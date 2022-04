Chris Rock đắt show sau vụ bị tát ở Oscar 2022

Theo New York Post, Chris Rock là nhân vật được nhiều hơn mất sau vụ vạ miệng khiến phải lãnh cái tát tai từ Will Smith trên sân khấu Oscar diễn ra ở Los Angeles, Mỹ ngày 27/3.

Hiện lượng vé và giá vé show diễn mùa hè của Chris Rock tăng cao. Danh hài nổi tiếng bắt đầu chuyến lưu diễn Ego Death World vào ngày 2/4. Giá vé cho chuyến lưu diễn tại 30 thành phố ở Bắc Mỹ tăng từ 46 Mỹ kim (ngày 18/3) lên đến 341 Mỹ kim. Thông tin trên được Variety tham khảo từ nền tảng bán vé TickPick.

Đại diện của TickPick nói rằng từ tối chủ nhật 27/3 (đêm diễn ra Oscar) đến sáng thứ hai, lượng vé cho show diễn của Chris Rock nhiều hơn tổng lượng vé bán được trong tháng qua.

Mike Silveira – đại diện công ty tổ chức tour diễn của Chris Rock – nói với Hollywood Reporter rằng lượng vé bán ra đang tăng chóng mặt. Đây là điều mà ban tổ chức không ngờ đến.

Mike Silveira nói về lượng vé bán được trong show diễn sắp tới của Rock ở California ngày 8/4: “Hai ngày sau lễ trao giải Oscar, lượng khách đặt trước vé xem show của Chris Rock tăng mạnh. Trước đây, khán giả chỉ mua vé của Rock trước đêm diễn 1-2 ngày. Lượng vé trung bình tăng 25 lần so với tháng trước”.

Tại đêm trao giải Oscar lần thứ 94, Chris Rock bị Will Smith tát tai do nam danh hài nói đùa về mái đầu trọc của Jada Pinkett Smith – vợ của tài tử Will Smith. Sau khi xảy ra sự việc, Rock không về ngay mà nán lại buổi dạ tiệc hậu Oscar tại nhà bạn thân Guy Oseary.

Một người bạn tại đêm tiệc nói với Page Six rằng Chris Rock không hài lòng về sự việc. Nam danh hài nói cú tát của Will Smith là hành động điên rồ. Tuy nhiên, anh không bận tâm và không có ý định kiện đồng nghiệp.

“Cú tát Oscar” những ngày qua tạo ra làn sóng tranh cãi. Trong khi một số người cho rằng đây là cái kết thích đáng dành cho Chris Rock vì mang phụ nữ ra đùa cợt, nhiều diễn viên lại đứng về phía Chris Rock. Họ cho rằng Will Smith quá mất bình tĩnh, việc dùng bạo lực trên sân khấu lớn là hành động đáng lên án, cần phải có biện pháp.