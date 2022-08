Chờ một ngày nắng

Chương 8

Đến tận lúc này, cuối cùng Thẩm Quân Tắc mới hiểu, Tiêu Tinh giống như một quả bom không hẹn giờ, chỉ một chút lơ là khẽ chạm vào là có thể khiến toàn bộ thế giới của anh đảo lộn.

Chẳng qua anh chỉ ngoảnh đầu lại lườm cô một cái, kết quả lại biến thành cục diện không thể cứu vãn…

Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cánh tay của Thẩm Quân Tắc càng lúc càng đông cứng. Nếu không phải bao nhiêu người đang nhìn, anh rất muốn buông tay để cô gái này lăn xuống cầu thang…

Thấy em trai há hốc mồm, nụ cười của ông nội cũng càng lúc càng hiền từ, Thẩm Quân Tắc chỉ thấy mạch máu trong người sắp nứt vỡ.

Dù sao thì đã đến nước này rồi, thôi thì đành phải diễn tốt màn kịch này. Nghĩ như vậy, Thẩm Quân Tắc thấy bình tĩnh hơn. Anh đưa tay, nắm lấy tay của Tiêu Tinh, nhanh chóng kéo cô lên tầng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó tìm căn phòng trống, tiện tay khóa trái cửa.

Mặc cho bên dưới nghĩ lung tung như thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đối phó với Tiêu Tinh trước.

Anh không sợ Tiêu Tinh nổi nóng cho anh một cái bạt tai trước mặt mọi người, anh sợ cái batoong của ông nội sẽ giáng thẳng xuống đầu mình kia!

Căn phòng này rõ ràng là kho chứa đồ cho hôn lễ, trên sàn nhà có rất nhiều thùng rượu vang. Hai người ngồi đối diện với nhau, Tiêu Tinh vẫn giữ vẻ kinh ngạc như “nhìn thấy ma”. Thẩm Quân Tắc bị ánh mắt ấy của cô làm cho đầu óc tê liệt, không kìm được nới lỏng cà vạt điều chỉnh nhịp thở.

Thấy Tiêu Tinh im lặng không nói gì, Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi: “Lúc nãy… những lời bọn họ nói, cô nghe được bao nhiêu?”.

“Lời nào?”. Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “… Cũng không có gì”.

“Không có gì còn hỏi tôi?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh.

Thẩm Quân Tắc tránh ánh mắt như nhìn quái vật của cô, lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thật ngốc vì đã đánh giá cao cô gái này. Một người lạc đường cũng có thể vòng quanh chỗ cũ mấy vòng như cô sao có thể nhanh nhạy chú ý đến trọng tâm chủ đề buôn chuyện của mọi người xung quanh? Với khả năng của anh, đối phó với cô nàng Tiêu Tinh ngốc nghếch này quả thực dễ như trở bàn tay! Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì chứ?

Xem ra anh vẫn chưa xui xẻo lắm, thế giới của anh chỉ nứt một rãnh nhỏ mà thôi, vẫn chưa đến mức sụp đổ. Chỉ cần tranh thủ thời gian hàn lại vết nứt ấy, anh vẫn còn cơ hội để thở.

Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn Tiêu Tinh, nghiêm túc nói: “Tiêu Tinh, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện”.

Tiêu Tinh không ngờ anh ta chuyển chủ đề nói chuyện nhanh như vậy, sững người một lúc mới nói: “Chuyện gì?”.

Thẩm Quân Tắc nói: “Là thế này, người nhà tôi cứ ép tôi kết hôn, suốt ngày bắt tôi đi xem mặt. Lúc nãy ông nội tôi đứng dưới, nhìn thấy tôi và cô…”. Lời nói ngắt đúng chỗ quan trọng.

Tiêu Tinh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy không cẩn thận hôn anh ta, ngượng ngùng cười nói, “Tôi không cố tình đâu”.

“…”. Đùa cái gì thế, cô lại còn xin lỗi anh? Dường như anh đã trở thành người bị mạo phạm?

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, kìm nén ý nghĩ muốn nổi giận, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, tiếp tục đóng giả làm tình nhân. Cô có thể coi tôi là bia đỡ đạn để từ chối những người muốn làm phiền mình, ví dụ như anh chàng mỳ tôm kia. Tôi cũng có thể coi cô là bia đỡ đạn, để người nhà không ép tôi kết hôn nữa”.

Có lẽ đây là cách hoàn hảo nhất.

Tuy bắt anh ở cùng với cô nàng khắc tinh này, bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm bị hủy diệt, nhưng so với việc bị ông nội ép đi xem mặt thì đã tốt lắm rồi.

Cứ nhắc đến xem mặt, Thẩm Quân Tắc lại có cảm giác như có ai đó bóp cổ mình, không thể thở được.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, những cô gái khác người mà anh đã xem mặt có thể viết thành một cuốn “Lịch sử xem mặt đầy máu và nước mắt”!

Có cô gợi cảm nâng ngực rồi lại sửa mũi. Có cô đanh đá vừa gặp anh đã nói “Bà chị già này đã xem mặt tám mươi lần rồi, hôm nay chúng ta tốc chiến tốc thắng”. Có cô lúc ăn cơm cứ thì thà thì thầm, tư duy nhảy vọt đến nỗi anh hoàn toàn không theo kịp. Còn có cô ánh mắt dịu dàng lời nói dịu ngọt khiến anh nổi hết cả da gà. Có cô trang điểm như cave. Có cô thẹn thùng đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp…

Chính vì ông nội không biết anh thích mẫu người con gái như thế nào, vì thế mới giới thiệu cho anh đủ các thể loại. Bởi lẽ đó, quá trình xem mặt của anh mới đau khổ và thê thảm vô cùng.

Nhưng chẳng còn cách nào cả. Ở nhà họ Thẩm, không ai dám làm trái ý muốn của ông nội.

Mặc dù trong lòng Thẩm Quân Tắc đã chán ngấy với màn kịch xem mặt mà ông sắp xếp nhưng vẫn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn đi đến cuộc hẹn. Đã từng có một lần, chẳng qua anh nhờ một người bạn đi thay mình, sau khi biết chuyện ông đã nổi trận lôi đình, tức giận đến nỗi bệnh cao huyết áp phát tác, phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện. Nhà họ Thẩm ầm ĩ hết cả lên, giống như vừa trải qua một cơn bão tố. Đến tận bây giờ, Thẩm Quân Tắc vẫn còn thấy tim đập chân run vì sự cố lần ấy.

Thực ra lý do cơ bản nhất mà lúc đầu anh lừa Tiêu Tinh hoàn toàn không phải không dám thừa nhận mình chính là người đã cho cô leo cây. Anh chỉ sợ ông nội lại mắc bệnh “ông mối”, nghĩ cách để gán ghép hai người.

Quả thực anh đã chán ngấy với việc ngồi trong nhà hàng như một pho tượng, nói chuyện với những cô gái mà mình không thích.

Suốt ngày ông than phiền, bảo anh sớm kết hôn. Với một cô gái độc thân bất kể là gia thế hay tính cách ngoại hình đều không tồi như Tiêu Tinh, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bắt đầu từ lúc nghe nói Tiêu Tinh đến New York du học, suốt ngày ông mong chờ được gặp tiểu thư “dịu dàng nho nhã” trong truyền thuyết của nhà họ Tiêu. Suốt ngày ông nhớ lại tình nghĩa huynh đệ, cùng với ông nội của Tiêu Tinh kề vai chiến đấu, lại còn nhiệt tình nói với Vu Giai để Tiêu Tinh đến nhà họ Thẩm sống vài ngày, coi Tiêu Tinh là ứng cử viên cho vị trí cháu dâu nhà họ Thẩm.

Người phụ nữ bốp chát như Vu Giai dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý ngay, lại còn đề nghị Thẩm Quân Tắc cùng đến sân bay đón Tiêu Tinh, nhân tiện làm quen trước.

Thẩm Quân Tắc thấy có gì đó bất thường, vội vàng mượn cớ Phương Dao tổ chức buổi biểu diễn để trốn về nước.

Không ngờ anh đã chọn nhầm thời gian, đúng ngày bay về New York thì tình cờ gặp Tiêu Tinh đang chửi mình. Thế là tương kế tựu kế lừa cô đến khách sạn, tránh để cô tiếp xúc với ông nội, cắt đứt tất cả mọi khả năng cô vào nhà họ Thẩm.

Nhưng điều càng không ngờ tới là từ lúc anh bịa ra lời nói dối này, rất nhiều bất ngờ khiến người ta không thể ứng phó được đã liên tiếp xảy ra. Sự xuất hiện của Tạ Ý, hôn lễ của Minh Huệ, đến tận ngày hôm nay, ông nội tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ anh và Tiêu Tinh đang ôm nhau…

Mặc dù tình hình bây giờ có chút rối loạn nhưng Thẩm Quân Tắc rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cách tốt nhất trước mắt chỉ có thể tương kế tựu kế để Tiêu Tinh tiếp tục đóng giả làm bạn gái của mình. Dẫu rằng chiêu này có chút mạo hiểm, mỗi bước tiếp theo đều như giẫm trên băng mỏng.

Dù sao thì không thành công cũng thành nhân. Anh thử thách một chút vận may của mình là được.

Chỉ cần anh có thể qua được mắt ông, những ngày tháng Tiêu Tinh đi học vẫn còn rất dài, thời gian vài năm đủ để anh từ từ đối phó với người nhà.

Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh, khẽ nói: “Tiêu Tinh, cô hãy lấy thân phận bạn gái của tôi, theo tôi về gặp ông nội tôi nhé!”.

“Hả?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên há hốc mồm, “Gặp phụ huynh? Chuyện này tôi không biết ứng phó đâu”.

Thẩm Quân Tắc nói: “Không sao, chỉ cần khiến ông nội tin tôi có bạn gái, tạm thời từ bỏ ý nghĩ ép tôi đi xem mặt là được”.

Tiêu Tinh đã nghe kể về chuyện xem mặt của anh ta, không khỏi có chút đồng cảm, thêm vào đó ngày hôm qua vừa mới nhận lời với anh ta nếu anh ta có chuyện gì sẽ quyết không từ chối, thế nên cô đã gật đầu, nắm chặt tay và nói: “Được, màn kịch này chúng ta tiếp tục diễn!”.

Nhìn ánh mắt biết cười của cô, không biết vì sao Thẩm Quân Tắc có chút chột dạ. Anh im lặng một lúc rồi mới gượng gạo sờ mũi, khẽ nói: “Cảm ơn”.

Tiêu Tinh cười nói: “Khách sáo với tôi làm gì chứ, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi giúp anh đối phó với người nhà cũng coi như là trả mối ân tình”.

Để tránh cảm giác chột dạ kỳ lạ tiếp tục cuộn lên trong lòng, Thẩm Quân Tắc vội vàng quay người mở cửa, chuyển chủ đề nói chuyện: “Đi thôi, Minh Huệ đang đợi cô”.

Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng trang điểm của Minh Huệ. Tiêu Tinh vừa nhìn thấy Minh Huệ, tình nghĩa chị em sâu đậm trào dâng, vội vàng chạy về phía cô ấy, kéo tay Minh Huệ xoay một vòng, “Chị Minh Huệ, chị xinh quá, con gái mặc áo cưới đẹp thật đấy! Em muốn chụp ảnh với chị!”. Nói rồi cô ngoảnh đầu lại nói với Thẩm Quân Tắc, “Jesen, phiền anh giúp chúng tôi chụp tấm ảnh”.

Thẩm Quân Tắc im lặng lấy điện thoại chụp ảnh cho họ. Tiêu Tinh khoác tay Minh Huệ, cười rất tươi, dường như cô mới là người kết hôn.

“Chị Minh Huệ, chị đặt chiếc váy này ở đâu đấy? Đẹp thật”. Tiêu Tinh nhẹ nhàng giơ tay sờ tà váy của Minh Huệ, những sợi kim tuyến màu bạc và những hạt ngọc trai đính trên đó trông thật rực rỡ chói mắt, “Đắt lắm đúng không? Tạ Ý mua cho chị à?”.

