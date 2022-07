Christian Bale dành 4 tiếng mỗi ngày để hóa trang “kẻ sát thần” Gorr

Nam tài tử Christian Bale rất đầu tư cho vai Gorr the God Butcher trong dự án ”Thor: Love and Thunder” bằng cách dành hàng giờ trên phim trường để hóa trang thành nhân vật.

Mới đây, trong buổi ra mắt phim “Thor: Love and Thunder” ở Mỹ, nam tài tử Christian Bale, đóng vai phản diện Gorr the God Butcher trong dự án, đã có những chia sẻ về công đoạn hóa trang thành nhân vật.

Theo như những trailer của phim được công bố trước đó, Gorr the God Butcher gây ấn tượng với đầu trọc, da nhăn nheo, ánh mắt trông dữ tợn. Để có được tạo hình như thế, mỗi buổi sáng trên phim trường, Christian Bale dành ra gần 4 tiếng ngồi suốt tại bàn trang điểm để hóa trang thành nhân vật.

Trong phần thứ 4 của series “Thor”, các siêu anh hùng Thor (Chris Hemsworth đóng), Valkyrie (Tessa Thompson), Mighty Thor (Natalie Portman) hợp sức để chống lại Gorr the God Butcher, kẻ giết thần. Phim do Taika Waititi đạo diễn, là dự án thứ 2 trong loạt phim về “Thần Sấm” mà anh ngồi ghế đạo diễn.

Theo The Direct, nghệ sĩ hóa trang Bart Mixon tiết lộ do không thể cạo đầu nên ê-kíp đã đội cho nam tài tử một cái đầu trọc giả.

Khi nhìn thấy đầu trọc của Bale sau khi hóa trang, đạo diễn Taika Waititi tấm tắc khen và nói rằng “giờ thì chúng ta không cần những nghệ sĩ trọc đầu nữa rồi”. Trước đây trong phim Vice, để hóa thành nhân vật Dick Cheney, Bale dành ra từ 4 đến 8 tiếng mỗi ngày cho việc hóa trang.

Trước Christian Bale, nhiều nghệ sĩ khi đóng phim Marvel cũng từng dành nhiều giờ liền để “biến hình”. Ví dụ như Dave Bautista dành từ 3 đến 5 tiếng để hóa trang khi đóng Drax trong “Guardians of the Galaxy” hay như Zoe Saldana, đóng nhân vật Gamora, thì dành 3 tiếng mỗi ngày.

Phim “Thor: Love and Thunder” là lần đầu tiên nhân vật Gorr the God Butcher được giới thiệu trong “Vũ trụ điện ảnh Marvel”. Phim dự trù ra rạp ngày 8/7.