Có những câu chuyện như thế ở trong nước

Ba phụ nữ tử vong sau hai ngày nhậu liên tiếp

Ngày 25/7/2022, đại diện công an xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho biết gia đình nghi ba người tử vong do ngộ độc rượu nên không yêu cầu giám định pháp y. Tuy vậy, một lãnh đạo công an huyện Cái Nước nói: «Cơ quan điều tra vẫn đang khai triển các biện pháp để xác định ba người tử vong là do nguyên nhân nào”.

Xác minh ban đầu, từ 19h chiều đến 23h tối hôm 20 /7/2022, người phụ nữ 54 tuổi (chủ nhà) ở ấp Tân Hiệp cùng 5 người hàng xóm gồm hai nữ và ba nam, uống hết 3,5 lít rượu trắng (miền Nam thường gọi là rượu đế). Hôm sau, nhóm 6 người này lại tiếp tục nhậu từ 9h sáng đến 13h chiều và uống hết 1,5 lít rượu. Tổng cộng họ uống 5 lít rượu, do một người đàn ông trong nhóm mua với giá 37.000 đồng mỗi lít. Hiện chưa rõ nguồn gốc số rượu này.

Tối 22/7, cả ba người phụ nữ sau cuộc nhậu bị nôn ói, mệt, khó thở được người nhà đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà chủ nhà tử vong trên đường đến viện. Hai phụ nữ còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng rất nặng, mê man, mạch và huyết áp bằng không, phải thở máy. Bác sĩ chẩn đoán ngộ độc rượu, nghi ngộ độc methanol (tức cồn dùng trong công nghiệp), điều trị cấp cứu bằng cách bù nước và lọc máu nhưng hai người lần lượt qua đời vào rạng sáng và tối hôm sau.

Như thế là cả ba phụ nữ đều tử vong trong khi ba người đàn ông nhậu chung thì hiện sức khỏe bình thường (trong đó có người là chồng của một nạn nhân tử vong). Theo người dân địa phương, nhóm người này là hàng xóm, thỉnh thoảng tổ chức nhậu với nhau.

Thời gian qua, trong nước xảy ra nhiều ca tử vong hoặc biến chứng nặng sau khi uống rượu do ngộ độc methanol, bởi tình trạng cồn công nghiệp bị người bán hoặc người sản xuất pha trộn vào rượu nhằm giảm giá thành.

Án mạng từ đòi hỏi : “Chào các bậc đàn anh đi!” trong bữa nhậu

Theo bản án tuyên ngày 5/10/2021, Ngô Văn Lâm và “đàn anh” Nguyễn Hữu Hùng, 44 tuổi, cư trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, có quen nhau. Khoảng 18h30’ ngày 19/12/2020, Nguyễn Hữu Hùng ngồi nhậu với bạn bè tại nhà riêng và gọi bằng webcam (điện thoại có hình ảnh) về cuộc nhậu cho Ngô Văn Lâm, đồng thời giục: “Chào các bậc tiền bối này đi Lâm!”. Song Lâm từ chối và nói: “Các bậc tiền bối bạn anh chứ em có quen ai đâu. Không quen mà tự nhiên chào thì kỳ cục lắm”.

Chỉ đơn giản có vậy thôi nhưng Hùng cho rằng Lâm làm mất mặt mình trước mọi người nên sau khi nhậu xong, gọi điện thoại cho hai người quen là Thế và Tú đi đánh “dằn mặt” Lâm.

Ba người mang theo tuýp sắt, lên ôtô đến nhà Lâm. Trên đường đi, Hùng phân công mình xuống đánh Lâm trước, đàn em đánh sau.

Tới nơi, thấy Lâm đang làm gì đó ở sân, Hùng xông tới nắm lấy Lâm, dùng ống tuýp sắt đánh liền. Lâm ngớ ra, chẳng hiểu tại sao mình bị đánh. Trong lúc đó Tú và Thế cũng dùng tuýp sắt quật vào mình Lâm. Lâm bỏ chạy vào trong bếp, vẫn bị ba người đánh nữa nên bèn vớ lấy con dao phay mũi nhọn trên bàn bếp chống trả. Ý định của Lâm là chống phứa phựa để Hùng sợ khỏi đánh nữa. Bất ngờ con dao đâm trúng ngực Hùng, Hùng ôm ngực lảo đảo gục xuống tử vong tại chỗ. Tú và Thế thấy chuyện lớn xảy ra, sợ quá bỏ chạy và bấm điện thoại di động báo cảnh sát.

