Chính quyền tỉnh bang Quebec chuyển một số di dân tỵ nạn bất hợp pháp qua Ontario

Niagra Falls:Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 18 tháng 2, các giới chức thẩm quyền ở vùng Niagara, tỉnh bang Ontario đang gặp những khó khăn cung cấp các dịch vụ cho những người xin tỵ nạn, đến từ tỉnh bang Quebec.

Như chúng ta cũng biết có con đường nối giữa biên giới tiểu bang New York và tỉnh bang Quebec: con đường Roxham, là nơi mà những di dân bất hợp pháp có quyền đến Canada từ Mỹ, mà chính quyền Canada không có thể trả họ lại bên kia biên giới, vì những luật lệ đã ký kết giữa chính quyền Mỹ và Canada từ nhiều năm trước.

Mỗi năm có hàng chục ngàn người di dân bất hợp pháp, bay đến Mỹ với thông hành du lịch, và từ phi trường New York, thuê xe tắc xi, đưa bầu đoàn thê tử, cùng những va ly quần áo đến con đường Roxham.

Với số người di dân đến tỉnh bang Quebec quá đông, chính quyền liên bang đã cho chuyển bớt những người tỵ nạn này qua tỉnh bang Ontario.

Một số lớn những người tỵ nạn này được đưa đến vùng Niagara, nơi du lịch với thác Niagara được xem là một kỳ quan của thế giới.

Theo bà Deanna D’Elia, tổng giám đốc dịch vụ di dân của tổ chức YMCA vùng Niagara thì có hàng trăm di dân được đưa đến vùng này trong 7 tháng qua và các cơ quan từ thiện ở đây, đã gặp khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ ăn ở, y tế cho số đông người di dân này.

Theo những viên chức của vùng Niagara, thì chính quyền liên bang cho gia tăng gấp đôi số lượng phòng ở các khách sạn mướn cho các di dân, và như thế sẽ thiếu phòng cho khách du lịch đến vùng này trong những ngày sắp tới?

Số phòng trong các khách sạn trong vùng Niagara mà chính quyền liên bang mướn cho những di dân bất hợp pháp lên đến 1,500 phòng!

Trong năm 2021, số di dân bất hợp pháp qua Canada bằng con đường Roxham là 4,095 người.

Số di dân qua Canada qua con đường này gia tăng lên đến 39,171 người trong năm 2022.

Theo nhiều chỉ trích thì chính quyền liên bang cung cấp giấy tờ di dân cũng như thẻ y tế cho những di dân bất hợp pháp, mướn khách sạn cho những người này ở tạm, và sau đó không có những biện pháp kiểm soát số người này.

Những người này một khi có giấy làm việc, có thẻ y tế thì họ tung ra đi bốn phương.. Nhiều người giầu có đã có tiền mua nhà ngay ở vùng đại thủ phủ Toronto, và đó cũng là một lý do cho thấy giá nhà đã không sút giảm nhiều, tuy là lãi suất nợ nhà gia tăng?