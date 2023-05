Cơn sốt phim hoạt hình khiến nhiều điểm du lịch ở Nhật hút khách

Sức hút từ các phim hoạt hình ăn khách “The Firrst slam dunk” và “Suzume” đã “kéo” nhiều du khách đến các địa điểm là bối cảnh trong phim.

Từng xuất hiện trong cảnh mở đầu của anime truyền hình Slam Dunk, con đường đẹp như tranh vẽ nhìn ra biển ở Kamakura (thành phố ven biển ở Kanagawa, phía nam Tokyo) đang thu hút lượng lớn du khách đến thăm, chụp ảnh.

Zen Chai – một du khách người Singapore – cũng cho biết, bộ phim The First Slam Dunk đã giúp anh đưa ra quyết định đến Nhật Bản du lịch vào tháng 4 vừa qua. Anh là một trong hàng chục du khách đi dọc con đường ở Kamakura, bên cạnh các đoàn khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông.

Tính đến ngày 15/5, doanh thu phòng vé của The First Slam Dunk đạt tổng cộng 90 triệu USD, với số lượng người xem đạt khoảng 17,6 triệu, theo ứng dụng dữ liệu phim Maoyan Professional.

Một bộ phim khác nổi tiếng không kém là Suzume, phim hoạt hình lấy cảm hứng từ trận động đất và sóng thần khủng khiếp năm 2011 tấn công vùng Tohoku ở đông bắc Nhật Bản.

Giải thích về nguyên nhân các địa điểm được chọn làm bối cảnh phim gây sốt thời gian qua, phó giáo sư Takeshi Okamoto (khoa Xã hội học ứng dụng của Đại học Kindai) cho biết, những hạn chế của đại dịch COVID-19 khiến nhiều người phải ở trong nhà, và họ xem nhiều phim hoạt hình Nhật Bản hơn. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp phim anime và manga của Nhật có sức lan tỏa rộng rãi, khiến nhiều người muốn đến Nhật hơn.