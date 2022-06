Có người chết vì bệnh đậu mùa khỉ ở Phi Châu

Abuja, Nigeria: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 30 tháng 5, thì đã có những người trên thế giới, chết vì bệnh đậu mùa khỉ.

Theo tin của tổ chức y tế thế giới WHO, thì có 9 người chết vì bệnh đậu mùa khỉ ở Congo và một người khác chết ở Nigeria.

Cũng theo tổ chức WHO thì hiện có những lan tràn của bệnh đậu mùa khỉ ở 20 quốc gia trên thế giới mà sự lan tràn này chưa từng xảy ra từ trước đến nay.

Theo bác sĩ Aime Alongo, giám đốc ty y tế vùnng Sankuru, xứ Congo thì hiện xứ này có 465 trường hợp bị nhiễm đậu mùa khỉ và là quốc gia có nhiều người nhất bị bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới.

Theo bác sĩ Alongo thì lý do mà có nhiều người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Congo là có nhiều người đã ăn thịt những con khỉ đã chết và những loài gặm nhấm như chuột, dơi..

Hiện có khoảng 250 trường hợp bị bệnh đậu mùa khỉ ở 20 quốc gia trên toàn thế giới, ngoại trừ xứ Congo.

Nhiều cư dân ở các quốc gia Âu Châu, đi du lịch qua các quốc gia Phi Châu và đã mang theo bệnh đậu mùa khỉ khi những người này trở về.