Công ty Magna thiết lập cơ xưởng làm bình điện xe hơi chạy điện

Chatham, Ontario: Hàng loạt các dự án liên quan đến việc sản xuất xe hơi chạy bằng điện và phụ tùng cho loại xe hơi này đã diễn ra ở Canada trong mấy ngày qua từ công ty Toyota,. sang đến công ty GM, Ford và Fiat Chryslers..

Mới đây công ty làm xe hơi Stellantis hợp tác với công ty LG Energy của Nam Hàn để thành lập một cơ xưởng làm bình điện xe hơi chạy bằng điện ở thành phố Windsor, và dự trù thâu nhận 2,500 nhân viên.

Trong hôm thứ tư ngày 30 tháng 3, phát ngôn viên của công ty Magna loan báo là công ty này sẽ thiết lập một cơ xưởng làm hộp bao cho bình điện xe hơi ở thành phố Chatham, cách thành phố Windsor khoảng 80 cây số về hướng tây.

Công ty Magna sẽ làm hộp bằng nhôm bao bình điện của loại xe hơi chạy điện F 150 của hãng Ford.

Cơ xưởng làm hộp nhôm bao bình điện xe hơi sẽ được xây cất với kinh phí 50 triệu dollars và sẽ thâu nhận 150 nhân viên.

Canada’s new climate plan calls for 42% cut in emi