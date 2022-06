Công an Bình Thuận xin lỗi người bị bắt oan trong vụ án giết người 41 năm trước

Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức buổi xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê, người bị bắt giam oan sai trong vụ án giết người 41 năm trước.

Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký giấy mời gửi ông Võ Ngọc, ngụ xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, là con trai ông Võ Tê (do ông Tê đã qua đời vào năm 1994), đến tham dự buổi xin lỗi dự kiến diễn ra vào ngày 17/6. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 15/6.

Công an Bình Thuận cho biết, buổi lễ xin lỗi nhằm phục hồi danh dự và tổn thất cho gia đình ông Võ Tê- người bị bắt, khởi tố, tạm giam oan trong vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 31/7/1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận).

Mặc dù ông Tê sau 152 ngày bị bắt giam oan đã được trả tự do nhưng lúc qua đời vào năm 1994, ông vẫn mang thân phận là bị can trong vụ án giết người.

Năm 2021, Công an Bình Thuận ra quyết định phục hồi điều tra vụ án giết người xảy ra năm 1980 và có kết luận điều tra công bố hôm 5/1/2022 rằng ông Trương Đình Chi mới là hung thủ giết người, không phải ông Võ Tê.

Tuy vậy, Công an cho rằng vụ án xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, theo kết quả tra cứu và xác minh tại các địa phương nơi ông Chi đã cư trú không thể hiện ông này có tiền án, tiền sự và phạm tội mới.

Do đó, căn cứ Điều 230 và Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đồng thời đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê.