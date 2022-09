Có ít nhất 10 người chết, và 15 người khác bị thương, trong một vụ giết người hàng loạt tàn bạo nhất ở Canada, vừa xảy ra.

James Cree First Nation, Saskatchewan: Trong hôm chúa nhật ngày 4 tháng 9, cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP, đang mở cuộc truy lùng hai nghi can trong một vụ giết người hàng loạt tàn bạo nhất vừa xảy ra ở Canada.

Theo bà Rhonda Blackmore, phó tư lệnh lực lượng cảnh sát Hoàng Gia RCMP ở tỉnh bang Saskatchewan thì vụ giết người bằng dao diễn ra ở trong bộ lạc thổ dân James Cree First Nation và ở làng Weldon kế cận.

Tại 13 địa điểm, các cơ quan an ninh đã tìm thấy ít nhất là 10 người chết và 15 người khác bị thương, và có thể còn nhiều người khác cũng bị thương nhưng họ chưa báo cáo?

The bà phó tư lệnh Blackmore thì những sự việc vừa xảy ra thật là kinh khủng.

Nghi can là hai anh em người thổ dân có tên là Damien và Myles Sanderson ( 31 và 30 tuổi).

Theo sở cảnh sát thì người ta chưa biết nguyên nhân khiến hai nghi can đã giết người hàng loạt, vì nhiều nạn nhân là những người không quen biết với hai nghi can này?

Vụ giết người diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ở bộ lạc thổ dân và những vụ đam người tiếp tục diễn ra trong ngày chúa nhật.

Cho đến buổi trưa hôm chúa nhật thì người ta nhìn thấy chiếc xe của hai tên sát nhân này ở thành phố Regina, tỉnh bang Saskatchewan.

Trong ngày chúa nhật có cuộc tranh tài của hiệp hội CFL giữa hai đội cầu Saskatchewan RoughRiders và đội cầu Winnipeg Blue Bombers ở cầu trường thành phố Regina.

Các cơ quan an ninh đã cho tăng cường thêm nhân viên kiểm soát cầu trường thành phố Regina.

Cho đến tối hôm chúa nhật thì cuộc truy lùng hai nghi can vẫn diễn ra và hai tên sát nhân này có thể ở đâu đó trong các tỉnh bang từ Alebrta sang đến Manitoba.

Theo tin của cảnh sát thì hai nghi can này đi chiếc xe Nissan Rogue màu đen với bảng số 119 MPI