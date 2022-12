Chính quyền tỉnh bang British Columbia đã thay đổi cách tính thuế mua xe cũ

Victoria: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm nay, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã thay đổi cách tính thuế trên việc mua xe cũ.

Trước đây, những người mua xe cũ, phải trả 12 phần trăm thuế hàng hóa PST, vào lúc làm giấy tờ mua xe, dựa vào giá mua mà người bán và người mua đã thỏa thuận.

Bây giờ, người mua xe cũ, sẽ phải trả thuế PST vào lúc ghi danh với sở đăng bộ của tỉnh bang, và thuế PST sẽ dựa vào giá bán trung bình của một chiếc xe cùng loại cùng đời, được liệt kê trong cuốn định giá xe, the Canadian Black Book Value Guide.

Giá trong cuốn cẩm nang này thường đắt hơn giá bán bên ngoài, và như thế người mua sẽ phải trả thuế cao hơn, so với giá mà họ đã mua được chiếc xe cũ đó.

Theo đài truyền hình CBC, thì có một người đàn ông tên là Lethbridge ở tỉnh bang B.C. mua được 1 chiếc xe 2008 Dodge Ram với giá $2,100.

Nhưng khi đi đăng bộ chiếc xe và phải trả thuế, thì giá 1 chiếc 2008 Dodge Ram trong cuốn cẩm nang Đen đã được liệt kê là $11,000.

Ông Lethbridge thay vì phải trả 12 phần trăm của con số $2,100 là $252, thì ông ta sẽ phải trả $1,320, hơn nửa giá tiền xe mà ông đã mua.

Trong khi theo giới chức trong chính quyền tỉnh bang B.C., thì việc thay đổi cách tính thuế nhằm ngăn chận những người tìm cách tránh thuế bằng cách khai giá mua xe thật rẻ, thấp hơn giá thực sự mà họ mua.

Cũng theo giới chức trong chính quyền tỉnh bang B.C. thì việc khai gian giá mua xe, đã làm thiệt hại cho công quỹ tỉnh bang, hàng năm số tiền khoảng 30 triệu dollars.