Minh Huệ xoa đầu Tiêu Tinh, “Em ngưỡng mộ gì chứ, đợi đến khi em kết hôn, bảo chú rể mua cho em bộ váy cưới đẹp nhất”.

“Em còn lâu”. Tiêu Tinh mỉm cười nắm tay cô, “Đúng rồi, em có quà tặng hai người”. Nói rồi cô lấy chiếc hộp trong túi.

Minh Huệ ngạc nhiên hỏi: “Là tranh à? Có thể mở ra xem không?”.

“Dĩ nhiên là có thể rồi”.

Đây là một bức tranh màu truyền thống, non xanh nước biếc, nhành hoa ngọn cỏ, tất cả đều sống động như thật. Đôi chim trên bầu trời càng sống động hơn, thậm chí ngay cả những chiếc lông vũ cũng được tô màu rất chau chuốt, có thể thấy cô đã vẽ rất cẩn thận. Góc dưới bên phải còn có chữ ký của cô. Nếu không phải có cái tên này, Minh Huệ còn tưởng rằng cô mua nó ở đâu đó.

“Cái này… là chính tay em vẽ?”. Minh Huệ kinh ngạc hỏi.

Tiêu Tinh có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Lâu lắm không vẽ, có chút cứng tay, vẽ mấy ngày mới xong, hi hi, chị đừng chê nhé, em cũng không nghĩ ra vẽ cái gì, liền vẽ đôi chim liền cánh”.

“Sao lại chê được”. Minh Huệ rất xúc động, “Em có tấm lòng như vậy, chị vui còn không kịp nữa là. Không ngờ em còn biết vẽ tranh, nhìn từ xa còn tưởng là tác phẩm của danh họa nào đó, làm chị giật nảy mình, ha ha, Tiêu Tinh, em vẽ đẹp lắm”.

Tiêu Tinh bị khen đến đỏ mặt, vội nói: “Chị đừng cười em nữa, danh họa gì chứ, em chỉ là tiện tay vẽ chơi thôi mà”.

Minh Huệ mỉm cười cuộn tranh lại rồi nhìn Thẩm Quân Tắc đứng bên cạnh, “Jesen, anh có mang quà không?”.

Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng lấy chiếc phong bao đã chuẩn bị từ trước đưa cho Minh Huệ.

Minh Huệ không kìm được cười nói: “Anh đúng là người thực tế”.

Tiêu Tinh liếc nhìn anh có chút khinh thường.

Thẩm Quân Tắc tỏ ra không vui, khẽ nói: “Hai người nói chuyện đi, mình ra ngoài một lát”.

Vấn đề của Tiêu Tinh đã xong, anh còn phải nhanh chóng đi đối phó với ông nội. Những ngày tháng phải dỗ dành cả hai bên quả thực khiến người ta đau khổ.

Sau khi Thẩm Quân Tắc đi ra, Tiêu Tinh mới tươi cười kéo Minh Huệ sang ghế sofa bên cạnh, nói chuyện thầm kín. “Sao chị và Tạ Ý lại đến với nhau? Em thật không ngờ hai người sẽ kết hôn”.

Nhắc đến chuyện này, Minh Huệ lại buồn phiền, “Haizz, anh ấy á, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi EQ là hơi thấp. Chị theo đuổi anh ấy hai năm, anh ấy cũng không biết chị đang làm gì, nhìn thấy chị lại còn tò mò nói, trời ơi Minh Huệ, sao em cũng ra nước ngoài”.

Tiêu Tinh nhìn cô với ánh mắt cảm thông.

Minh Huệ tức giận nói: “Lúc ấy chị rất muốn cho anh ta hai quả đấm. Chị theo đuổi anh ta lâu như vậy mà anh ta chỉ coi chị như anh em tốt. Em chỉ coi anh ta là bạn nhưng anh ta lại tưởng rằng em yêu thầm anh ta. Chị rất tò mò, có phải là não phải não trái của anh ta đặt ngược nhau không”.

Hai người nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Một lúc sau, Tiêu Tinh mới giật mình tỉnh ngộ, “Chả trách hôm ấy khi gặp em trên đường, vẻ mặt của anh ta lại kỳ lạ như vậy, lại còn hỏi em có phải ra nước ngoài tìm anh ta không, thì ra là vì trường hợp của chị?”.

“Đúng vậy, hồi ấy chị thật ngốc, vì anh ấy mà sang bên này du học”. Minh Huệ khẽ thở dài, “Hồi trẻ ai cũng bồng bột một lần, bây giờ nghĩ lại chị theo anh ấy ra nước ngoài khiến anh ấy cảm động cũng đáng. Từ đó về sau, anh ấy đối xử với chị rất tốt”.

Nhìn nụ cười đắc ý của Minh Huệ, Tiêu Tinh không kìm được bật cười, “Xem ra con ngựa hoang như anh ấy cũng bị chị thuần phục rồi”.

“Ha ha, em nói không sai”. Minh Huệ cười rồi lại thở dài, “Haizz, mỗi lần nói chuyện với anh ấy, chị có cảm giác giống như đang đóng phim. Vẻ mặt của anh ấy biến đổi khôn lường, quả thực là rất khó hiểu. Có điều quen rồi cũng thấy rất thú vị, ở bên anh ấy, ngày nào cũng có những điều kinh ngạc và vui mừng. Dĩ nhiên phần lớn là kinh ngạc, vui mừng chỉ chiếm phần ít”.

Nghe Minh Huệ nói như vậy, Tiêu Tinh lại bật cười.

Sống cùng với Tạ Ý đúng là một thách thức nguy hiểm.

Mặc dù cô không thể hiểu được vì sao Minh Huệ lại thích Tạ Ý, có điều mỗi người một sở thích, không biết chừng Minh Huệ thích tính cách ấy của anh ta. Hôn lễ sắp bắt đầu, Minh Huệ phải dậm lại phấn. Tiêu Tinh liền ra khỏi phòng trang điểm xuống dưới. Cô nhìn trái nhìn phải mà không thấy Jesen đâu, ngay cả tên “Quân Tắc” và ông lão mà lúc nãy cô liếc thấy ở đám đông bên dưới cũng không thấy đâu.

Một nhân viên phục vụ thấy cô ngó ngó nghiêng nghiêng liền bước lại gần và nói: “Cô là cô Tiêu phải không? Jesen bảo tôi đưa mẩu giấy này cho cô”.

“Cảm ơn”. Tiêu Tinh cầm mẩu giấy, mở ra thì thấy trên đó có viết một dòng chữ phóng khoáng: “Tôi có chuyện phải đi trước, lát nữa đến đón cô. Mong cô chuẩn bị thật tốt để ứng phó với ông nội tôi”.

“…”. Sao giọng điệu lại nghiêm trọng như vậy nhỉ, khiến Tiêu Tinh cảm thấy có chút căng thẳng.

Nghe anh ta miêu tả, hình như ông nội của anh ta rất đáng sợ.

Tiêu Tinh nhét mẩu giấy vào túi áo, đến chỗ đã sắp xếp trước rồi ngồi xuống, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn bất an.

Cuối cùng hôn lễ đã bắt đầu, trong tiếng nhạc đám cưới quen thuộc, Minh Huệ khoác tay Tạ Ý bước qua tấm thảm đỏ rất dài, cùng nhau thề nguyện gắn bó trước chiếc bàn phủ hoa hồng. Ông lão quen thuộc kia cũng xuất hiện. Thì ra ông là người chủ hôn, vuốt ve bộ dâu dài, tươi cười đọc lời thoại, rất giống với ông tơ… trong thần thoại hay trong ti vi. Tiêu Tinh nhìn nụ cười hạnh phúc của Tạ Ý và Minh Huệ, đột nhiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Gặp được người mình thích không phải là điều dễ dàng, chí ít đến bây giờ, đừng nói là cô chưa trải qua một mối tình nào, thậm chí còn chưa bao giờ có cảm giác rung động với người con trai nào.

Cô luôn có cảm giác tình yêu quả thực rất trừu tượng, thay vì nghĩ đến thứ tình yêu vô vị đó, chi bằng đọc vài bộ truyện tranh, gặm vài cái chân gà còn thực tế hơn.

Nghi thức kết hôn đã xong, trước tiếng reo mừng hò hét của mọi người, Minh Huệ bắt đầu ném hoa. Nghe nói ai có thể cướp được bó hoa trên tay cô dâu thì người đó sẽ là người tiếp theo kết hôn.

Rất nhiều quý cô độc thân phấn khích đứng vây quanh đó để cướp hoa, sắp chen đến vỡ đầu rồi. Tiêu Tinh không có hứng thú, đứng ngoài xem kịch hay.

Không ngờ Minh Huệ hơi quá tay, ném đi rất xa, bó hoa bay thẳng về phía Tiêu Tinh đang đứng bên ngoài vòng vây.

Đám người vội vàng ngoảnh đầu lại.

“A! Bị cô cướp được rồi!”.

“Chắc chắn năm nay cô có vận đào hoa!”.

“Không biết chừng người tiếp theo kết hôn chính là cô!”.

“Chúc mừng chúc mừng”.

Ông lão ấy nhìn cô, vuốt râu cười tít mắt.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người, Tiêu Tinh đờ ra như một khúc gỗ, đặt bó hoa xuống bàn.

Khụ khụ, vận may này chắc chắn sẽ không linh nghiệm. Đối với cô, từ trước tới nay những điều tốt thì không linh nghiệm, những điều xấu luôn linh nghiệm, vì thế cô không cần phải bận tâm đến lời đồn này.

Kết hôn? Đùa cái gì chứ, người ta nói hôn nhân là nấm mồ, cô đâu phải kẻ ngốc, sao có thể vẫn còn trẻ thế này mà đã chui vào mộ nằm…

Trong hôn lễ của Tạ Ý và Minh Huệ có rất nhiều lưu học sinh. Mọi người tụ tập với nhau không một chút dè dặt. Trong nháy mắt, khách sạn nhộn nhịp hẳn lên, bàn bên cạnh còn có người chơi oẳn tù tì, những âm thanh ồn ào ấy khiến Tiêu Tinh hoa mắt chóng mặt.

Ăn chút thức ăn lót dạ rồi đợi Minh Huệ và Tạ Ý đến bàn chúc rượu, Tiêu Tinh vội vàng nhân cơ hội chuồn ra ngoài.

Chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, Tiêu Tinh vừa thở phào đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc cách đó không xa đang lái về phía mình.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc hạ kính cửa xe, cau mày, “Lên xe đi”.

Tiêu Tinh mở cửa lên xe, thắt dây an toàn, cười nói: “Thật trùng hợp, tôi vừa ra ngoài thì anh đến”.

Thẩm Quân Tắc không trả lời, lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ đưa cho cô, “Sạc pin của cô”.

Tiêu Tinh nhận lấy rồi mở ra xem, đúng là sạc pin của chiếc máy Nokia mà cô đang dùng, tiện tay đút vào túi, “Cảm ơn anh, suýt chút nữa thì tôi quên rồi. Lúc nãy anh đi mua cái này à?”.

“Ừ”. Thẩm Quân Tắc khẽ đáp một tiếng, không nói gì nữa.

Tiêu Tinh nhớ lại anh đã từng nói “lúc lái xe không thích bị làm phiền” nên cũng im lặng.

Không biết vì sao khi ở cùng anh ta ngày hôm nay cô luôn có cảm giác đè nén kỳ lạ, thêm vào đó là sự cố khiến người ta đỏ mặt ấy, Tiêu Tinh vẫn thấy mình nên nhắm mắt thì hơn, tránh để người đàn ông tính khí cổ quái này nổi nóng.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh lên phòng ăn tầng hai.

Thấy Tiêu Tinh căng thẳng nắm chặt tay, Thẩm Quân Tắc không kìm được khẽ nói: “Chỉ có ông nội tôi ở đó, cô không cần căng thẳng. Nếu ông có hỏi chuyện sao chúng ta quen nhau, cô cứ nói như đã nói với Tạ Ý là được”.

