thống điện thoại không dây của chính quyền.

Chính quyền của hiệp hội các quốc gia Âu Châu cũng đã cho lệnh cấm sử dụng ứng dụng Tik Tok trong tuần lễ trước.

Các chuyên gia về viễn thông lo ngại là công ty ByteDance, có trụ sở chính ở Trung Quốc, là chủ nhân của ứng dụng Tik Tok này, có những liên hệ mật thiết với chính quyền Trung Quốc, mà chính quyền xứ này, có thể dùng ứng dụng Tik Tok thâu thập dữ kiện cá nhân, để sử dụng trong các lãnh vực khác như quốc phòng, kinh tế?

Cũng trong ngày thứ ba 28 tháng 2, chính quyền tỉnh bang Quebec cũng loan báo việc cấm sử dụng ứng dụng Tik Tok trên các hệ thống điện thoại không dây của chính quyền tỉnh bang này.

Các giới chức của chính quyền liên bang và tỉnh bang Quebec cũng xác nhận là các công chức vẫn có quyền sử dụng ứng dụng Tik Tok trên các máy điện thoại không dây cá nhân.