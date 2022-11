Collagen chống lão hóa? Đúng, nhưng không có “thần dược”!

Trong nhiều loại protein khác nhau ở cơ thể con người, có một loại chiếm ưu thế hơn tất cả. Nếu không có nó, các tế bào của con người sẽ tự sụp đổ, bộ xương và mạch máu sẽ tan rã và chúng sẽ chỉ là những đốm màu của các mô không có hình dạng.

Thành phần quan trọng này là collagen, một phân tử xác định sự tồn tại của con người theo nhiều cách mà hầu hết chúng ta không hề hay biết.

Theo báo Guardian, một số nghiên cứu cho thấy ở người và các động vật có vú khác có 28 loại collagen khác nhau, từ collagen loại I – được tìm thấy trong da – đến collagen loại II – được tìm thấy trong sụn.

“Thần dược” giúp trẻ hóa?

Collagen không chỉ duy trì cấu trúc các mô, nó còn đóng vai trò tích cực trong việc phân phối tín hiệu giữa các tế bào. Ngoài ra, nó còn giúp điều phối sự di chuyển của các tế bào để sửa chữa những tổn thương trong cơ thể chúng ta và thậm chí là phản ứng miễn dịch.

Các chuyên viên chăm sóc sức khỏe từ lâu đã sử dụng các vật liệu làm từ collagen để giúp kiểm soát chảy máu và điều trị vết thương, vết bỏng đến vết loét do tiểu đường.

Collagen đặc biệt có mặt khắp nơi trong làn da của chúng ta, giúp da khỏe và đàn hồi, khiến nó nổi tiếng như một “thần dược” của tuổi trẻ.

Collagen có nhiều nhất trong cơ thể chúng ta từ thời thơ ấu đến đầu những năm 20 tuổi, nó đột nhiên bắt đầu cạn kiệt vì những lý do mà chúng ta không hiểu hết.

Từ 20-30 tuổi, cơ thể dần dần bắt đầu sản xuất ngày càng ít collagen, hậu quả là dẫn đến quá trình lão hóa, cả bên trong và bên ngoài.

Điều này góp phần làm xuất hiện các nếp nhăn. Theo thời gian, các khớp, cơ và xương của chúng ta cũng dần trở nên cứng hơn, chảy xệ và yếu ớt hơn.

Mức độ sản xuất collagen bị chậm lại ở mỗi người khác nhau. Nó có thể nhanh hay chậm tùy lối sống “sạch” hay không.

Dữ liệu này đã tạo ra nhu cầu không giới hạn đối với lượng collagen mà chúng ta cần. Bột collagen, kẹo cao su, viên nang và đồ uống mọc lên thành một ngành kinh doanh được dự đoán là có giá 5,85 tỉ bảng Anh vào năm 2027.

Tuy nhiên rất khó để có được đánh giá khách quan về hiệu quả thực sự của chúng, vì hầu như tất cả các phân tích có thể truy cập đều được tài trợ bởi chính doanh nghiệp mỹ phẩm.

Ông Gary Goldenberg, trợ lý giáo sư khoa học da liễu tại Trường Y Icahn ở thành phố New York, cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một trò lừa đảo. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về nó và thực sự có một số bằng chứng cho thấy chúng có thể cải thiện tông màu, cấu trúc và độ đàn hồi của da – những thứ mà chúng ta mất đi khi chúng ta già đi”.

Tuy nhiên, ông Goldenberg cho biết không phải tất cả các chất bổ sung collagen đang được bán trên thị trường đều hiệu quả như quảng cáo.

Nhiều cơ quan quản lý, như Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), không đánh giá cao chất collagen bổ sung vào chế độ ăn uống. Thậm chí họ đã đặt vấn đề một số sản phẩm collagen có chứa kim loại nặng.

Ông Goldenberg cũng nhấn mạnh: chỉ mua một ít kẹo cao su collagen không đủ để chống lại những thói quen sống không lành mạnh như ngủ không đủ giấc hoặc hút thuốc.

