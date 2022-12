Con riêng của một linh mục Hoa kỳ, thừa hưởng gia tài của bố lên đến 7 triệu Mỹ kim

New York: Theo những tin tức vừa được báo Daily Mail loan báo hôm thứ ba ngày 27 tháng 12, thì một linh mục Hoa Kỳ vừa qua đời trong tháng 11 vừa qua, đã để lại một gia tài khổng lồ 7 triệu Mỹ kim cho một đứa con trai của người linh mục này.

Linh mục Louis Gigante là một linh mục Công Giáo của thành phố New York.

Ông là một linh mục có tiếng tăm, được nhiều người biết ở thành phố New York.

Em của vị linh mục này là ông Vincent Gigante là một trùm Mafia trong thành phố New York, với biệt danh là “The Chin”

Vị linh mục Công Giáo này còn là một nhà thương mại:ông điều hành một công ty xây nhà rẻ tiền và khi chết tài sản của người linh mục này lên đến 7 triệu Mỹ kim.

Theo những nguồn tin báo chí thì linh mục Louis này là một người có hai khuôn mặt: ngoài giờ làm việc ở nhà thờ Công Giáo, St. Athanasius tromg vùng Bronx của thành phố New York, hàng đêm ông trở về sống với vợ và đứa con trai tại khu Westchester, cách nhà thờ chừng 1 tiếng đi xe điện.

Cũng theo các nguồn tin báo chí thì ông có con trai vào năm 1990, và các giới chức của giáo hội Công Giáo ở thành phố New York, cũng biết, nhưng làm ngơ vì vị linh mục này là một linh mục được nhiều người biết đến.

Người ta cũng không hiểu tại sao có những châm chước như thế, khi muốn là một linh mục, những người này phải khấn sống độc thân và cũng không thể ra hoạt động thương mại kiếm tiền?

Ông Luigino Gigante, 32 tuổi, là con trai của linh mục Louis, có một tiệm cà phê có internet tên là Waypoint Cafe ở khu vực Manhattan’s Lower East Side từ năm 2017.

Ông Luigino nói với phóng viên báo New York Times là giới chức thẩm quyền giáo hội và những nhân vật trong cộng đồng biết về chuyện ông là con của linh mục Louis, nhưng ông bố của ông đã không bị trục xuất.

Ông Luigino cũng nói là hai bố con ông ta có một cuộc sống lặng lẽ và cùng làm chung nhiều việc với nhau.

Trong năm ngoái 2021, linh mục Louis Gigante bị tố cáo là xâm phạm tình dục của một em trai 10 tuổi và một em gái 10 tuổi vào những năm của thập kỷ 1960s và 1970s: vụ án còn đang trong vòng phân xử thì ông ta qua đời.