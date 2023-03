Con đường Roxham đưa di dân bất hợp pháp vào Canada bị đóng cửa

Montreal, Quebec: Trong cuộc viếng thăm Canada của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ sáu ngày 24 tháng 3, chính quyền Hoa Kỳ và Canada đã ký một thỏa ước trong việc ngăn chận những di dân đến Canada bất hợp pháp, qua đường biên giới với Hoa Kỳ.

Theo bản thỏa hiệp mới, thì bắt đầu từ ngày thứ bảy 25 tháng 3, những di dân bất hợp pháp đến Canada qua con đường Roxham, nối liền tiểu bang New York của Hoa Kỳ và tỉnh bang Quebec của Canada, sẽ bị trục xuất trở lại Mỹ.

Thỏa hiệp này cũng cho phép giới chức an ninh Mỹ gửi trả lại Canada những người tỵ nạn đến Mỹ bất hợp pháp qua ngã biên giới Canada.

Tưởng cũng nên nói thêm là trong năm 2022,có gần 40 ngàn di dân bất hợp pháp đã sử dụng con đường Roxham vào xin tỵ nạn ở Canada.

Phần lớn những di dân này đến Mỹ bằng thông hành du lịch, và sau khi đến phi trường New York, họ thuê xe tắc xi chở gia đình và hành lý đến đường Roxham.

Tại cửa vào con đường này, cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã chờ đợi sẵn, đưa họ vào trú ngụ tại các khách sạn, dùng làm nơi tạm trú cho những di dân này.

Những người xin tỵ nạn này trong khi chờ đợi quyết định của cơ quan di trú Canada, được cấp thẻ y tế, được quyền đi làm.. cũng như các trợ cấp tài chánh..

Việc xin đi tỵ nạn của những người này xem như là đi du lịch..

“kẽ hở di dân ” này đã bị đóng, và những người di dân bất hợp pháp sẽ bị trả lại Hoa Kỳ..

Theo những tin tức vừa loan báo thì chính quyền tiểu bang New York đang lo lắng là họ sẽ phải đối phó với những người di dân bị Canada trã lại như thế nào?

Trong khi đó còn hàng ngàn những di dân đến Hoa Kỳ qua ngã biên giới Mễ Tây Cơ, được chính quyền các tiểu bang Texas, Florida.. chở lên thả xuống ở các tiểu bang có thống đốc thuộc đảng Dân Chủ như tiểu bang New York?

Tuyên bố trong cuộc vận động ở thành phố Waco, tiểu bang Texas, cựu tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích tổng thống Biden và đảng Dân Chủ, về thỏa hiệp di dân với Canada.

Ông Trump cho là thỏa hiệp này không có lợi cho Hoa Kỳ!

Như thế chuyện dài tỵ nạn ở con đường Roxham sẽ còn tiếp diễn trong tương lai?