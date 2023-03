Cơ quan an ninh FBI Hoa Kỳ ra lệnh truy nã một người Việt liên quan đến việc tẩu tán 3 tỷ dollars tiền điện tử

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 3, cơ quan cảnh sát liên bang Hoa Kỳ FBI đã ra lệnh truy nã một người Việt Nam, có liên quan đến việc tẩu tán tiền bạc và đánh cắp những thông tin cá nhân.

Người bị truy nã tên là Minh Quốc Nguyễn,với các bí danh là Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, David Minh.

Theo bản công bố của FBI thì nghi can Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21.10.1973, tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Nghi can Nguyễn có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại một trường đại học Đài Loan và từng làm việc trong lãnh vực giả mã thông tin liên lạc và do thám trên mạng internet.

Theo cơ quan FBI thì Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền nhằm tạo điều kiện cho dịch vụ ChipMixer.

Tổng số tiền liên quan trong cáo buộc nhằm vào ChipMixer lên tới 3 tỷ Mỹ kim, tiền điện tử Bitcoin.

Bị cáo Nguyễn hiện vẫn tại đào và người ta không biết địa điểm mà ông này đang ở?

Theo giới chức an ninh , ChipMixer được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt dấu vết liên quan đến tài sản tiền điện tử.