Chính quyền Trung Quốc bác bỏ lời tố cáo là họ xen vào nội bộ Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng 3, chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ những tin cho là Trung Quốc đã xen vào chuyện nội bộ của Canada, sau khi dân biểu Han Dong từ chức khỏi nội các đảng cầm quyền Tự Do và sẽ là dân biễu độc lập.

Theo lời ông Wang Wenbin, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc thì Trung Quốc không quan tâm và cũng không xen vào nội bộ Canada.

Dân biểu Han Dong nói là ông sẽ ngồi ghế dân biểu độc lập, trong khi có cuộc điều tra về những tố cáo là ông nhận được những ủng hộ của giới chức chính quyền Trung Quốc trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang trước đây.

Theo nguồn tin của đài Global News thì dân biểu Han Dong đã khuyến cáo giới chức thẩm quyền Trung Quốc, nên trì hoãn việc trả tự do cho hai ông Michael Spavor và ông Michael Korvig.

Hai cư dân Canada này bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ về tội ” gián điệp” sau khi bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Huawei bị cảnh sát RCMP bắt giữ, theo lời yêu cầu của giới chức an ninh Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2018 tại thành phố Vancouver.

Trong bài diễn văn đọc tại Nghị Viện Liên Bang, dân biểu Han Dong nói là ông sẽ tự bảo vệ trước những lời tuyên bố sai sự thật và ông ta cũng không làm gì hại cho hai ông Michael Spavor và Michael Korvig.

Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc cũng nói là Trung Quốc phản đối việc can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác.

Tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở Toronto cũng công bố bản tin nói là những tin tức vừa loan báo về ông Han Dong là hoàn toàn vô căn cứ và tòa tổng lãnh sự này cũng yêu cầu báo chí đừng tiếp tục “bôi nhọ” Trung Quốc bằng những tin đồn thất thiệt như thế.