Tại phiên tòa xét xử, Lâm thừa nhận hành vi lỡ tay đâm chết Nguyễn Hữu Hùng của mình nhưng nói giữa mình với Hùng không có thù oán gì, chẳng qua chỉ vì một câu trả lời mà Hùng cho là xúc phạm tới mình và các bậc đàn anh nên mới xảy ra nông nỗi. Theo xét nghiệm, Lâm bị thương tích 4%, tuy nhẹ song điều đó chứng tỏ Lâm chống đỡ do bị đánh chứ không phải cố ý gây hấn và giết người.

Về phần Thế và Tú, họ khai được Hùng gọi điện thoại bảo đi có việc cần mà không nói rõ việc gì. Khi họ trèo lên ôtô của Hùng và thấy hai tuýp sắt mới biết được rủ đi đánh nhau với Lâm. Bị can Thế khai: “Bị cáo không biết Lâm mà cũng không có thù hằn gì, do Hùng bảo đi thì đi vậy thôi”.

Trong khi đó, người anh trai của Hùng đề nghị điều tra lại vụ án vì cho rằng chiếc xe Hùng lái đi có dấu hiệu bị đập phá, móp méo, cần được giám định. Người này trình bày rằng các câu nói giữa Hùng với Lâm thì câu trả lời của Lâm có tính thách thức, hỗn xược khiến Hùng tức giận nên mới sinh ra cớ sự.

Tòa nhận định rằng nội dung hai câu đối thoại giữa Hùng và Lâm đã được thể hiện trong cáo trạng, không có tình tiết gỉ mới và việc chiếc xe Hùng lái bị móp méo từ khi nào không chứng tỏ là bị cáo Lâm có đồng phạm phá hoại.

Sáng 5/10/2021, nhận định hành vi của bị cáo Ngô Văn Lâm nghiêm trọng nhưng không phải là vô cớ mà do người bị hại cũng có một phần lỗi, vậy nên tòa tuyên phạt Lâm, 34 tuổi, 12 năm tù về tội Giết người.

Lâm phải bồi thường cho gia đình bị hại 147 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi mẹ và con của nạn nhân.

Tú và Thế cùng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, theo Khoản 1, Điều 134, Bộ Luật Hình sự.

Ý kiến độc giả:

–Ilovediamond259: Vô lý quá! Đây chỉ là hình thức tự vệ mà !

– Hoàng VươngMình: Thấy sai sai ở điểm gì đó. Tại sao bị người khác vào nhà hành hung và còn có thể sẽ bị mất mạng nữa. Ấy là chưa nói nếu có người nhà hay con nhỏ trong nhà. Tình trạng như thế thì làm sao con người có thể giữ được bình tĩnh? 12 năm thấy nặng quá. Còn người hành hung (Tú và Thế) thì chỉ bị mười mấy tháng tù.

– Thanh Duy 85us: Thật là vô lý. Lâm chỉ phòng vệ quá đáng dẫn đến vô ý giết người thôi mà tù 12 năm là quá nặng trong khi lỗi 100% là nạn nhân. Nếu Lâm không tự vệ thì 3 người kia đã có thể giết chết Lâm ngay tại nhà mình rồi.

– Quan fisher: Biết giết người là sai, phải đền tội theo pháp luật. Nhưng tôi không có chút cảm thông nào với nạn nhân trong trường hợp này cả. Còn bị cáo thì tôi không có ý kiến.

Bác sĩ bị hành hung, kinh hoàng và chán nản

Nam bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (tức Bệnh viện Nguyễn Văn Học gần Lăng Ông trước dây), cho biết hơn 7 năm ông gắn bó với chuyên ngành cấp cứu trong bệnh viện này và đã chứng kiến nhiều vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ, y tá hoặc các nhân viên bệnh viện, nhưng lần này chính ông bị người nhà bệnh nhi bóp cổ rất nặng khiến ông vô cùng kinh hoàng, chán nản.