Tiêu Tinh gật đầu rồi lại lo lắng hỏi: “Ngộ nhỡ ông hỏi những vấn đề tôi không biết trả lời thì sao?”.

Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn cô, khẽ nói: “Yên tâm, có tôi rồi”. Nói rồi anh đẩy cửa phòng, “Vào đi”.

Tiêu Tinh ưỡn ngực ngẩng đầu, bước vào trong với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Tư thế ấy giống như sắp đi ra pháp trường vậy.

Trong phòng là một ông lão với bộ râu dài, mái tóc bạc phơ, đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cửa. Bên tay ông là chiếc gậy batoong, có hình đầu rồng tinh xảo. Đột nhiên Tiêu Tinh nhớ đến những cao thủ võ lâm mai danh ẩn tích trong các tiểu thuyết võ hiệp, hình như đều giống ông ta… trong lòng không khỏi run run.

Một người lúc nãy vẫn còn cười tít mắt trong hôn lễ giống như Ông tơ hiền từ, bây giờ không cười nữa, trông rất uy nghiêm. Ông lão này, vừa nhìn là biết không thể đắc tội được… Cái ba toong kia mà gõ xuống thì thật sự rất đáng sợ.

“Ông ơi, cô ấy chính là Tiêu Tinh”. Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến bên bàn, kéo ghế cho cô, “Lại đây ngồi”.

Bị ông lão nhìn chằm chằm, Tiêu Tinh có chút chột dạ. Cô ngồi xuống theo chỉ thị của Thẩm Quân Tắc, nở nụ cười rạng rỡ và nói: “Cháu chào ông, cháu là Tiêu Tinh, rất vui được gặp ông”.

Nói rồi còn cung kính cúi người.

Bộ râu của ông Thẩm rung rung, ông nhìn Quân Tắc, hạ thấp giọng nói: “Không phải là cháu lại giở trò đấy chứ? Lần trước mời diễn viên đến lừa ta”.

Thẩm Quân Tắc mỉm cười, ghé sát vào tai ông, khẽ nói: “Ông yên tâm, cô ấy đúng là Tiêu Tinh. Chẳng phải ông đã xem ảnh cô ấy rồi sao?”.

Ông Thẩm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi lại nhìn Tiêu Tinh, ho một tiếng, nghiêm khắc hỏi: “Cháu chính là Tiêu Tinh?”.

“Vâng”. Tiêu Tinh gật đầu, “Đúng ạ”.

Ánh mắt của ông Thẩm lướt quanh người Tiêu Tinh mấy vòng, lúc ấy mới cười khà khà và nói: “Thật không ngờ hai đứa lại có thể đến với nhau, ha ha ha ha…”.

Tiêu Tinh đã chuẩn bị rất nhiều cách để ứng phó với những câu hỏi khi gặp phụ huynh, ví dụ người nhà làm gì, hai người quen nhau như thế nào, có dự định gì cho tương lai… Đột nhiên ông không hỏi gì, chỉ ngồi đó cười một cách rất kỳ lạ khiến Tiêu Tinh thấy không quen, không kìm được quay sang nhìn Jesen đứng bên cạnh.

Anh ta tỏ ra rất bình tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của anh ta. Ông Thẩm nhìn Tiêu Tinh, càng nhìn càng thích, ánh mắt hiền từ khiến toàn thân Tiêu Tinh nổi hết cả da gà.

“Thằng cháu này của ta không làm cho ta bớt lo một chút nào, bao nhiêu năm nay không chịu tìm bạn gái, nói cái gì mà đàn ông phải coi sự nghiệp làm trọng, không gặp được người phụ nữ mình thích nó cũng không muốn miễn cưỡng. May mà bây giờ có cháu ở bên cạnh nó, ta cũng yên tâm nhiều rồi, ha ha ha ha”.

“Hì hì…”. Thấy ông cười không ngừng, Tiêu Tinh cũng phối hợp cười một lúc, ngượng ngùng gãi đầu.

Ông Thẩm tiếp tục ý nặng tình sâu: “Tiêu Tinh à, sau này cháu phải quản lý nó, để nó sớm thay đổi tâm tính. Nếu tình cảm của các cháu tốt đẹp thì sớm kết hôn…”.

“Ông nội”. Thẩm Quân Tắc vừa nghe thấy có điều bất thường, vội vàng ngắt lời ông, “Bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm”.

“Ừ, cũng phải. Bọn trẻ các cháu có suy nghĩ riêng của mình, từ từ, không vội, không vội”. Ông Thẩm cười tít mắt nhìn Tiêu Tinh, “Tiêu Tinh à, sau này có thời gian rảnh rỗi thường xuyên đến nhà ông chơi”.

“Vâng ạ”. Tiêu Tinh vội vàng gật đầu đồng ý.

“Lúc nãy ở đám cưới, ta thấy cháu có vẻ rất bất an, có phải là chưa ăn no không?”.

Tiêu Tinh vội nói: “Cháu ăn no rồi”.

“Không cần phải khách sáo với ông, ông thấy chắc chắn là cháu chưa ăn no, lúc ra khỏi cửa còn cầm hai miếng bánh ngọt”. Ông Thẩm nheo mắt cười rất tươi, giống như phát giác bí mật lớn vậy.

“…”. Tiêu Tinh ngượng ngùng cúi đầu. Ông lão này là thám tử sao? Quan sát cô kỹ như thế, ngay cả việc cô lấy trộm bánh cũng phát hiện ra.

“Người nhà mà, không cần phải ngại, không thích ăn đồ ăn trong tiệc cưới, ta sẽ gọi món ngon cho cháu”. Ông Thẩm vuốt râu, nói với Quân Tắc đứng bên cạnh, “Cháu đi gọi đồ ăn cho Tiêu Tinh. Nó thích ăn gì, chắc cháu biết rất rõ đúng không?”.

“Vâng”. Thẩm Quân Tắc đứng dậy, nhìn thấy Tiêu Tinh căng thẳng đan tay vào nhau, trong lòng có chút không yên tâm. Khi đi qua người Tiêu Tinh, anh không kìm được cúi người xuống, khẽ nói bên tai cô, “Gặp phải tình huống không thể ứng phó, cô cứ theo cách cũ, kiếm cớ đi vệ sinh”.

“… Ừm”. Thì ra cái chiêu “niệu đạo” mà cô đã dùng lần gặp Tạ Ý đã bị anh biết? Tiêu Tinh ngượng ngùng gật đầu, nhìn bóng dáng to lớn của anh biến mất khỏi tầm mắt, đối diện với ông lão mỉm cười rất hiền từ này, trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn.

“Tiêu Tinh à, năm nay cháu hai mươi hai rồi đúng không?”.

“Vâng, đúng ạ…”. Ông lão này ngay cả tuổi tác của cô cũng biết rõ như vậy? Đột nhiên cô thấy áp lực rất lớn…

“Cháu nói thật cho ông biết, cháu thật sự thích nó sao? Thằng cháu của ông tính nết cổ quái, tính cách cũng rất lạnh lùng, một chút lãng mạn cũng không biết, hình như không phải mẫu người mà các cô gái trẻ thích”. Nói rồi ông thở dài, nét mặt cũng có chút buồn phiền.

“Cháu… cháu thấy anh ấy rất tốt. Tính cách lạnh lùng cũng có thể coi là chín chắn bình tĩnh. Nói về tính nết thì hai người chung sống với nhau lâu rồi sẽ thích ứng được. Lãng mạn chẳng có tác dụng gì cả, không thể mang ra ăn được, cháu thích con người thực tế giống như anh ấy hơn”. Tiêu Tinh không kìm được giơ tay lau mồ hôi trán, “Anh ấy rất tốt, khụ khụ… thật sự, rất tốt ạ”.

“Nói như thế là cháu rất thích nó?”. Ông Thẩm vuốt râu, đôi mắt ngời sáng.

“Vâng, rất, rất thích”. Tiêu Tinh gượng cười, nếu ông hỏi tiếp thì cô muốn khóc.

May mà Jesen kịp thời đẩy cửa bước vào.

Ông Thẩm hướng ánh mắt về phía anh, “Gọi món xong rồi à?”.

“Vâng”.

“Thế thì tốt, hai đứa ăn đi, ông về trước đây. Lần sau mời Tiêu Tinh đến nhà chơi”. Ông Thẩm nói rồi đứng dậy.

Tiêu Tinh cũng vội vàng đứng dậy, cung kính dõi theo ông lão đang ngẩng cao đầu, chống gậy rời khỏi căn phòng. Đến tận khi Jesen tiễn ông rồi quay về phòng, Tiêu Tinh vẫn có cảm giác không chân thực.

Kết thúc như vậy sao?

“Vậy thôi à?”. Tiêu Tinh không kìm được ngoảnh đầu hỏi anh, “Tôi tưởng ông nội anh rất khó đối phó cơ, trông ông rất thân thiện dễ gần”.

Thân thiện dễ gần?

Thẩm Quân Tắc không kìm được đau đầu nghĩ, ông nội miệng nam mô bụng bồ dao găm được chưa? Lúc nãy anh dỗ dành ông nội đến nhà ăn, kể cho ông nghe quá trình quen Tiêu Tinh trong game từ đầu đến cuối. Ngoài ra còn bổ sung thêm một điều, cô vẫn chưa biết mình là Thẩm Quân Tắc. Hiện tại tình cảm của hai người vẫn chưa bền chặt, ông đừng tiết lộ chuyện này. Nếu cô ấy biết quan hệ làm ăn của hai nhà thì sẽ cảm thấy áp lực. Con gái hay e thẹn, ông đừng có vừa gặp mặt đã hỏi người ta chuyện kết hôn.

Thẩm Quân Tắc đã “tiêm” các loại “vacxin dự phòng”. Ông nội cũng đồng ý và hứa sau khi gặp mặt sẽ không ép Tiêu Tinh bất cứ chuyện gì, tất cả giao cho anh xử lý. Lúc ấy Thẩm Quân Tắc mới yên tâm, mạnh dạn đưa Tiêu Tinh đến gặp ông nội.

Cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Tinh và ông nội cũng phát triển theo hướng anh đã dự tính, vô cùng thuận lợi.

Nhưng thuận lợi quá cũng khiến Thẩm Quân Tắc cảm thấy có chút không thoải mái. Anh luôn có cảm giác ông nội “cáo già” như vậy, sẽ không bình tĩnh chấp nhận mối tình đột ngột, chớp nhoáng giữa anh và Tiêu Tinh.

Chương 9

Buổi tối về khách sạn, Tiêu Tinh vội vàng cắm sạc điện thoại vào. Điện thoại tắt máy mấy ngày liền, cô không liên lạc được với người nhà và bạn bè, trong lòng rất lo lắng.

Sạc một lúc, cuối cùng đã có thể mở máy. Vừa mở máy đã nhìn thấy màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn. Khoa trương nhất là tin nhắn dội bom của Kỳ Quyên.

“Mày bay sang Mỹ thành bay ra khỏi trái đất rồi sao? Nhắn tin cho mày sao mày không nhắn lại một cái nào?”.

“Không phải bị bọn xã hội đen bắt cóc rồi đấy chứ? Đứa ngốc như mày, bọn chúng bắt đi cũng không thấy mệt sao?”.

Tiêu Tinh dở khóc dở cười, đang định nhắn tin lại cho Kỳ Quyên thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện số điện thoại của bố.

Tiêu Tinh vội vàng nhấc máy, vui mừng nói: “Bố ạ, mấy hôm trước con đến New York rồi, quên không mang sạc pin đi nên cứ tắt máy! Con đã để lại lời nhắn trong điện thoại của bố rồi, bố đã nghe chưa? Hi hi, bố giúp con nói với mẹ một tiếng nhé. Con không dám gọi điện thoại cho mẹ đâu. Mẹ ghê lắm…”.

