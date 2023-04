Công ty Bed bath & Beyond xin khai chống bị xiết nợ, 30 ngàn nhân viên sẽ bị mất việc.

New York: Theo những loan báo hôm chúa nhật nàt 23 tháng 4, công ty Bed Bath & Beyond đã xin khai chống bị xiết nợ ( chapter 11 bankrrupcy) sau một thời gian tìm nguồn tài chánh trợ giúp, nhưng không thành công.

Vào tháng 2 vừa qua, công ty này đã tìm cách bán thêm cổ phiếu và trái phiếu để tìm thêm 1 tỷ Mỹ kim cho sự điều hành, nhưng chỉ bán được số cổ phiếu và trái phiếu khoảng 300 triệu Mỹ Kim.

Theo người phát ngôn viên của công ty này thì tất cả 360 cửa tiệm Bed Bath & Beyond và 120 cửa tiệm BABY vẫn tiếp tục hoạt động, và chỉ có những người mất tiền là những người bỏ tiền mua cổ phiếu và trái phiếu của công ty này.

Đây là một trong nhiều công ty Hoa Kỳ đã thất bại sau thời đại dịch: trước đại dịch công ty Bed Bath & Beyond có đến trên 1,500 cửa tiệm trên toàn Hoa Kỳ và Canada.

Những chi nhánh ở Canada đã xin khai phá sản từ tháng 2 vừa qua.

Vào tháng 9 năm ngoái 2022, ông Gustavo Arnal, năm nay 52 tuổi, giám đốc tài chánh của công ty Beb Bath này đã nhảy từ lầu 18 xuống đất, tại một cao ốc trong thành phố New York, tự tử, sau khi công ty này loan báo sẽ cho hàng trăm nhân viên nghỉ việc và đóng cửa 150 cửa tiệm, trong đợt xin khai phán sản đầu tiên.

Công ty Bed Bath & Beyond có trụ sở chính từ tiểu bang New Jersey, đã được thành lập từ năm 1990 với mục tiêu nhắm vào nhóm khách hàng là những cặp vợ chồng mới lấy nhau, mới mua nhà và mới có con.

Thời đại dịch covid đã làm thay đổi những nhu cầu của người tiêu thụ và dẫn đến sự sụp đổ của nhiều công ty mà công ty Bed Bath & Beyond là một trong những công ty đó.

Những nguồn tin cập nhật phổ biến trong ngày chúa nhật 23 tháng 4, cho biết là công ty Bed Bath & Beyond sẽ cho đóng cửa toàn bộ các cửa tiệm và sẽ khiến trên 30 ngàn nhân viên sẽ bị mất việc.