“Collagen sẽ không làm cho những người 40 tuổi trông giống như họ 20 tuổi một lần nữa”, ông Goldenberg nói, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng bản thân các nhà quảng cáo đã quá sai. Khi tôi nói chuyện với bệnh nhân của mình về việc chống lão hóa, không phải là để trông trẻ hơn, mà thực sự là để trông bạn đẹp nhất ở độ tuổi của bạn”.

Những loại rau quả giàu collagen

Để chậm lão hóa, cần một chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, bổ sung nhiều loại rau củ vì chúng có ý nghĩa trong việc bảo vệ làn da, tăng cường sức khỏe và cung cấp collagen tốt.

Nên dùng ít nhất một loại rau quả dưới đây để tăng cường collagen.

Rau spinach

Rau spinach được đánh giá là chứa hàm lượng vitamin C cao nhất trong các loại rau. Ăn nhiều rau chân vịt giúp tăng cường sản xuất collagen, giữ cho làn da săn chắc và mịn màng, trong khi mái tóc luôn được chắc khỏe và đầy đặn.

Chuối

Chuối không những giúp giảm cân mà còn làm đẹp da bởi trong thành phần giàu vitamin C và B6. Ngoài ra, chuối chứa nhiều chất chống ôxy hóa nên giúp tăng độ đàn hồi và bám dính của da.

Kiwi

Ăn nhiều kiwi giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như folate, kali, vitamin K và vitamin C. Đặc biệt, vitamin C trong kiwi còn giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, tăng tế bào bạch cầu để chống nhiễm trùng.

Bơ

Bơ chứa nhiều axit béo có công dụng chống viêm, thúc đẩy sức khỏe làn da, giúp da mịn màng, căng sáng, dẻo dai. Thành phần vitamin A có sẵn trong bơ cũng góp phần loại bỏ các tế bào da chết, giúp làn da sáng, khỏe đẹp, cải thiện tầm nhìn và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Ngoài ra, ăn nhiều bơ cũng là cách để ngăn chặn độc tố và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, phòng ngừa ung thư da vì chứa nhiều caroten.

Bông cải xanh

Bông cải xanh giàu vitamin C, vitamin K, các chất chống ôxy hóa, chất xơ, folate, lutein, canxi… nên có khả năng chống viêm, phòng ngừa lão hóa, kích thích sản xuất collagen.

Ớt chuông

Không chỉ chứa hàm lượng vitamin C cao, có tác dụng kích thích sản xuất collagen mà ớt chuông còn chứa nhiều carotenoids – một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ. Carotenoids là các sắc tố hữu cơ có trong thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo màu của ớt chuông, có đặc tính chống viêm, bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Quả lựu

Từ lâu, lựu nổi tiếng là loại quả chứa nhiều vitamin C, các chất chống ôxy hóa mạnh, giúp tránh khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Ngoài ra, lựu chứa một loại hợp chất có tên là Punicalagins – chất này có khả năng duy trì hàm lượng collagen trong da, làm chậm quá trình lão hóa.

Rau cải xoong

Sở dĩ coi rau cải xoong là loại thực phẩm bổ dưỡng bởi chúng chứa nhiều canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B-1 và B-2… Loại thực phẩm này hoạt động như một chất khử trùng bên trong da, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào của cơ thể. Đặc biệt, thành phần gồm vitamin A, C và nhiều chất chống oxy hóa có công dụng vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, phòng ngừa hình thành nếp nhăn …

Đu đủ

Đu đủ nổi tiếng bởi chứa nhiều chất chống ôxy hóa, vitamin và khoáng chất…, có khả năng làm tăng độ đàn hồi của da, giảm thiểu nếp nhăn. Ngoài ra, thành phần vitamin như A, K, E.. cũng góp phần tăng cường sức đề kháng.