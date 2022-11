Có ít nhất 5 người chết, trong một vụ giết người hàng loạt ở một quán rượu đồng tính.

Colorado Springs: Trong nửa đêm hôm thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm nay 2022, một sát thủ võ trang bằng súng trường AR-15 đã xông vào quá rượu Club Q, một quán rượu của những người đồng tính, tại thành phố Colorado Springs, tiểu bang Colorado, bắn ào ạt vào những khách hàng.

Theo những tin tức sơ khởi thì có 5 người chết và 25 người khác bị thương.

Có hai khách hàng dũng cảm, đã kháng cự lại và bắt giữ tên sát nhân, trước khi cảnh sát tới nơi.

Các giới chức an ninh đã ca ngợi là hành động dũng cảm của hai khách hàng, đã ngăn chận được số người bị thương vong.

Tên sát nhân tên là Anderson Lee Aldrich năm nay 22 tuổi. Tên này cũng bị thương nhẹ, và đang bị giam sau khi được chữa trị ở bệnh viện.

Người ta chưa biết rõ lý do nào khiến tên sát nhân giết người, nhưng có lẽ đây là môt sự thù hận cho những người đồng tính?

Đây là vụ giết người hàng loạt thứ nhì, diễn ra ở một quán rượu cho người đồng tính ở Hoa Kỳ.

Vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở một quán rượu đồng tính ở Hoa Kỳ diễn ra vào năm 2016, tạiq uán rượu the Pulse ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida và đã khiến cho 49 người bị giết.