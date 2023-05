Công ty bảo hiểm State Farm không bảo hiểm những căn nhà mới xây ở tiểu bang California.

Sacramento, California: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 5, thì công ty bảo hiểm State Farm sẽ không bán bảo hiểm nhà cho những khách hàng mới ở tiểu bang California.

Lý do chính cho sự từ chối này là nguy cơ cháy rừng ở tiểu bang California ngày một tăng, và đồng thời chi phí mà công ty này phải bỏ ra, để xây cất lại những căn nhà của thân chủ bị cháy, cũng gia tăng mãnh liệt.

Trong khi đó theo những tiên đoán của sở khí tượng Hoa Kỳ thì trong mùa hè năm nay, thời tiết sẽ còn nóng lên đến mức kỷ lục mới ở tiểu bang California, và sẽ gây thêm những trận cháy rừng trong những ngày sắp tới.

Trong năm ngoái 2022, trận cháy rừng the Mosquito Fire diễn ra ở tiểu bang California đã thiêu hủy 100 dặm vuông đất rừng và thiêu hũy trên 70 căn nhà đủ loại.

Đám cháy rừng lớn nhất ở tiểu bang California diễn ra trong năm 2021, the Dixie Fire, đã thiêu hủy trên 1 triệu mẫu đất ( acres) và trên 700 căn nhà đủ loại.

Và trong năm 2020, những đám cháy rừng diễn ra ở tiểu bang California đã làm ít nhất 36 người chết, hàng chục ngàn người phảu di tãn, hàng trăm căn nhà cùng trên 3.4 triệu mẫu đất rừng bị thiêu hủy.