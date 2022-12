Cơ quan an ninh biên phòng Canada tịch thu gần 2,500 ký lô thuốc phiện

Vancouver : Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 12, cơ quan an ninh biên phòng Canada (CBSA) đã tịch thu được gần 2,500 ký lô thuốc phiện trên một tàu chở hàng ở hải cảng thành phố Vancouver.

Đây có thể là số lượng thuốc phiện lớn lao nhất từ trước đến nay, mà các cơ quan an ninh đã tịch thu được.

Các cơ quan an ninh Canada đã khám xét những tàu chở hàng cập bến hải cảng Vancouver và đã tìm thấy số thuốc phiện dấu trong 247 kiện gỗ ( pallet) trong một thùng đựng hàng ( container) trên một tàu chở hàng viễn duyên.

Theo bản công bố của cơ quan an ninh biên phòng Canada , CBSA, thì vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, cơ quan này đã dùng các phương pháp kiểm tra hàng hóa hiện đại gồm cả việc dùng kỹ thuật X-ray trên 19 chiếc tàu chở hàng viễn duyên vừa cập bến thành phố Vancouver và đã tìm ra số lượng thuốc phiện khổng lồ này.

Ông Maro Mendicino, tổng trưởng bộ an ninh công cộng Canada đã lên tiếng ca ngợi việc khám phá này của cơ quan an ninh và nói là mục đích của các cơ quan an ninh Canada là khám phá và tịch thu những số lượng ma túy lén lút chở vào Canada, bẻ gẫy những hoạt động của các băng đảng tội ác.