Vẫn chưa nói hết câu, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ, từng câu từng chữ: “Ta, là, mẹ, con”.

“Á?”. Nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc, da đầu của Tiêu Tinh co giật từng hồi, cô nuốt nước bọt, gượng cười và nói, “Mẹ, là mẹ à…”. Sợ quá, nữ hoàng xin đừng nổi giận, cô không cố ý nói xấu mẹ trước mặt bố, thật sự không phải!

Nhạc Lăng khẽ hấm hứ một tiếng, giọng nói càng lạnh hơn, “Sạc pin của con ở trong vali của ta. Ta thấy con cũng lợi hại thật đấy, nhét cái sạc pin mà cũng nhầm vali được”.

Nghe giọng nói của mẹ, Tiêu Tinh chỉ thấy toàn thân lạnh toát, không kìm được sờ cái cổ lạnh buốt, khẽ giải thích: “Lần trước mẹ con mình cùng đi mua vali, giống nhau quá…”.

“Được rồi, đừng lý do lý trấu nữa”. Nhạc Lăng sa sầm mặt xuống ngắt lời cô, “Hôm nay ta gọi điện thoại cho con là muốn xác nhận chuyện khác”.

“Vâng, mẹ nói đi ạ”. Giọng nói của Tiêu tinh giống như nha hoàn đang nói chuyện với thái hậu, nếu phía sau mọc cái đuôi thì chắc chắn là đã vẫy vẫy rồi.

Rõ ràng là Nhạc Lăng không chấp nhận sự “hối lỗi” của cô, giọng nói vẫn rất lạnh lùng, “Có phải là con rất thích Thẩm Quân Tắc không? Nói cho ta biết, thích đến mức độ nào rồi?”.

“… Á?”. Đầu óc của Tiêu Tinh vẫn chưa hoạt động bình thường, “Con thích Thẩm Quân Tắc?”.

“Hôm nay nhà họ Thẩm đặc biệt gọi điện cho ta, nói là con và Thẩm Quân Tắc đang yêu nhau say đắm. Con còn mạnh mồm nói thích nhất là mẫu người như cậu ta, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với cậu ta”. Ngừng một lát, Nhạc Lăng lạnh lùng nói, “Tiêu Tinh, con đúng là biết gây bất ngờ cho người khác. Mới ra nước ngoài có mấy ngày mà đã tính đến chuyện hôn sự rồi?”.

“Á?” Tiêu Tinh kinh ngạc há hốc mồm, “Mẹ, con không hiểu. Con và Thẩm Quân Tắc mới gặp nhau hai lần thôi, sao có thể đính, đính hôn được?”.

Nhạc Lăng hoàn toàn không để ý đến lời phản kháng yếu ớt của Tiêu Tinh, tiếp tục nói: “Con kết hôn với nó, ta cũng không phản đối. Bố con cũng rất ủng hộ. Con không biết chứ, ông nội con và ông nội Quân Tắc đã kết nghĩa anh em, quan hệ rất thân thiết, còn hẹn nhau nếu đời sau có con trai con gái thì sẽ kết thành thông gia. Đáng tiếc là đời bố con, nhà họ Tiêu có hai người con trai, nhà họ Thẩm ba người con trai, chuyện này đành phải gác lại. Không ngờ con và Quân Tắc lại có mối nhân duyên này, ông nội nhà họ Thẩm rất vui, còn nói bây giờ đã chuẩn bị sính lễ, chờ ngày con được gả vào nhà họ Thẩm”.

“… Sính… sính lễ?”. Tiêu Tinh nắm chặt điện thoại, muốn khóc nhưng không có nước mắt.

“Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, làm việc nên biết chừng mực chứ! Ông nội nhà họ Thẩm đã quyết định con là cháu dâu nhà họ! Con tự mình gây ra, đến lúc ấy muốn hủy hôn cũng đừng làm cho người ta tức quá mà phát bệnh cao huyết áp phải vào viện”. Nói đến đây, Nhạc Lăng cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén tức giận, “Ta hỏi con rốt cuộc con đã dây dưa với Thẩm Quân Tắc như thế nào hả? Có biết nó là người thế nào không? Chuyện kết hôn mà cũng tùy tiện đem ra làm trò đùa à?”.

“… Mẹ, sao con thấy chuyện mẹ nói với chuyện con biết không phải là cùng một chuyện? Con và Thẩm Quân Tắc? Hai người không liên quan sao có thể đính hôn được?”.

“Con cứ từ từ mà suy nghĩ đi! Đừng có mộng du tự gả mình đi, ngay cả đối phương là người như thế nào cũng không biết!”. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Lăng nói tiếp, “Mẹ cúp máy đây, bye”.

“…”. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói tạm biệt, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Xem ra mẹ vô cùng tức giận.

Ặc, có đứa con gái như thế này, bà mẹ nào cũng sẽ tức giận, tự nhiên có thêm một thằng con rể và một nhà thông gia.

Nhưng Tiêu Tinh vẫn không biết rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề, khiến thông tin lan đến bố mẹ nhanh như thế.

Tiêu Tinh cúi đầu ngồi xuống giường, bắt đầu suy đoán.

Một tuần trước, Thẩm Quân Tắc không đến sân bay đón cô. Cô gặp bạn thân của Thẩm Quân Tắc là Jesen. Jesen đưa cô đến khách sạn. Hai hôm sau, cô đi dạo phố thì gặp Tạ Ý, đồng thời quen gã Thẩm Quân Tắc lúc nào cũng cười nhăn nhở. Sau đó chỉ nhìn thấy hắn ở đám cưới của Tạ Ý. Mối quen biết giữa cô và Thẩm Quân Tắc chỉ là một quá trình đơn giản như vậy, ở giữa không hề có bất cứ chi tiết nào đề cập đến “hôn sự”.

Mơ hồ bị ông Thẩm chỉ hôn, lại còn là anh em kết nghĩa với ông nội cô? Cho dù mối quan hệ thời các ông rất tốt, hồi ấy muốn kết thành thông gia thì cũng là đời bố cô. Đáng tiếc đời ấy sinh toàn con trai. Thế thì thôi, lại còn cha nợ thì con phải trả, đổ hết lên đầu cô? Có cái kiểu kế thừa như vậy không?

Nói cái gì mà ông Thẩm vô cùng vui mừng, lại còn nhận cô là cháu dâu… Đùa cái kiểu gì thế!

Tiêu Tinh nằm đờ ra giường, giống như bị điện giật. Thông tin này còn đáng sợ hơn cả lúc nghe thấy Tạ Ý nói “em ngốc quá”.

Nhật ký xui xẻo của cô ở New York đã viết được mười trang rồi, không phải là bắt cô viết tiếp đấy chứ?

Tiêu Tinh ủ rũ ngồi ở đầu giường một lúc rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Kỳ Quyên để hỏi ý kiến.

Tút tút hai tiếng thì có người nhấc máy. Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã bắt đầu mắng như tát nước vào mặt: “Con ranh đáng chết như mày vẫn còn nhớ gọi điện thoại cho tao à? Tao tưởng mày đến Mỹ, ngay cả bản thân mình là ai mày cũng quên rồi!”.

“Tiểu Quyên à, tao ở bên này, khổ lắm…”. Nghe thấy giọng nói của bạn thân, Tiêu Tinh không kìm nén được nỗi ấm ức trong lòng, liền kể cho cô nghe những gì mình đã trải qua khi đến New York.

Tiêu Tinh vừa nói vừa đập tay xuống giường. Kỳ Quyên ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh. Đợi đến khi Tiêu Tinh kể xong chuyện mẹ gọi điện thoại, Kỳ Quyên mới nói: “Sợ cái gì, lẽ nào nhà họ Thẩm có thể kề dao vào cổ mày, bắt mày vào lễ đường?”.

Tiêu Tinh im lặng một lúc, buồn rầu nói: “Không nghiêm trọng như thế. Chỉ là mấy năm nay chuyện làm ăn nhà tao gặp rất nhiều vấn đề, ông Thẩm rất trượng nghĩa, nghĩ đến mối thân tình với ông nội tao nên đã âm thầm giúp đỡ. Cho dù tao không vào nhà họ Thẩm thì cũng không nên vong ơn bội nghĩa, khiến ông ấy tức đến phát bệnh. Nhưng quan trọng là tao không hề nói sẽ kết hôn với Thẩm Quân Tắc!”. Tiêu Tinh tức giận nghiến răng, “Chuyện này đúng là rất mơ hồ”.

Kỳ Quyên nghĩ một lúc, bình tĩnh nói: “Nghe mày nói thì cái gã Thẩm Quân Tắc nhăn nhở kia không phải là loại đứng đắn. Không biết chừng hắn nhất thời nổi hứng nói với ông nội mình là muốn lấy mày. Mày cố tình biểu hiện kém một chút, để hắn hoàn toàn không còn hứng thú với mày. Như thế không cần mày từ chối, Thẩm Quân Tắc không dám lấy mày, tự nhiên sẽ chủ động từ bỏ”. Kỳ Quyên mỉm cười, “Như thế chẳng phải là giải quyết xong rồi sao?”.

Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên: “Tao hiểu rồi, ngày mai tao sẽ hẹn hắn ra ngoài. Tao có cách dọa cho hắn sợ. Nếu thật sự không được, tao vẫn còn nhớ tuyệt chiêu mà mày dạy tao”.

“Ừ, tuyệt chiêu rất lợi hại, lúc cần thiết, chị mày sẽ ra mặt giúp mày”.

Nhớ đến “tuyệt chiêu” mà Kỳ Quyên đã dạy lúc ở sân bay, Tiêu Tinh không kìm được bật cười. Nếu nói câu ấy, có lẽ có thể khiến Thẩm Quân Tắc sợ tè cả ra quần.

Tiêu Tinh có chút phấn khích: “Đúng rồi, chuyện này có cần nói với Vệ Nam không?”.

“Đừng làm phiền nó, con ranh ý vẫn còn một đống nợ tình cảm chưa giải quyết xong. Chuyện của mày ổn thỏa rồi thì nói với nó”.

“Thế cũng được, để tao chuẩn bị, ngày mai dọa tên họ Thẩm kia. Dám nói muốn lấy tao, lại còn đến tận tai bố mẹ tao. Tao nhất định sẽ cho hắn biết tay!”.

“Cố gắng lên, nhớ là mở máy giữ liên lạc với tao, lúc nào không đối phó được thì tìm tao để bàn diệu kế!”.

“Được! Có hậu thuẫn vững mạnh là mày, tao bỗng thấy toàn thân dồi dào sức lực!”.

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ngủ sớm đi, lấy sức ngày mai đi diệt tên họ Thẩm kia”. Kỳ Quyên cười nói.

“Ok, đợi tao diệt hắn rồi sẽ báo cáo với mày!”.

Tiêu Tinh cúp máy, lúc ấy tâm trạng mới khá hơn. Cô nằm trên giường, không kìm được khẽ nguyền rủa: Thẩm Quân Tắc, anh cứ chờ đấy, Tiêu Tinh tôi không dễ chơi đâu. Nếu cần thiết, tôi sẽ mời hai chị em tốt của mình là Vệ Nam và Kỳ Quyên, một người học y, một người học luật cùng đến New York, phanh thây xé xác anh, tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng, lại còn không phạm pháp.

Tiêu Tinh nguyền rủa xong, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Chỉ có Thẩm Quân Tắc là hắt hơi liên tục.

Lạ thật, vì sao anh luôn có linh cảm chẳng lành là lỗ hổng càng ngày càng to, núi tuyết sắp sửa sụp xuống?

Trưa hôm sau, Tiêu Tinh nhắn tin cho Thẩm Quân Tắc ngay sau khi vừa ngủ dậy.

“Chào anh, Quân Tắc! Tôi là Tiêu Tinh! Trưa nay anh có thời gian không? Mời anh đi ăn”…. Âm mưu gì đây? Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Quân Tắc khi đọc tin nhắn.

