Chủ nhân của Trung tâm Paris By Night : ông Tô Văn Lai vừa từ trần

Little Saigon, California: Theo những tin tức vừa loan báo, ông Tô Văn Lai, sáng lập trung tâm văn nghệ Paris By Night đã qua đời sáng hôm thứ ba ngày 20 tháng 7, hưởng thọ 85 tuổi.

Vào năm 1972 ông Lai cùng bà vợ Thúy Nga đã lập một công ty bán băng đĩa và băng cassette lấy tên là Thúy Nga ở Saigon.

Công ty băng nhạc này phải đóng cửa sau khi miền nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản vào năm 1975.

Năm 1976, gia đình ông Lai vượt biển và được định cư ở thành phố Paris, Pháp quốc.

Tại Paris, ông Lai đi làm dành dụm một số tiền và sau đó mở trung tâm văn nghệ, nhờ đài truyền hình ở Pháp quay những băng video Paris By Night đầu tiên.

Năm 1983, số đầu tiên “Paris By Night” được sản xuất tại Paris, và cho đến số 22.

Từ số 23, nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả, “chương trình bắt đầu vươn ra thế giới,”

Những năm vàng son nhất của trung tâm Thúy Nga là những năm của thập kỷ 1990 và đầu thập kỷ 2000, khi chi phí cho những chương trình đại nhạc hội Thúy Nga lên đến cả triệu Mỹ kim. Một năm trung tâm Thúy Nga có thể sản xuất 5 chương trình đại nhạc hội, chưa kể những video dành cho những ca sĩ hát riêng rẽ.

Ông Tô Văn Lai tốt nghiệp đại học sư phạm và dạy ở trường Lê Ngọc Hân ở Mỹ Tho.

Ông cũng còn phụ trách tuyển chọn nhạc cho các chương trình phát thanh học đường trên đài phát thanh Saigon.