Trả lời báo chí, chiều 29/7/2022, nam bác sĩ không muốn nêu tên, cho biết sau khi bị người nhà bệnh nhi hành hung hai hôm trước (27/7/2022) cổ ông vẫn còn đau, đỏ, hằn vết các ngón tay và ông cảm thấy hơi khó thở. Hiện thời ông đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn chán nản, thất vọng về sự bạc bẽo trong nghề nghiệp của mình. Bệnh viện có cho ông nghỉ ngơi phép vài ngày để lấy lại sức khỏe và ổn định tinh thần, nhưng ông dự định xin nghỉ phép không lương thêm một thời gian, đến khi cảm thấy an toàn. Ông nói: “Tôi thấy nản vì mình chỉ muốn môi trường yên ổn để làm việc, cấp cứu bệnh nhân, không mong muốn gì hơn”, bác sĩ bày tỏ.

Ông nhớ lại, khoảng 9h tối ngày 27/7/2022, bé gái 10 tuổi bị hóc xương cá, nuốt vướng và đau, được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Thời điểm nhập viện, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhi bình thường, bé không khó thở, không la khóc. Bác sĩ dặn bé ngồi chờ để nhân viên y tế chuyên khoa tai mũi họng đến nội soi gắp xương.

Khoa cấp cứu trong đêm đó rất đông bệnh nhân. Khoảng 5 phút sau, khi bác sĩ đang ngồi xem kết quả chụp phim CT, X-quang của những ca chấn thương khác thì một người khá to cao, xưng là bố bệnh nhi, xông vào phòng la hét, không đồng ý để con phải chờ đợi. Bác sĩ giải thích nhưng người này không chấp nhận, muốn BVND Gia Định phải chuyển khẩn cấp con mình tới một bệnh viện nào khác có thể nội soi ngay lập tức. Bất ngờ ông ta vừa nói vừa xông đến hành hung, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và rút điện thoại di động tự mình quay clip việc hành hung đó.

“Chuyện diễn ra rất nhanh, khoảng chừng 10 phút kể từ khi bệnh nhi vào viện. Lúc đó tôi khá bất ngờ và hoảng hốt, đang ngồi thì bị đẩy ngay, chưa kịp phản ứng gì”, bác sĩ chia sẻ. Bảo vệ bệnh viện đã tới can thiệp. Bé gái khóc, kéo tay người đàn ông và nói bố đừng làm vậy. Người bố sau một hồi chửi bới và đe dọa “sẽ không để cho bác sĩ yên thân rồi mới bỏ đi. (Gã “bố” thua đứa con 10 tuổi.- ĐD)

Gia đình bệnh nhi hiện chưa lên tiếng về sự việc. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết lãnh đạo viện đã động viên bác sĩ và kíp trực, phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc.

“Bệnh viện đã rà soát lại hiện trường vụ việc, kiểm tra quy trình tiếp nhận và khám bệnh của khoa Cấp cứu, quy trình “code grey”, bác sĩ giám đốc chia sẻ. Các bác sĩ cũng theo dõi, thăm hỏi diễn tiến bệnh nhi trên, được biết bé đã ổn định sức khỏe và về nhà.

Code grey là quy trình được Bệnh viện Nhân dân Gia Định triển khai từ bốn năm nay, với hình thức gọi tự động (auto call), nhằm tập trung lực lượng bảo vệ nhanh nhất khi có tình huống mất an ninh, trật tự. Cơ chế này giúp các y bác sĩ có thể yên tâm làm nhiệm vụ, không gián đoạn việc cấp cứu bệnh nhân cũng như ảnh hưởng đến người nhà. Vụ hành hung vừa xảy ra cho thấy quy trình code grey tại viện vẫn chưa được chặt chẽ, tuy nhiên hiện bệnh viện chưa kết luận mà chờ cơ quan điều tra, theo bác sĩ giám đốc Hải.

Giám đốc Sở Y tế Sài Gòn Tăng Chí Thượng cũng bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi hành hung nhân viên y tế vừa xảy ra. «Càng không thể chấp nhận được hành vi hành hung nhân viên y tế trong lúc cấp cứu người bệnh”, ông nói và mong ê kíp trực, nhất là bác sĩ bị hành hung, sớm hồi phục sau cú sốc tinh thần do người nhà bệnh nhi gây nên.