Hôm nay Tiêu Tinh làm sao vậy, nhắn tin mời “Quân Tắc” đi ăn? Chẳng phải cô ta rất ghét Quân Tắc do em trai đóng giả, chỉ muốn tránh xa mười mét sao?”.

Thẩm Quân Tắc đang nghi ngờ thì thấy điện thoại lại rung lên, ngay sau đó, một số điện thoại khác của anh cũng nhận được tin nhắn của Tiêu Tinh.

“Jesen, tôi là Tiêu Tinh. Trưa nay có thời gian không, tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, chính là quán hải sản lần trước”…. Đây tuyệt đối là bữa tiệc Hồng Môn.

Cô ta mời hai người cũng một lúc, rõ ràng là có mục đích. Anh không tin cô nàng này đột nhiên có ý tốt đơn thuần muốn mời họ ăn cơm.

Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn hai tin nhắn trong điện thoại một lúc, cau mày gọi điện cho em trai.

“Anh, anh biết em không đặt báo thức nên gọi điện đánh thức em. Em cảm động quá!”. Thẩm Quân Kiệt đang ngáp, giọng nói có chút không vui.

Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời than phiền của anh ta, lạnh lùng nói: “Tiêu Tinh mời đi ăn trưa, chú có đi không?”.

“Mời ăn á! Chuyện tốt như thế này dĩ nhiên là phải đi rồi, ha ha ha…”.

Đột nhiên Thẩm Quân Kiệt ngừng lại, “… Ai mời?”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, khẽ nói: “Tiêu Tinh, còn nhớ chứ?”.

Thẩm Quân Kiệt bật dậy như lò xo rồi ngồi thẳng đứng, “Sặc, Tiêu Tinh mời? Cô ta nhìn em từ đầu đến chân đều thấy chướng mắt, lại còn mời em đi ăn? Không phải là muốn giết thịt em để hầm đấy chứ? Em tuyệt đối không đi, có chết cũng không đi, các thêm tiền cũng không đi!”.

Thẩm Quân Tắc mỉm cười, “Đúng rồi, A Kiệt, chẳng phải tháng sau là sinh nhật chú sao? Mấy hôm trước anh nhìn thấy một chiếc laptop rất hợp với chú…”.

Thẩm Quân Kiệt tức giận nói: “Anh quá đáng rồi đấy, lại còn dùng cái trò quà cáp ấu trĩ để dụ dỗ em! Ông anh, anh có biết không, em đã ngoài hai mươi tuổi rồi! Em cũng là người có nguyên tắc!”.

Thẩm Quân Tắc nói tiếp: “Chẳng phải chú đã thích chiếc máy ảnh Sony số lượng giới hạn rất lâu rồi sao? Bạn anh có một chiếc, ngày hôm qua còn hỏi anh có muốn…”.

“Muốn muốn! Tuyệt đối muốn!”. Giọng điệu của Thẩm Quân Kiệt thay đổi hẳn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Anh, Tiêu Tinh mời ăn ở đâu?”.

“Phố hải sản”.

“Phố hải sản…”. Nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp lần trước, Thẩm Quân Kiệt do dự một lúc, nắm chặt tay, tỏ vẻ oai hùng, “Không sao, phố hải sản thì phố hải sản. Anh chờ đấy, em thay quần áo rồi đi gặp cô ta. Em nhất định sẽ đóng tốt vai Thẩm Quân Tắc này, tuyệt đối không để anh thất vọng”.

“Anh đi xem tình hình thế nào, nửa tiếng nữa chú hãy đi”.

“Biết rồi, đợi lệnh anh bất cứ lúc nào”. Thẩm Quân Kiệt ngừng một lát rồi cười và nói, “Thế, anh, máy ảnh của em…”.

“Đã mua cho chú từ lâu rồi”.

“…”. Nghe giọng nói bình tĩnh của anh, Thẩm Quân Kiệt nắm chặt điện thoại, muốn khóc nhưng không có nước mắt. Bị anh trai lừa không chỉ một lần rồi, làm em trai của anh sao lúc nào cũng bi thảm như thế này?

Giải quyết xong em trai, Thẩm Quân Tắc bắt đầu nhắn tin lại cho Tiêu Tinh.

“Ha ha, Tiêu Tinh cô lại mời tôi ăn cơm, đúng là làm cho tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng! Cô chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới!”. Học cách nhắn tin của em trai với khuôn mặt không chút biểu cảm, đột nhiên Thẩm Quân Tắc nhận thấy vờ ra vẻ ấu trĩ… thực ra cũng là một kiểu ấu trĩ.

Sau đó lại mở tin nhắn của mình, nghiêm túc nhắn lại: “Bây giờ tôi tới đây, có cần đến khách sạn đón cô không?”.

Tiêu Tinh nhanh chóng nhắn lại: “Không cần đâu, tôi chờ anh ở cửa nhà hàng nhé”.

Tin nhắn dùng giọng điệu của em trai nhắn thì cô ta không nhắn lại. Có thể thấy cô ta rất ghét Quân Tắc do em trai đóng giả.

Thẩm Quân Tắc đến phố hải sản, nhìn thấy Tiêu Tinh đang đứng ở cửa vẫy tay với mình. Thú thực anh vẫn còn ám ảnh tâm lý với chỗ này. Có điều bây giờ chỉ có thể bước lại, mỉm cười nói với Tiêu Tinh: “Sao đột nhiên lại muốn mời tôi ăn cơm?”.

Tiêu Tinh cười, “Vào trong rồi nói, ở đây không nói hết được”.

Nói rồi cô quay người đưa anh vào căn phòng đã đặt trước, vừa vào phòng lại còn thần bí cài cửa lại.

Cô nàng này lại phát bệnh rồi. Haizz…. Lén lén lút lút như nữ đặc vụ vậy.

Thẩm Quân Tắc nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, khẽ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Tiêu Tinh tìm chỗ ngồi xuống, chống tay lên bàn, nhăn nhó kể lể: “Tôi nói với anh, tôi đúng là xui xẻo không gì bằng. Hôm qua về khách sạn cắm sạc điện thoại, vừa mở máy thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo tôi suy nghĩ thật kỹ chuyện đính hôn với Quân Tắc, còn nói bố tôi rất ủng hộ tôi lấy Thẩm Quân Tắc. Haizz, không biết vì sao đột nhiên sự tình lại biến thành thế này. Sớm biết thế tôi cứ tắt máy cho rồi. Haizz… đúng là xui xẻo hết chỗ nói!”.

Tiêu Tinh thở dài mấy lần liền, không hề chú ý đến người đàn ông bên cạnh mình bỗng chốc sa sầm mặt xuống.

“Đính hôn… với Thẩm Quân Tắc?”. Thẩm Quân Tắc hạ thấp giọng, nhắc lại từng câu từng chữ, “Cô… chắc… chứ?”.

Tiêu Tinh nhún vai, “Dĩ nhiên là chắc rồi, mẹ tôi còn nổi nóng, nói sao tôi lại dây vào Thẩm Quân Tắc. Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Thẩm đã chuẩn bị sính lễ chờ tôi vào nhà họ. Anh nói xem, thế là thế nào!”.

Nét mặt của Thẩm Quân Tắc rất khó coi.

Anh cũng muốn hỏi đây là chuyện gì?

Anh đính hôn với Tiêu Tinh, là “chú rể tương lai”, anh hoàn toàn… không… biết gì!

Thẩm Quân Tắc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Ai gọi điện thoại cho mẹ cô?”.

Tiêu Tinh nghiêng đầu nghĩ, “Hình như là ông Thẩm”.

“…”. Khóe môi Thẩm Quân Tắc đông cứng.

Tiêu Tinh bổ sung thêm: “Ông ấy nói tình cảm giữa tôi và Quân Tắc rất tốt, đang yêu nhau cuồng nhiệt, sắp sửa đính hôn… Mẹ tôi còn nói, ông Thẩm và ông nội tôi là anh em kết nghĩa, đã từng ước hẹn để con trai con gái kết hôn làm thông gia, kết quả đời trước toàn là con trai. Chuyện này cũng thôi, không ngờ tôi và Quân Tắc lại có thể ở bên nhau, đúng là quá tốt, duyên phận trời định, cuối cùng cũng thỏa tâm nguyện của ông ấy, ông ấy vô cùng vui mừng”.

Nghe lời Tiêu Tinh nói, nắm đấm của Thẩm Quân Tắc dần dần xiết lại.

Quá hay, anh gài bẫy, quả nhiên là bẫy mình.

Vốn định để Tiêu Tinh đóng giả làm bạn gái, tạm thời để ông nội từ bỏ ý nghĩ ép anh kết hôn, sau đó anh sẽ từ từ đối phó với ông nội. Dù sao thì Tiêu Tinh học ở đây ba năm, thời gian rất dài. Có người bạn gái trên danh nghĩa như Tiêu Tinh, chí ít thì ba năm này anh không cần tuần nào cũng bị ép đi xem mặt. Huống hồ, Tiêu Tinh hoàn toàn không hiểu gì về nhà họ Thẩm. Cô chưa gặp Quân Tắc, chưa gặp ông nội, màn kịch này mà diễn sẽ không khó lắm.

Không ngờ, đời trước nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu lại có ước hẹn “kết thông gia”. Ông nội chỉ mong anh sớm kết hôn, đúng lúc lại gặp con gái nhà họ Tiêu chủ động tìm đến, vui còn không kịp nữa là, sao có thể để cho con vịt đã nấu chín bay đi?

Nhanh như vậy đã gọi điện cho bố mẹ Tiêu Tinh để xác lập quan hệ, rõ ràng là muốn ra tay trước. Bây giờ thì hay rồi, ông nội thì vui mừng, còn người đóng giả tình nhân của Tiêu Tinh thì hoàn toàn đâm lao phải theo lao!

Cuối cùng anh đã tự làm kén giam mình. Cuối cùng anh giương mắt nhìn mình cầm gạch ném mạnh xuống chân mình!

Muốn anh kết hôn với Tiêu Tinh? Kết hôn với khắc tinh đầu óc có vấn đề này?

Trời ơi, hãy mang anh đi đi! Anh không muốn nửa đời còn lại bị hủy hoại trong tay người phụ nữ này!

Im lặng một lúc rất lâu Thẩm Quân Tắc mới bình tĩnh được. Anh ngồi cạnh Tiêu Tinh, khẽ hỏi: “Chuyện này cô thấy thế nào?”.

“Tôi?”. Tiêu Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt rất kiên định, “Tôi tuyệt đối sẽ không lấy Thẩm Quân Tắc!”.

Tuy Tiêu Tinh nói câu này ngay trước mặt có chút đả kích sự tự tin của anh, có điều, đây cũng là thái độ mà anh mong muốn.

Cô không muốn lấy, anh cũng không muốn lấy cô. Thẩm Quân Tắc phát giác, anh và Tiêu Tinh cũng có thể có lúc “tâm đầu ý hợp”.

“Đây cũng là nguyên nhân ngày hôm nay tôi tìm anh”. Đột nhiên hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, “Anh giúp tôi thêm một lần nữa. Lát nữa Quân Tắc đến, chúng ta sẽ cố gắng làm ra vẻ tình cảm rất tốt đẹp. Anh nói rõ ràng với anh ta tôi là bạn gái của anh. Như thế anh ta sẽ không muốn kết hôn với tôi nữa”.

“…”. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc rất muốn cho mình một cái bạt tai.

Thân mật với cô? Đây chính là ý muốn của ông tôi! Hai chúng ta càng thân mật thì ông tôi càng vui, sự việc càng khó giải quyết!

Tiêu Tinh tiếp tục cười tít mắt nhìn anh, thái độ như người bán hàng vậy, “Chẳng phải anh là bạn thân nhất của Quân Tắc sao? Nếu anh ta biết chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi. Sau này, tôi cũng sẽ cố hết sức đóng giả làm bạn gái của anh, để người nhà anh không ép anh đi xem mặt. Hai chúng ta cùng có lợi, anh thấy được không?”. Thấy Thẩm Quân Tắc không có phản ứng, Tiêu Tinh thở dài, buồn rầu nói, “Haizz, bắt tôi lấy Thẩm Quân Tắc, cảm giác giống như ép tôi lên đoạn đầu đài, đúng là khủng khiếp!”.

