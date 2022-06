Có nên hủy bỏ việc xuất trình chứng thư chủng ngừa covid ở các phi trường Canada?

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 6, các viên chức của bộ giao thông liên bang loan báo là chính quyền liên bang sẽ tạm thời không cho thử nghiệm covid tình cờ ( randomly testings) những hành khách ở các phi trường Canada trong tháng 6 này.

Hiện nay những hành khách chưa chủng ngừa covid, sẽ bị thử nghiệm ở phi trường.

Việc thử nghiệm covid bất chợt cho những người đã chủng ngừa và thử nghiệm tại phi trường cho những người chưa chủng ngừa, đã được xem là những nguyên nhân gây sự trì trệ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ tại các phi trường ở Canada và nhất là ở phi trường Pearson.

Nhiều hành khách than phiền là họ phải ngồi trên phi cơ đậu trong bến đậu, nhiều tiếng đồng hồ mà không được cung cấp thực phẩm hay nước uống.

Nhiều người trễ máy bay vì những thủ tục khám nghiệm covid, đã phải ngủ lại qua đêm ở phi trường mà không được các hãng hàng không cho ra ngủ ỏ khách sạn theo đúng luật.

Các tổ chức du lịch cũng yêu cầu chính quyền liên bang hủy bỏ việc bắt hành khách phải điền đơn qua ứng dụng the ArriveCan, để không làm trì trệ các chuyến bay.

Hiện nay cũng có những yêu cầu chính quyền liên bang hủy bỏ việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid.

Theo bác sĩ Zain Chagla, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện St Joseph’s ở thành phố Hamilton thì hiệu quả của việc chủng ngừa covid ở Canada đã cho thấy là cư dân không bắt buộc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa nữa, qua ứng dụng the ArriveCan trên mạng internet.

Bác sĩ Chagla cũng nói là chúng ta hiện sống trong một thế giới mà phần lớn cư dân tới 98 phần trăm, đã chủng ngừa covid hay đã bị nhiểm covid.

Hầu hết các tỉnh bang đã hủy bỏ việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid, chỉ còn chính quyền liên bang thì vẫn duy trì: khi sữ dụng các phương tiện giao thông mà chính quyền liên bang kiểm soát như phi cơ hay xe lửa.