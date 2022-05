Chủ nhân một tiệm cà phê Việt, nhận giải thưởng hạng nhất dành cho những thương gia mới khởi nghiệp

Kansas City: Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 5, trường đại học The University of Missouri Kansas City đã công bố danh sách các thương gia mới khởi nghiệp đoạt giải the James and Rae Block Kansas City Startup Awards.

Trong số những người đoạt giải có bà Jackie Nguyễn, chủ tiệm Cafe Cà Phê đã đoạt giải danh dự hạng nhất.

Bà Jackie Nguyễn, người sáng lập và chủ sở hữu của Cafe Cà Phê, đã nổi tiếng trong giới khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ của thành phố Kansas đã từng tuyên bố là bà sẽ mở một tiệm cà phê Việt Nam mà sẽ không phải mượn tiền ngân hàng.

Trong chiến dịch GoFundMe đang diễn ra của Cafe Cà Phê, số tiền mà bà Jackie Nguyễn nhận được đã vượt qua mục tiêu gây quỹ 75.000 đô la.

Cafe Cà Phê trước đó đã giành được 20,000 đô la tài trợ từ AltCap trong cuộc thi AltCap Your Biz do Tổ chức Tuần lễ Doanh nhân Toàn cầu tổ chức.