Nghe thấy câu này, khóe môi của Thẩm Quân Tắc không kìm được co giật.

Lấy cô, tôi mới chết!

“Đúng rồi, sao Thẩm Quân Tắc vẫn chưa đến, cho người khác leo cây là thói quen của anh ta à?”. Đột nhiên Tiêu Tinh hỏi.

Thẩm Quân Tắc nói: “Có thể là ngủ quên”.

“Có cần tôi gọi điện thoại hỏi không?”. Tiêu Tinh nói rồi rút điện thoại, vừa gọi điện cho Thẩm Quân Tắc, vừa phàn nàn, “Trưa rồi mà anh ta vẫn còn đang ngủ, đàn ông gì mà có thể lười đến thế”.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên. Thẩm Quân Tắc ra hiệu với Tiêu Tinh, “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại”.

“Ồ…”. Thấy anh nghiêm túc cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, đột nhiên trong lòng Tiêu Tinh có cảm giác kỳ lạ, vẫn chưa kịp nghĩ kỹ thì bên tai nhanh chóng vang lên giọng nói uể oải của “Thẩm Quân Tắc”:

“Tiêu Tinh à?”.

“Là tôi”. Tiêu Tinh cau mày, “Sao anh vẫn chưa đến? Sắp quá trưa rồi”.

“Hì hì, tôi đang trên đường, lập tức đến đây, lập tức đấy. Để cô phải đợi lâu thật ngại quá”.

“Nhà hàng hải sản lần trước. Phòng số ba tầng một”.

“OK, trong vòng mười phút chắc chắn tôi sẽ đến nơi! Lát nữa gặp, bye bye”.

Đầu bên kia cúp máy, Tiêu Tinh cũng cất điện thoại đi, ngồi không nên rót cho mình cốc nước, càng uống càng thấy ức chế. Cái tay Thẩm Quân Tắc nhăn nhở kia chẳng phải người đứng đắn, lấy hắn đúng là khổ cả đời.

Cuối hàng lang bên ngoài, hai người đàn ông đang nhìn nhau.

Một lúc sau, Thẩm Quân Kiệt dựa người vào tường thở dài, vỗ ngực và nói: “Anh, diễn kịch với anh giống như đóng phim kinh dị vậy. Thật kích thích! Vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nhét điện thoại cho em khiến em tưởng rằng sở cảnh sát gọi đến…”.

Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nhìn anh ta, lấy lại chiếc điện thoại trên tay anh ta.

“Hi hi, nếu lúc nãy em không xuất hiện, anh mà nhấc máy chẳng phải là lộ sao?”. Thẩm Quân Kiệt cười nói.

“Chú nghĩ anh sẽ phạm sai lầm ngu ngốc như thế sao?”. Thẩm Quân Tắc cau mày, “Tiêu Tinh gọi điện, mười giây không nhấc máy thì sẽ tự động chuyển sang điện thoại của chú. Anh đã cài đặt rồi”.

“Khụ khụ…”. Thẩm Quân Kiệt ho hai tiếng, “Ngay cả cái này mà anh cũng cài đặt trước, anh đúng là quá xấu xa!”. Thấy sắc mặt của anh trai không được tốt lắm, Thẩm Quân Kiệt vội vàng nở nụ cười rạng rỡ, “Có điều, lần này chúng ta cũng coi như là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc!”.

Vừa nói dứt lời, điện thoại của Thẩm Quân Tắc lại đổ chuông, màn hình hiện số điện thoại của ông nội.

Nụ cười của Thẩm Quân Kiệt sững lại trên khuôn mặt, chỉ tay vào điện thoại: “Hậu phúc… đến rồi…”.

Thẩm Quân Tắc lườm anh ta, nhấc máy, bình tĩnh nói: “Ông ạ, cháu và Kiệt ăn cơm ở ngoài. Dạ… được ạ, cháu lập tức về ngay”.

Sau khi đặt điện thoại xuống, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như một cuộc chiến lớn đang ở trước mắt.

Thẩm Quân Kiệt không kìm được tò mò hỏi: “Ông nói thế nào?”.

“Nhà xảy ra chút chuyện”, Thẩm Quân Tắc cau mày, “Tóm lại, Tiêu Tinh giao cho chú. Chú bày tỏ thái độ phản đối cuộc hôn nhân này với cô ta là được. Đừng nói linh tinh, càng nói càng sai, biết rồi chứ?”.

“Ồ…”. Thẩm Quân Kiệt ngây người nhìn anh trai.

Thẩm Quân Tắc khẽ vỗ vai em trai, quay người vội vàng đi xuống dưới. Nhưng Thẩm Quân Kiệt vẫn nhìn thẳng vào tường, thực ra anh ta bị hai từ “hôn nhân” làm cho choáng váng đến không nói được lời nào.

Lúc xui xẻo uống nước lạnh cũng giắt răng, cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã hiểu tính triết lý ẩn chứa trong câu nói này.

Chương 10

Vừa về đến nhà đã thấy ông nội ngồi giữa ghế sofa, chiếc ba toong trên tay vẫn gõ cạch cạch xuống sàn nhà.

Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ với thân hình rất đẹp, mái tóc đen nhánh kẹp chiếc kẹp tóc rất đẹp phía sau, trên cổ đeo sợi dây chuyền phát sáng lấp lánh, tay cầm tách cà phê nóng, từ từ khuấy nhẹ, dáng vẻ ung dung thư thả, rất giống với khí thế của nữ hoàng.

Âm thanh phát ra từ chiếc gậy ba toong của ông nội cùng với âm thanh khuấy cà phê tạo thành sự hòa tấu hoàn mỹ, từng chút từng chút giày vò thần kinh của Thẩm Quân Tắc.

Sao bà ấy lại đến?

Đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy toàn thân bốc hơi lạnh, dường như người phụ nữ trước mặt hóa thân thành chiếc điều hòa thiên nhiên.

Người phụ nữ này trẻ trung xinh đẹp, cao ngạo phóng khoáng. Mười năm trước, sau khi kết hôn với bố anh rất ít khi về nhà họ Thẩm. Hồi Thẩm Quân Tắc còn nhỏ, bà ấy cũng không chăm sóc anh, nói cái gì mà “Bố mẹ can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con cái”. “Con người nên trưởng thành một cách tự nhiên”. Vì thế ngay từ nhỏ Thẩm Quân Tắc đã trưởng thành một cách “thuần tự nhiên”. Bị bố đánh, bị mẹ mắng, trải nghiệm ấy anh vẫn chưa được nếm trải.

Còn về bố, mỗi lần nhớ đến bố, Thẩm Quân Tắc lại thấy đau đầu. Bây giờ ông đang đi khắp nơi thăm thú du ngoạn, chụp cảnh đẹp bốn phương, làm người yêu thích nhiếp ảnh, phóng khoáng tới mức sắp hóa thành tiên, gần như hoàn toàn không nhớ trên đời này vẫn còn một thằng con trai…

Lúc này, nhìn người mẹ đã lâu không gặp đang mỉm cười, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc càng lúc càng sa sầm.

Mỗi lần bà về đều làm dậy lên một trận mưa bão. Lần trước về là chị Vu Giai kết hôn. Lẽ nào lần này là… Đột nhiên Thẩm Quân Tắc không dám nghĩ tiếp nữa.

Đúng như dự đoán, người phụ nữ ngồi trên sofa nhìn Thẩm Quân Tắc, khuôn mặt nở nụ cười sâu xa, chậm rãi nói:

“Nghe nói con sắp kết hôn?”.

Thẩm Quân Tắc cau mày:

“Mẹ nghe nói ở đâu thế? Sao con chưa nghe nói?”.

Ông nội nhìn anh, khẽ ho một tiếng. Người phụ nữ tiếp tục bình tĩnh nói:

“Lần này mẹ về nước, vốn là định tham gia kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường. Kết quả nhìn thấy cái này, đành phải bay ngay về New York”.

Nói rồi bà mỉm cười chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn. Ánh mắt của Thẩm Quân Tắc dõi theo ngón tay của bà. Dòng chữ trên tiêu đề cuốn tạp chí bỗng chốc khiến anh có suy nghĩ kích động muốn đâm mù đôi mắt của mình. Thẩm Quân Tắc – người kế thừa của Thẩm Thị và thiên kim Tiêu Tinh nhà họ Tiêu “kết hôn chớp nhoáng”! Thẩm Quân Tắc, Tiêu Tinh, tên hai người được phóng to. Bốn chữ “kết hôn chớp nhoáng” còn được phóng to, tô đỏ. Phía dưới còn có hàng chữ nhỏ màu đen: Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, hiện nay Thẩm Quân Tắc – người kế thừa doanh nghiệp Thẩm Thị đã chiếm được trái tim của thiên kim Tiêu Tinh nhà họ Tiêu. Tiêu Tinh ra nước ngoài chưa đầy hai tuần đã tuyên bố nguyện cùng Thẩm Quân Tắc gắn bó bên nhau. Hai người đang yêu nhau say đắm, thậm chí Thẩm Quân Tắc còn thay đổi dáng vẻ lạnh lùng trước đây, công khai hôn Tiêu Tinh trước mặt mọi người… Phóng viên của tạp chí lá cải này đúng là yêu nghề, phía dưới lại còn đăng tấm ảnh hai người bất ngờ hôn nhau trong đám cưới của Tạ Ý. Anh vẫn còn đang bực bội vì chuyện “đính hôn” mơ hồ, vậy mà tạp chí bên kia lại nói họ đã “kết hôn chớp nhoáng”? Vì muốn thu hút độc giả, những tờ tạp chí lá cải này có thể biến một hạt vừng thành một quả bóng! Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, ném tờ tạp chí xuống bàn, ngẩng đầu nhìn người mẹ đang mỉm cười, “Mẹ, không có chuyện này đâu, con không hề thích cô ta…”.

“Nhưng nó thích cháu!”.

Cuối cùng ông nội lên tiếng, giọng nói vô cùng tức giận, “Đây chính là điều mà Tạ Ý đã nói với ta. Tiêu Tinh vì cháu mà đến tận New York! Hai năm, cách nhau xa như vậy, chỉ liên lạc với cháu qua mạng, nó vẫn có thể hết lòng hết dạ với cháu như thế! Một đứa con gái đi một quãng đường xa như thế chẳng dễ dàng gì, cháu còn có mặt mũi để nói là không thích nó?”.

“Cạch” một tiếng, chiếc ba toong của ông nội gõ xuống sàn nhà. Khả năng chấn động của nó giống như gõ vào đầu Thẩm Quân Tắc. “Không thích nó, vì sao lúc đầu cháu còn về nước tìm nó, lại còn xác định tình cảm yêu đương với nó? Không thích nó, mấy hôm trước cháu còn đưa nó đến gặp ta, nói nó là bạn gái của cháu? Không thích nó, cháu lừa con bé ngây thơ trong sáng ra nước ngoài làm gì? Cháu nói xem, một đứa con gái tốt như thế, cháu còn mặt mũi nói là không thích sao?”.

“…”.

Bị mấy câu nói khí thế phi phàm của ông làm cho há miệng mắc quai, đột nhiên Thẩm Quân Tắc có cảm giác thất bại, muốn khóc mà không có nước mắt. Cảnh tượng này giống như trước mắt anh là một huyệt mộ đã đào sẵn, còn phía sau anh là đám người nhà đẩy anh xuống đó. Cái mộ này rất vừa với anh, bởi vì… nó được đào cho anh. Mẹ Quân Tắc thấy con trai mím chặt môi không nói gì, không kìm được mỉm cười giảng hòa:

“Bố đừng tức giận, con hiểu tính cách của Quân Tắc. Dĩ nhiên không phải là nó không thích Tiêu Tinh, nếu không cũng không vì sự xuất hiện của Tiêu Tinh mà thay đổi tính tình như thế”.

