Chính quyền tỉnh bang New Brunswick đạt thỏa hiệp, gửi sinh viên qua học ngành y tá ở Hoa Kỳ

Fredericton, New Brunswick: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 24 tháng 10, chính quyền tỉnh bang New Brunswick đã đạt được một thỏa hiệp với một trường đại học Hoa Kỳ ở tiểu bang Maine, để huấn luyện thêm y tá cho tỉnh bang này.

Chúng ta cũng biết tỉnh bang New Brunswick cũng như hầu hết các tỉnh bang khác ở Canada, đang ở trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng số y tá.

Chính quyền tỉnh bang New Brunswick đã thỏa hiệp với trường đại học Beal ở thành phố Bangor, về việc huấn luyện cho 100 sinh viên ngành y tá, qua chương trình cử nhân thu gọn trong vòng 3 năm thay vì 4 năm.

Những sinh viên tỉnh bang New Brunswick theo học ngành y tá sẽ được trường đại học Beal cũng như chính quyền tỉnh bang New Brunswick tài trợ một phần tiền học phí.

Trong năm đầu, các sinh viên ngành y tá sẽ vẫn ở New Brusnwick và học qua mạng internet của trường đại học Beal. Năm thứ nhì và năm thứ ba là hỗn hợp của việc học qua mạng và phải qua học tại trường tại thành phố Bangor. Trong khi các sinh viên ngành y tá sẽ đi thực tập ở các bệnh viện trong tỉnh bang New Brunswick.

Chi phí tiền học cho 3 năm của trường đại học Beal là 57 ngàn Mỹ kim hay 79 ngàn Gia kim.

Tuy nhiên trường đại học Beal sẽ phát học bổng và các sinh viên chỉ phải trả 42 ngàn Gia kim tiền học phí.

Chính quyền tỉnh bang New Brunswick tài trợ thêm $6,000 cho mỗi sinh viên.

Như thế tiền học phí 3 năm học cho các sinh viên y tá tỉnh bang New Brunswick sẽ là 36 ngàn Gia kim.

Số tiền 36 ngàn học phí này vẫn cao hơn con số 28 ngàn Gia Kim tiền học phí mà một sinh viên y tá sẽ phải chi ra cho 4 năm học ở một trường đại học trong tỉnh bang New Brunswick.