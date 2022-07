Coi chừng bị lừa khi mướn người chở đồ di chuyển sang nơi khác.

Toronto: Theo tin cũa đài City News phổ biến hôm thứ tư ngày 29 tháng 6, thì hiện nay có những kẻ gian lừa những người đổi nhà, phải di chuyển đồ đạc.

Cảnh sát thành phố Toronto vừa bắt giữ 3 nghi can về tội lừa lọc trong việc di chuyển đồ đạc cho khách hàng.

Gia đình bà Pat Cowell ở tỉnh bang Ontario là một trong những người bị lừa.

Con trai bà Pat Cowell di chuyển về thành phố London, tỉnh bang Ontario và đã đi tìm công ty di chuyển đồ đạc về căn nhà mới ở thành phố London.

Người con này kiếm được 1 công ty di chuyển đồ rất rẻ và bằng lòng mướn.

Nhưng đến ngày phải di chuyển đồ đạc về căn nhà mới thì gia đình ba Pat Cowell nhận được một cú điện thoại từ công ty di chuyển đồ là phải trả thêm $3,500 nữa , gấp 3 số tiền mà công ty này đã cho quote khi gặp lần đầu, nếu không thì đồ đạc sẽ không đến tay người nhận.

Gia đình bà Pat Cowell trình báo với cảnh sát và liên lạc với đài City News, vì trước đó đài này có đăng một phóng sự về chuyện lừa lọc này. Qua trung gian đài City News, bà Pat Cowell liên lạc được với cảnh sát viên Chris Long của đồn cảnh sát 41 trong thành phố Toronto, người đã từng điều tra một vụ án tương tự.

Sau hơn 1 tháng mở cuộc điều tra, cuối cùng cảnh sát đã tìm ra địa điểm dấu đồ mà khách hàng gửi cho công ty này, nhưng không chịu trả tiền thêm.

Trong hai nhà chứ hàng mà mỗi nhà chứa hàng rộng từ 15 ngàn bộ vuông cho đến 20 ngàn bộ vuông, tại khu vực đường Bellamy Road North và Progress Avenue, có chứa đồ đạc của con trai bà Pat Cowell và 21 nạn nhân khác.

Cũng theo những tin tức cập nhật thì nghi can thứ ba trong vụ lường gạt đã ra trình diện sở cảnh sát.

Sau đây là những lời khuyên cho những người sắp phải di chuyển và phải mượn công ty chở đồ:

-Xin giá ước tính lệ phí it nhất là 3 công ty và những bản ước tính này phải viết trên giấy chứ không qua điện thoại.

-Kiểm soát tên và địa chỉ của các công ty này qua văn phòng Better Business Bureau, xem các công ty này có hiện hữu và có khách hàng nào đã than phiền?