Thay đổi tính tình… Thẩm Quân Tắc rất muốn nhai nát bốn từ ấy. Mẹ ngoảnh đầu nhìn Thẩm Quân Tắc, nghiêm túc nói:

“Con nói thật cho mẹ nghe, con không muốn kết hôn với Tiêu Tinh, có phải vì thất bại trong cuộc hôn nhân của mẹ và bố con khiến con mất đi niềm tin với hôn nhân?”.

“…”.

Đây là cái gì với cái gì đây? “Quân Tắc, không phải là mẹ nói con nhưng nguyên tắc của con cũng nhiều quá cơ. Hồi nhỏ ăn cá bị hóc xương, sau đó con không bao giờ ăn cá nữa. Nhưng có rất nhiều chuyện không tuyệt đối như thế. Con không thể vì bố mẹ ly hôn mà sống độc thân suốt đời chứ? Tiêu Tinh là cô gái ngoan, gặp được rồi thì nên biết trân trọng, còn chưa kết hôn, sao con biết là cuộc hôn nhân giữa con với nó sẽ thất bại?”…. Điều này còn cần phải nghĩ? Tuyệt đối sẽ thất bại! Thẩm Quân Tắc đau đầu day huyệt Thái Dương, nói với mẹ:

“Mẹ, cũng không phải nguyên nhân này”.

Thất bại đến đỉnh điểm, anh trở nên bình tĩnh hơn. Bây giờ nhảy hay không nhảy chỉ ở trong thoáng chốc. Nhảy xuống chưa chắc đã chết, không nhảy… chắc chắn sẽ chết. Dù sao thì cũng đã đến nước này rồi, nếu công khai sự thật, người nhà tuyệt đối có thể dùng nước bọt nhấn chìm anh, còn phía Tiêu Tinh thì càng có thể trực tiếp dùng vũ lực để giải quyết anh. Điều phiền phức hơn là những thông tin lá cải không biết chừng còn có thể biến quả bóng thành quả địa cầu, nói Tiêu Tinh là cô gái si tình vượt ngàn trùng xa xôi để theo đuổi anh, còn anh thì trở thành tên cặn bã vô tình vứt bỏ người khác. Đối diện với sự công kích từ ba phía, anh không có tự tin “giấu trời vượt biển” nữa. Lúc đầu vì nhìn thấy Tiêu Tinh đang nguyền rủa mình mà không biểu lộ thân phận trước mặt cô, nhanh trí lừa cô ra khách sạn. Nói ra thì chẳng qua đây cũng chỉ là một lời nói dối nho nhỏ. Không ngờ sau này bất ngờ xảy ra bao nhiêu chuyện, quả cầu tuyết càng lăn càng to, cuối cùng biến thành núi tuyết. Bây giờ cuối cùng đã sụp đổ. Tiêu Tinh đúng là khắc tinh trong cuộc đời anh. Thẩm Quân Tắc nắm chặt tay, hứa với mẹ và ông nội:

“Con sẽ lấy cô ấy, nhưng… không phải bây giờ”.

Ông nội cau mày, lườm anh nói:

“Không phải bây giờ? Thế thì cháu còn định đợi đến lúc nào? Tiêu Tinh rất được yêu quý, đừng tưởng rằng nó một lòng với cháu mà cháu có thể để mặc không quan tâm đến nó! Cái anh chàng da đen tên là Jack gì đó, hôm ấy, ta còn nhìn thấy cậu ta tỏ tình với Tiêu Tinh”.

Chuyện này cũng bị ông nội nhìn thấy, không phải là ông làm trinh sát, cố tình bám theo đấy chứ? Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói:

“Giữa cháu và cô ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông quên rồi sao? Cô ấy vẫn chưa biết thân phận của cháu”.

“À, thì ra là vấn đề này”.

Lúc ấy ông mới hiểu ra, “Thế thì cháu giải quyết nhanh lên, nếu còn chần chừ, không biết chừng còn xảy ra biến cố gì”.

Nói rồi ông còn liếc nhìn tờ tạp chí lá cải kia. Mẹ cũng ngả người vào sofa, cười nói:

“Mọi người chờ tin tốt lành của con. Mấy hôm nữa bố con cũng về tham gia hôn lễ của con”.

“… Biết rồi ạ”.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh bước ra khỏi phòng khách, cuối cùng dựa người vào tường thở dài. Bố, mẹ, ông nội, ba ngọn núi đè lên đỉnh đầu. Tiêu Tinh, một ngọn núi tuyết đặt sau lưng. Hôn nhân, nấm mồ bày trước mắt. Sao anh lại bi thảm đến mức này, chẳng phải là xem buổi biểu diễn của Phương Dao tính nhầm thời gian một ngày sao? Đang lúc cố gắng kìm nén tức giận, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Màn hình điện thoại hiện tên Phương Dao. Thẩm Quân Tắc bực tức nhấc máy, giọng nói không mấy vui vẻ:

“Tìm mình có chuyện gì?”.

Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia mang vẻ khàn khàn quen thuộc, “Ha ha, dĩ nhiên là chúc mừng rồi. Nghe nói cuối cùng cậu đã bước vào nấm mồ của hôn nhân. Là bạn thân của cậu, đột nhiên mình thấy tâm trạng vô cùng thoải mái…”.

“Đủ rồi đấy”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, lạnh lùng ngắt lời cô, “Không có chuyện gì gọi điện mỉa mai đấy à, cậu đúng là tẻ nhạt”.

“Ô, nghe có vẻ vẫn còn tức giận lắm, chẳng phải là cậu yêu Tiêu Tinh đến mức ‘thay đổi tính tình’ sao. Sao thế? Khủng hoảng tiền hôn nhân?”.

“… Không thèm nói với cậu”.

“Ha ha, nếu thiếu phù dâu thì tìm mình nhé. Chuyện trang trí phòng cưới là mình giỏi nhất đấy, đêm tân hôn, nhớ phải đặt vài quả hạnh đào, nghe nói như thế dễ dàng sinh con trai đấy…”.

Nghe tiếng cười như tiếng ma nữ bên tai, Thẩm Quân Tắc tức giận dập máy. Hít vào rồi lại thở ra để điều chỉnh tâm trạng, Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, nhắn tin cho em trai:

“A Kiệt, bắt đầu từ bây giờ, cho dù Tiêu Tinh có hành động gì bất ngờ chú cũng phải nhẫn nhịn. Cô ta muốn từ chối kết hôn, chú hãy nghĩ cách níu kéo cô ta”.

“Hả? không phải là phản đối hôn sự sao? Lúc nãy cô ta hỏi em chuyện kết hôn, suýt chút nữa thì em từ chối rồi!”.

“Anh thay đổi ý định rồi”.

“Hả? Anh muốn kết hôn với cô ta? Thế thì Tiêu Tinh sẽ là chị dâu tương lai của em. Em đắc tội với cô ta như thế, hai người kết hôn rồi thì em coi như xong!”.

“Yên tâm, nếu có hy sinh thì cũng là anh hy sinh trước, không đến lượt chú đâu”.

“Thế cũng phải, hi hi, em thay anh cầm cự vài hôm. Bà chị dâu tương lai này đang dùng mọi cách để dọa em. Em nói cho anh biết, trên đầu em như được lắp dòng điện, chốc chốc lại giật một cái, cảm giác mất hết cả hồn”.

“… Vất vả rồi”.

Thẩm Quân Tắc cất điện thoại đi, nhếch mép gượng cười. Tuy kết hôn với Tiêu Tinh rất khủng khiếp nhưng thường xuyên đối phó với những người phụ nữ phải xem mặt thì càng khủng khiếp hơn. Huống hồ cục diện như bây giờ, đối phó với một mình Tiêu Tinh rõ ràng là dễ dàng hơn rất nhiều so với đối phó với bố, mẹ, ông nội và nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Chết trong tay một người phụ nữ còn hơn là chết dưới tay của vô số người. Trước khi núi tuyết và từng ngọn núi trên đỉnh đầu đè chết anh, kéo Tiêu Tinh cùng nhảy xuống mộ. Điều này trở thành sự lựa chọn tốt nhất đối với anh. Nhưng rõ ràng lúc đầu là vì tránh Tiêu Tinh nên mới đào cái hố này. Nhận được tin nhắn của anh, Thẩm Quân Kiệt vội vàng thay đổi sách lược. Tiêu Tinh ngồi đối diện đang nhiệt tình gắp thức ăn cho anh ta, vừa gắp vừa kể cho anh ta nghe về việc mình đã quen Jesen như thế nào. Những câu chuyện trong game online được miêu tả rất sinh động, giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Nhìn khuôn mặt của cô, Thẩm Quân Kiệt chỉ thấy da đầu tê tê. Nếu cô biết Jesen ấy chính là Thẩm Quân Tắc mà mình sắp kết hôn, chắc chắn cô sẽ dùng thủ pháp nhanh gọn như khi bóc tôm để phanh thây xé xác anh ta. Thẩm Quân Kiệt liếc nhìn Tiêu Tinh, không kìm được thầm cầu nguyện cho anh trai. “Tôi và Jesen đến với nhau không dễ dàng gì. Hai năm yêu nhau qua mạng, bây giờ cuối cùng hết khổ nạn rồi, anh đành lòng chia cắt chúng tôi sao?”.

Tiêu Tinh cười tít mắt nhìn anh ta, tay cầm con dao từ từ gọt vỏ táo, dường như anh ta dám nói một tiếng không thì cô sẽ dùng con dao ấy để “gọt” đầu anh ta. “Ặc…”.

Thẩm Quân Kiệt mỉm cười ngượng ngùng, “Chia cắt hai người? Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm chuyện thất đức ấy, khụ khụ”.

Tiêu Tinh mãn nguyện gật đầu, “Thế thì sau khi về nhà anh hãy nói với người nhà là anh không muốn kết hôn với tôi. Về phía bố mẹ tôi, tôi sẽ có cách giải thích rõ ràng”.

“Chuyện này e là không được”.

Thẩm Quân Kiệt nghiêm túc nói, “Tôi thật sự không ghét cô một chút nào”.

Trước tiên phải làm thân với bà chị dâu tương lai này, tránh nói tuyệt tình sẽ bị truy sát. Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi trong lòng bàn tay, tiếp tục nghiêm túc nói, “Quan trọng là ở chỗ kết hôn hay không kết hôn không phải tôi nói là xong”.

“Không phải anh nói là xong?”.

Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh ta, “Bây giờ là thời đại tự do hôn nhân, lẽ nào người nhà anh vẫn có thể ép anh?”.

“Thực ra…”.

Thẩm Quân Kiệt tỏ vẻ buồn rầu, “cô đoán đúng rồi”.

Tiêu Tinh lườm anh ta, không còn gì để nói, chỉ muốn dùng ánh mắt của mình để khoét hai lỗ trên trán anh ta. Thẩm Quân Kiệt tiếp tục nghiêm túc nói:

“Nhà tôi theo chế độ quân chủ chuyên chế. Quan niệm của ông nội tôi vô cùng bảo thủ. Chuyện hôn sự của mỗi người trong nhà họ Thẩm đều do ông sắp xếp, phản đối cũng vô ích, trừ phi tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm. Haizz, nghĩ đến lúc đầu chị họ tôi vì phản đối hôn sự mà bỏ trốn, sau khi bị ông bắt về, chị ấy bị nhốt trong phòng tối nửa tháng, suýt nữa thì mất mạng…”.

Không phải anh ta cố tình đẩy chị họ xuống nước, phim cổ trang đều diễn như vậy, anh ta chỉ lấy ra dùng tạm mà thôi. Thẩm Quân Kiệt tiếp tục phát huy tài năng diễn xuất của mình, nghiêm túc nhìn Tiêu Tinh và nói:

“Vì thế, chuyện kết hôn cô tìm tôi cũng vô ích. Bố mẹ cô tán thành, nhà tôi cũng tán thành. Chắc chắn là không thể từ chối được. Cô hãy chấp nhận số phận đi”.