Phó giám đốc Sở Y tế Sài Gòn Nguyễn Anh Dũng cho rằng khoa cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió, là tuyến đầu của bệnh viện nên gặp nhiều khó khăn, áp lực. Ngành y tế sẽ kiểm tra, rà soát lại các quy định để bảo vệ an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Sự việc xảy ra làm nam bác sĩ “thêm lo ngại vấn nạn hành hung nhân viên y tế. Ông cho biết ông rất đam mê chuyên ngành cấp cứu, gắn bó với lãnh vực này từ khi mới ra trường dù lương không cao, nhiều áp lực. Ông mong muốn góp sức phát triển mảng cấp cứu, truyền lửa đến nhiều đồng nghiệp, gắn bó với nghề, giúp ích nhiều bệnh nhân hơn. “Công tác cấp cứu nếu không xử trí kịp thời và đúng cách sẽ xảy ra rất nhiều điều đáng tiếc”, ông nói.

Điều khiến ông buồn lòng là môi trường hành nghề cấp cứu ở bệnh viện công khá rủi ro, rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng bị hành hung, bị côn đồ xông vào gây rối, những người say xỉn chửi bớ,i xô xát… “Nhiều năm công tác ở khoa cấp cứu, tôi cảm nhận hành hung như trở thành một thói quen của một số người Việt, ảnh hưởng đến ngành, khiến nhiều bác sĩ rời đi”, ông nói. Nhiều y bác sĩ chỉ gắn bó với khoa cấp cứu một thời gian, tích lũy được kinh nghiệm thì lại chuyển sang lãnh vực khác.

Cách đây không lâu, ộng gặp một nữ bệnh nhân khám ở khoa khác, không muốn về nhà mà đến nằm trước cửa khoa Cấp cứu. Ông đến hỏi thăm, cùng con gái bệnh nhân dìu bà lên băng-ca. Bất ngờ, bà dùng móng tay cào rồi đánh bác sĩ, chửi bới nhân viên y tế, con gái bệnh nhân can mẹ. Sau khi truyền dịch xong, bà ổn định hơn, xin lỗi bác sĩ rồi về trong khi tay bác sĩ còn hằn vết cào. Lần này, sau sự việc, ông cảm thấy nản: “Tôi sợ bị trả thù, nên định nghỉ không lương hoặc nghỉ việc, có khi chuyển sang bệnh viện tư để có môi trường làm việc an toàn hơn”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ diễn ra trên toàn cầu, chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế như tuyển thêm nhân viên an ninh, theo dõi camera, hạn chế số lượng khách đến thăm người bệnh… Năm 2020, Trung Quốc ban hành luật mới nhằm đảm bảo an toàn cho y bác sĩ, cấm các cá nhân, tổ chức đe dọa hoặc làm tổn hại đến sự an toàn và nhân phẩm của nhân viên y tế. Người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và giam giữ.

Kẻ hành hung và đe dọa giết bác sĩ có thể bị xử lý như thế nào?

Đào Ngọc Bảo, 40 tuổi, người bóp cổ bác sĩ tại BVND Gia Định cho rằng các bác sĩ chậm cấp cứu con gái mình đang bị hóc xương cá, nên đã la hét, đẩy ngã và bóp cổ một người.

Ngày 29/7, người đàn ông này đã bị Công an quận Bình Thạnh triệu tập để làm rõ dấu hiệu Chống người thi hành công vụ.

Làm việc với cảnh sát, người đàn ông này thừa nhận do quá lo lắng việc con bị hóc xương, phải chờ đợi lâu, nên nổi nóng.

Theo Công an Bình Thạnh, ông này nhận thức rõ bác sĩ đang làm nhiệm vụ cấp cứu, có yêu cầu chờ đợi khoảng 5 đến 10 phút sẽ có bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng gắp dị vật cho bé gái, nhưng ông ta đã không chấp nhận mà dùng vũ lực tấn công bác sĩ. Đây được cho là dấu hiệu của hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP Sài Gòn, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, việc hành hung các y, bác sĩ đều là hành vi vi phạm pháp luật.

“Hành hung, đe dọa giết bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa qua là một hành động mang tính côn đồ, hung hãn và cần một hình thức xử lý thật nghiêm minh”, ông nói.

Với hành vi trên, người đàn ông hành hung bác sĩ có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP với các tội: Gây mất trật tự công cộng; khiêu khích, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhâm phẩm của người khác; Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và tội Cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự. Tổng số tiền phạt có thể lên đến 16.500.000 đồng.

Bên cạnh đó, nếu đủ yếu tố gây thương tích, người này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

“Ngoài ra, dựa trên Khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, nếu bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân hành hung và có hành vi đe dọa giết người làm cho bác sĩ lo sợ rằng việc đó có thể thành sự thực thì sẽ phải chịu mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”, luật sư Hùng nói.

Đoàn Dự