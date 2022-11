Coi chừng một trò lường gạt mới ở vùng đại thủ phủ Toronto

Mississauga: Trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng 11, các giới chức của bộ y tế Canada lên tiếng khuyến cáo là hiện có một trò lường gạt mới, sử dụng việc chủng ngừa covid, để tìm cách thu thập tin tức cá nhân và tài chánh của nhiều nạn nhân.

Theo giới chức an ninh ở hai thành phố Brampton và Mississauga, thì nhiều cư dân trong hai thành phố này nhận được những tin nhắn là những người này sẽ nhận được tiền bồi thường, vì đã chủng ngừa covid.

Những kẻ gian đã yêu cầu những người nhận được các tin nhắn này, ấn vào một cái địa chỉ gửi kèm.

Theo các giới chức an ninh thì nếu ấn vào địa chỉ này,thì những tin tặc có thể ăn cắp được những dữ kiện cá nhân và tài chánh của nạn nhân.

Trong khi cơ quan y tế Canada cũng khẳng định là không có chuyện trả tiền cho những người đã chủng ngừa covid, và cơ quan này cũng không gửi tin nhắn nói là trả tiền, đến công chúng.

Những tin tức cá nhân mà người ta không nên tiết lộ cho kẻ khác như là tên tuổi, số an sinh xã hội, các tin tức về thẻ tín dụng, và ngân hàng..