Tiêu Tinh cau mày:

“Đùa cái kiểu gì thế! Lẽ nào anh để mặc cho người khác làm chủ cuộc sống của mình sao? Anh ngốc à? Hai chúng ta không có nền móng tình cảm, kết hôn tuyệt đối là bi kịch!”.

“Vấn đề này cô không cần lo lắng, bây giờ không có nền móng tình cảm không có nghĩa kết hôn chắc chắn sẽ là bi kịch”.

Thẩm Quân Kiệt cười tít mắt, “Tình cảm mà, cần phải… bồi đắp”.

“Thẩm Quân Tắc!”.

Tiêu Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh không thể nghiêm túc suy nghĩ chuyện này sao?”.

Thẩm Quân Kiệt nhún vai, cười tít mắt:

“Tôi đã… suy nghĩ nát óc rồi”.

Tiêu Tinh tức giận lườm anh ta, thấy anh ta nhe nhởn không chút nghiêm túc, không kìm được than thở một tiếng, nằm bò ra bàn:

“Chúa ơi… hãy mang con đi…”.

Chiều hôm ấy, vừa về khách sạn là Tiêu Tinh buồn bực bật laptop online. Trong lòng cô bùng cháy ngọn lửa tức giận, cần phải tìm người chia sẻ, nếu không lục phủ ngũ tạng của cô sẽ bị đốt cháy! Hay quá, Kỳ Quyên đang online. Tiêu Tinh vội vàng nhắn tin. “Tiểu Quyên à…”.

“Thế nào rồi? Diệt tên Thẩm Quân Tắc chưa?”.

Tiêu Tinh buồn rầu nói:

“Tao sắp bị hắn diệt rồi”.

“Khụ, tuy tao không muốn đả kích mày nhưng thật sự tao muốn nói là tao đã sớm đoán được kết cục này rồi”.

Kỳ Quyên lạnh lùng nói. “… Mày không biết, hắn ta giống như đất sét ấy, mặt dày mày dạn, tao chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ đến mức ấy! Tao đã nói rõ ràng như vậy rồi, thế mà hắn còn nhăn nhở nói với tao là chuyện kết hôn không phải là chuyện hắn có thể quyết định. Nói thật lúc ấy tao rất muốn đập đĩa tôm vào đầu hắn. Hắn đúng là đồ lưu manh!”.

Tiêu Tinh tức giận gõ xong hàng chữ ấy, nhấn nút gửi, phía sau còn gửi biểu tượng giận dữ. “Được rồi, mày đừng có loạn lên. Hắn không chịu từ hôn thì mày hãy làm cho hắn tức điên lên”.

“Ví dụ?”.

“Đàn ông mà, trừ phi có khuynh hướng tự ngược đãi mình, nếu không sẽ ghét những con hổ cái hung dữ. Mày hãy tỏ ra là một người ghê gớm, đanh đá, xem hắn còn dám lấy mày không?”.

Tiêu Tinh nhếch mép cười tít mắt, gõ hàng chữ:

“Ha ha, một người vốn tính dịu dàng như tao có thể diễn được vai đanh đá không?”.

Kỳ Quyên im lặng một lúc, “Tao rất tin vào thực lực của mày!”.

Tiêu Tinh mỉm cười đóng cửa sổ chat, trong lòng cũng có đối sách. Đang định vào phòng tắm tắm một cái thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Tắc. “Tiêu Tinh, nhắn cho tôi tài khoản MSN của cô”.

Vừa nhìn thấy cái tên này, tâm trạng của Tiêu Tinh đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm, tức giận nhắn lại:

“Tôi không dùng MSN, tôi chỉ dùng QQ!”.

“Bao nhiêu”.

Lần này chỉ có hai chữ đơn giản. Tiêu Tinh nghĩ một lúc, cuối cùng nhắn số cho anh ta. Chẳng mấy chốc góc phải hiện lên thông tin kết bạn, chỉ viết ba chữ. “Thẩm Quân Tắc”.

Rất mơ hồ, Tiêu Tinh bỗng thấy Thẩm Quân Tắc đang nói chuyện với mình lúc này nói năng gãy gọn, dứt khoát, dường như trong nháy mắt biến thành một người khác. Tiêu Tinh chấp nhận yêu cầu kết bạn của Thẩm Quân Tắc, tiện tay kiểm tra tư liệu, phát hiện người này dùng hình chim cánh cụt của hệ thống, trong phần thông tin cá nhân không có thông tin gì, không gian càng trống trơn, những trò chơi như nông trại gì gì đó chưa hề kích hoạt, nhìn đẳng cấp của anh ta… một ngôi sao nhỏ cô đơn. Được lắm, lại là tài khoản mới đăng ký chưa lâu. Tiêu Tinh còn tưởng với tính cách vô lại của anh ta, chắc chắn là thường xuyên lên mạng bỡn cợt các cô gái, phương thức liên lạc cần thiết như QQ chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Có lẽ đây chỉ là nick khác của anh ta? Tiêu Tinh đang nghi ngờ thì góc phải hiện lên tin nhắn. “On?”.

“Tôi rất muốn nói là không”.

Tiêu Tinh gửi biểu tượng giận dữ, “Tìm tôi có chuyện gì sao?”.

“Hiện nay cô vẫn chưa thực sự thích ai, đúng không?”.

“Tôi rất thích Jesen, anh không biết sao?”.

“Hai người chỉ đang diễn kịch, chẳng phải sao?”.

Tiêu Tinh thấy sống lưng lạnh buốt, cảm giác kỳ lạ ấy lại một lần nữa xuất hiện. Cô có cảm giác người đang nói chuyện với mình có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có cảm giác kỳ quặc khi thấy tất cả mọi chiêu thức của mình đều bị đối phương biết rất rõ. “Thẩm Quân Tắc, rốt cuộc anh muốn nói gì?”.

Thẩm Quân Tắc có chút bực tức. “Hôn sự của chúng ta đã bị truyền ra ngoài, không phải là chuyện một lời giải thích đơn giản có thể ứng phó được. Bây giờ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta cùng đối đầu với gia đình, phản đối chuyện này, cho dù bên ngoài có làm ầm lên đến long trời lở đất như thế nào”.

“Thứ hai tạm thời thỏa hiệp, giả vờ kết hôn để bố mẹ hai bên an lòng. Tôi đảm bảo sau khi kết hôn cô có thể tiếp tục làm những việc mình thích. Tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô”.

“Còn có điều kiện nào nữa cô có thể nói ra, tôi sẽ cố gắng đáp ứng”.

Nhìn những điều kiện đàm phán mà anh ta liệt kê, Tiêu Tinh im lặng một lúc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ một đoạn rất dài. “Anh tưởng kết hôn là trò chơi? Anh tưởng tôi là diễn viên, chỉ cần anh trả lương thì sẽ ngoan ngoãn diễn kịch với anh? Nói cho anh biết Thẩm Quân Tắc, Tiêu Tinh tôi không phải là người dễ ức hiếp như thế đâu? Anh đừng có lôi cái kiểu đàm phán ấy ra để dọa tôi, tôi không thèm! Còn nữa, đừng tưởng rằng anh vờ ra vẻ nghiêm túc là có thể thay đổi được bản chất lưu manh của mình!”.

“…”.

Bên kia đánh một dãy dấu ba chấm, tỏ ý không còn gì để nói. Tiêu Tinh gõ thêm một câu:

“Nếu còn nói những lời nhảm nhí ấy thì tôi sẽ cho anh vào danh sách đen, anh có tin không?”.

Quả nhiên đối phương im lặng. Tiêu Tinh tiện tay lấy bình nước uống trên bàn, mở nắp, từ từ uống để bớt giận, chờ mãi mà không thấy đối phương trả lời. Cuối cùng Tiêu Tinh thở phào, nhìn cửa sổ chat rồi nở nụ cười chiến thắng. Thực ra đóng giả làm người đanh đá rất đơn giản. Xem ra chiêu này rất hiệu quả với anh ta, sau này có thể tiếp tục phát huy. Trong thư phòng của nhà họ Thẩm, Thẩm Quân Tắc đang cau mày nhìn máy tính, còn cậu em trai ngồi cạnh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Ha ha ha, anh cũng có ngày hôm nay! Xem ra chuyện dỗ dành phụ nữ anh không có một chút năng khiếu nào. Chị dâu tương lai của em quả là cá tính, đúng là con hổ cái hung dữ! Anh đoán xem, chị ấy đã cho anh vào danh sách đen chưa?”.

“Im đi”.

Thẩm Quân Tắc hầm hầm nhìn anh ta, sau đó ngoảnh đầu lại, nhìn hàng chữ phóng to và một dãy dấu chấm than mà Tiêu Tinh đã gửi qua cửa sổ chat, đột nhiên thấy… đầu đau như búa bổ.

Khắc tinh chính là người sinh ra để đối đầu với mình. Đối diện với Tiêu Tinh đang nổi nóng, anh thật không biết phải đối phó như thế nào. Có hai loại người anh không muốn đối phó nhất: Một là những người phụ nữ hay khóc lóc. Hai là những người phụ nữ đanh đá.

Rõ ràng là lúc này Tiêu Tinh đang ở trong trạng thái điên cuồng không dễ đối phó. Dấu chấm than phía sau những câu nói rùng rợn khiến Thẩm Quân Tắc thấy da đầu tê buốt. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một lựa chọn sáng suốt: Đóng cửa sổ chat, giữ im lặng.

Tiêu Tinh mới uống được nửa chai nước thì góc phải lại hiện lên tin nhắn, vừa nhìn avatar đầu lâu xương cốt là biết ngay Kỳ Quyên gửi.

“Quên không nói với mày, ba ngày nữa tao sẽ đi New York một chuyến, nhân tiện đến thăm mày”.Giọng nói rất nhẹ nhàng, cứ như là cô ấy băng qua nửa vòng trái đất chạy sang New York đơn giản như sang thăm hàng xóm vậy.

Tiêu Tinh “phụt” một cái, nước bắn tung tóe lên màn hình. Cô phải vỗ ngực ra sức ho mấy tiếng mới thở được.

Lấy tờ giấy ăn lau màn hình dính đầy nước, Tiêu Tinh gõ một hàng chữ trong cửa sổ chat:”Lúc này mày đến New York đúng là quá tốt, hai chúng ta phối hợp diễn kịch, giải quyết chuyện của Thẩm Quân Tắc”.

“Điều đó còn phải nói, dĩ nhiên chị mày sẽ nâng đỡ cho mày, giải quyết hắn dễ như trở bàn tay”.

“Thế thì tao cảm ơn mày trước”. Đột nhiên Tiêu Tinh nghĩ đến trọng điểm, vội hỏi, “Đúng rồi, lần này mày đến New York làm gì? Chẳng phải là mày vẫn đang thực tập ở văn phòng luật sư sao?”.

“À, tao thực tập xong rồi, thời gian trước đã thông qua kỳ sát hạch, sau này sẽ ở lại làm việc ở Thời Đại. Đúng lúc lần này có cơ hội ra nước ngoài học tập nên cử tao đi”.Kỳ Quyên ngừng lại một lát rồi nói, “Vốn dĩ cơ hội lần này là của anh mày, có điều anh Tiêu Phàm rất hào phóng, đã nhường nó cho người mới là tao”.

Tiêu Tinh cười, phấn khích nói:”Hi hi, tao biết mà, anh tao vốn rất hào phóng! Sau này mày cứ đi theo anh ấy, chắc chắn sẽ công thành danh toại!”.

“Anh mày giỏi chứ có phải mày giỏi đâu, mày đắc ý cái gì chứ…”.

“Thì đều là họ Tiêu mà, có gì khác đâu?”.

“…”. Tiêu Tinh ở bên này vẫn đang đắc ý. Trong khi Kỳ Quyên ở bên kia không kìm được cười khẩy: Đều là họ Tiêu mà sao lại khác biệt nhiều đến thế.