Cô Mattea Roach thắng liên tiếp 11 cuộc tranh tài Jeopardy với số tiền thưởng 244 ngàn Mỹ kim

Los Angeles: Tính đến ngày thứ ba 19 tháng 4, cô Mattea Roach, một đấu thủ người Canadian trên chương trình Jeopardy ở Hoa Kỳ, đã thắng liên tiếp 11 cuộc tranh tài và sẽ còn được tiếp tục tranh tài cho đến khi bị hạ bởi một đối thủ khác.

Số tiền thưởng sau khi thắng 11 cuộc tranh tài liên tiếp mà cô Roach nhận được là 244, 882 Mỹ kim.

Cô đã đủ điều kiện để tranh tài trong một cuộc thi đặc biệt trên chương trình the Jeopardy cho những người đã thắng ít nhất 5 lần trong các cuộc tranh tài bình thường.

Cô Mattea Roach năm nay 23 tuổi là một cô giáo dạy tư hiện cư ngụ ở thành phố Toronto, nhưng trước đây lớn lên ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia. Bố mẹ của cô Roach là cư dân ở vùng Cape Breton trong tỉnh bang Nova Scotia.

Cô Roach cũng cho các phóng viên báo chí biết là cô hiện học hỏi thêm về lịch sử Hoa Kỳ để có thêm hiễu biết chuẩn bị cho cuộc tranh tài The Tournament of Championships trên chương trình The Jeopardy sắp diễn ra.

Cô Roach cũng là người Canadian đầu tiên d0ã thắng 11 lần trên chương trình The Jeopardy của Hoa Kỳ.