Chris Pratt giải cứu khủng long

Ngày 29/4, nhà phát hành tung đoạn quảng cáo phần mới nhất của thương hiệu Jurassic. Tài tử Chris Pratt trở lại với vai Owen Grady – nhà nghiên cứu hành vi khủng long. Một ngày, anh tình cờ gặp lại cá thể loài Velociraptor tên Blue. Lúc này, nó đã sinh con tên Beta. Tất cả hạnh phúc khi tái ngộ nhưng niềm vui kéo dài không lâu. Trong một lần đi tìm thức ăn, Beta vướng bẫy và bị bắt đi ngay trước mặt Grady. Anh phải lên đường đi giải cứu trước khi kẻ xấu lợi dụng trí thông minh đặc biệt của Beta.

“Jurassic World: Dominion” lấy bối cảnh bốn năm sau khi hòn đảo Isla Nublar bị phá hủy trong phần trước. Lũ khủng long giờ sống và săn mồi ngay bên cạnh thế giới của con người. Sau quá trình biến đổi gen, chúng trở nên vô cùng đa dạng và nguy hiểm. Dù có khả năng giao tiếp với khủng long qua cử chỉ, Owen Grady gặp nhiều khó khăn khi liên tục chạm trán những cá thể nguy hiểm này trên hành trình cứu Beta.

Phim chào đón sự trở lại của nhiều nhân vật cũ trong loạt phim “Jurassic Park” như Ellie Sattler, Alan Grant hay Ian Malcom. Dàn diễn viên mới gồm DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), ứng cử viên giải Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) và Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2).

“Jurassic” là một trong những thương hiệu giải trí thành công nhất thế giới với doanh thu hơn 5 tỉ Mỵ kim. Ba tập đầu có tên “Jurassic Park”, phát hành từ năm 1990-2001. Hãng Universal quyết định tái khởi động thương hiệu với loạt phim mới tên “Jurassic World” năm 2015. Hai phần phim trước đều thành công về mặt thương mại với doanh thu vượt trên một tỉ Mỹ kim.