Cô Mattea Roach, ngôi sao của chương trình Jeopardy, sẽ được tham dự cuộc tranh tài ” Tournament of Champions

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ tư ngày 14 tháng 9, cô Mattea Roach, ngôi sao người Canadians của chương trình Joepardy ở Hoa Kỳ, sẽ được chọn tham dự cuộc tranh tài The Tournament of Champions của chương trình Jeopardy.

Ban tổ chức của chương trình the Jeopardy đã lựa những thí sinh đã thắng nhiều lần, để cho vào tranh tài trong cuộc thi của những vô địch.

Cô Mattea Roach năm nay 23 tuổi, nguyên quán là người ở tỉnh bang Nova Scotia, đã thắng liên tiếp 23 cuộc tranh tài và lấy về 560,983 Mỹ kim tiền thưởng ( 720 ngàn Gia Kim), trong các cuộc tranh tài trong nhũng tháng đầu năm nay 2022.

Cô Roach là người đứng hàng thứ 5 trong bảng sắp hạng là những thí sinh thắng nhiều trận nhất, và cũng đứng hàng thứ 5 trong bảng sắp hạng về những thí sinh đoạt được nhiều tiền thưởng nhất.

Cô Roach đã thua trong trận tranh tài thứ 24 vào ngày 6 tháng 5 năm nay, và chỉ kém người thắng có $1.

Cô Roach sẽ tranh tài với những ngôi sao nổi tiếng khác như Matt Amodio, Amy Schneider..

Cô Mattea Roach là thí sinh người Canadians duy nhất trong cuộc tranh tài Tournament of Champions trong mùa thu năm nay.