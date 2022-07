Có nên mua với giá rẻ, những món hàng đã hết hạn ở các siêu thị

New York: Theo bản tin của đài CNN thì những khách hàng vào các siêu thị mua sắm, thì các món hàng từ sữa cho đến cereal.. đều có liệt kê ngày tháng mà món hàng này sẽ không còn tốt nữa!

Một số các món hàng mà ngày hết hạn cận kề, thì sẽ được các siêu thị cho bán với giá rẻ hơn.

Những người mua các món hàng sắp hết hạn, thường phải nhanh nhanh sử dụng trước ngày hết hạn ghi trên món hàng này!

Thời đại dịch, thời của ” gạo châu củi quế” đã gây khó khăn cho biết bao nhiêu người. Giá cả mọi thứ đều gia tăng và nhiều người phải cắt giảm chi tiêu, tiền mua thực phẩm.

Vậy thì để tiết kiệm người ta có nên đi mua những món hàng sắp hết hạn hay không?

Khi người ta thấy ngày hết hạn trong một món đồ, một món thực phẩm như là sữa, phó mát… thì họ nghĩ ngay là sau ngày hết hạn đó, món hàng đó sẽ không xài được nữa mà phải vất đi.

“Nhưng nói vậy mà hổng phải dzậy” vì hệ thống liệt kê ngày hết hạn ở Hoa Kỳ là một hệ thống lộn xộn, không thống nhất.

Hiện nay không có một tiêu chuẩn xác định ngày hết hạn trên các món hàng ở Hoa Kỳ.

Đối với những công ty sản xuất đồ ăn, thì việc ghi ngày hết hạn trên món hàng là cách bảo vệ cho những công ty này không bị thưa kiện, hơn là việc an toàn cho người tiêu thụ.

Theo ông Andy Harig, của hiệp hội những nhà sản xuất thực phẩm FMI thì ” Ngày bán, thường được gọi là ngày hết hạn, là ước tính của công ty về thời điểm một mặt hàng thực phẩm sẽ ngon nhất, tới mức tối ưu của món hàng này. Các công ty muốn khách hàng thưởng thức sản phẩm ở mức tốt nhất, và hy vọng là những khách hàng này sẽ tiếp tục mua thêm sản phẩm này”.

Theo những chỉ trích, thì vì liệt kê ngày hết hạn mà hàng loạt những thực phẩm còn tốt đã phải vứt đi, trong khi hàng chục triệu người khác trên thế giới không có mà ăn.

Theo cơ quan đặc trách về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, thì 20 phần trăm những thức ăn mà các gia đình người Mỹ vất đi hàng năm, là vì quá hạn trên ngày ghi trên món hàng này.

Vì thế theo nhận định của nhiều chuyên gia về thực phẩm thì người ta vẫn có thể dùng những món hàng nhiều tuần lễ sau ngày hết hạn mà vẫn an toàn, với điều kiện là trước khi dùng nên cẩn thận xem xét lại, xem món hàng này có hư thối gì không?

Một món hàng duy nhất mà người sử dụng ở Mỹ phải dùng trước ngày hết hạn là sữa bột cho trẻ em.

Theo cơ quan kiểm soát sự an toàn của thực phẩm ở Hoa Kỳ, FSIS, thì nhiều món đồ hộp có thể vẫn an toàn sử dụng sau khi để trên kệ từ một năm cho đến 5 năm, những món pasta hay gạo có thể vẩn tốt sau 2 năm.

Hệ thống siêu thị Morrison ở nước Anh đã bỏ việc ghi ngày hết hạn trên các món đồ và thay vào đó k khuyến khích những nguòi tiêu thụ kiểm soát món hàng bằng cách ngửi và nhìn, để xem món hàng đó có còn tốt hay không?

Trong tương lai có những khuyến cáo là các công ty thực phẩm thay vì dùng ngày hết hạn ( used by” thì thay vào bằng “tốt nhất là xài trước ngày..” ( best if used by).. Điều này có nghĩa là sau ngày để bên ngoài, món hàng vẫn còn tốt cho việc sử dụng.