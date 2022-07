Christian Bale sẵn sàng đóng tiếp Batman

Christian Bale cho biết sẵn sàng trở lại đóng vai siêu anh hùng Batman nếu Christopher Nolan trở lại đạo diễn .

Theo Fox News, tài tử trả lời khi được hỏi về khả năng quay lại thương hiệu “The Dark Knight”: “Chưa từng có ai đề nghị chuyện đó với tôi… Trong suy nghĩ của tôi, điều đó có thể xảy ra nếu Nolan có một câu chuyện mới muốn kể và mời tôi tham gia”.

Bale từng đóng trong loạt ba phim “Batman Begins” (2005), “The Dark Knight” (2008), “The Dark Knight Rises” (2012) về siêu anh hùng Người Dơi. Tài tử cũng cho biết đã cùng đạo diễn Nolan lập một giao kèo trước khi quay phim rằng chỉ cố gắng thực hiện ba rồi thôi. Bale nói thêm: “Nolan nói đừng nên nán lại quá lâu”.

Christian Bale hiện đang có mặt trong phim siêu anh hùng “Thor: Love & Thunder” của Marvel – đối thủ của DC. Anh vào vai ác nhân Gorr. Theo nguyên tác truyện tranh, chủng tộc của Gorr sống tại một hành tinh khô cằn, đầy thiên tai. Họ luôn cầu nguyện nhưng không có ai đáp lời. Cuối cùng, Gorr phát giác ra các vị thần thật sự tồn tại nhưng đã bỏ mặc họ từ lâu. Căm hận, hắn quyết tâm trả thù.

“Thor: Love & Thunder” được kỳ vọng là tác phẩm quan trọng trong giai đoạn bốn của vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim cũng có sự tham gia của nhiều nhân vật khác trong thương hiệu như đội Guardians of the Galaxy, Valkyrie (Tessa Thompson). Nhân vật Thor là siêu anh hùng đầu tiên của Marvel được làm bốn phần phim riêng. Sau hai phần đầu không được đánh giá cao, sự xuất hiện của đạo diễn Taika Waititi đã thổi một làn gió mới và biến phần ba “Thor: Ragnarok” (2017) trở thành một trong những tác phẩm được khán giả yêu thích.

Christian Bale, sinh năm 1974, là một trong tài tử nổi bật nhất Hollywood trong khoảng 20 năm trở lại đây. Anh gây tiếng vang với vai tên sát nhân trong phim hài đen (black comedy) American Psycho (2000). Một số nổi bật khác của Bale gồm The Machinist (2004), The Prestige (2006), The Fighter (2010), The Big Short (2015)… Christian Bale từng đoạt một giải Oscar và hai giải Quả Cầu Vàng.