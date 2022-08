Công ty Micron bỏ ra 40 tỷ Mỹ kim xây cất xưởng làm chip điện tử ở Hoa Kỳ

New York: Sau khi quốc hội Mỹ thông qua dự luật cắt giảm lạm phát hôm thứ tư ngày 10 tháng 8, công ty làm chip điện tử Micron loan báo là công ty này sẽ bõ ra 40 tỷ Mỹ kim, xây cất một xưởng làm chip điện tử ở Hoa Kỳ.

Theo người phát ngôn viên của công ty Micron, thì xưởng máy sản xuất chip điện tử dự trù sẽ thu nhận 40 ngàn nhân viên và trong số này sẽ có 5 ngàn nhân viên cao kỹ.

Hiện nay phần lớn chip điện tử cung cấp cho thế giới và cho cả Hoa Kỳ, đến từ các xưởng làm chip điện tử ở Trung quốc và Đài Loan.

Trong mục tiêu hàng đầu của chính quyền Mỹ là không muốn phải lệ thuộc vào các nhà máy ở Trung quốc, trong việc cung cấp các bộ phận điện tử cho nền kinh tế Mỹ, và đã đưa ra dự luật có tên là the CHIPS and Science hay luật Chip điện tử mà tổng thống Joe Biden sẽ ký vào ngày thứ ba 16 tháng 8.

Hiện nay các cơ xưởng ở Hoa Kỳ chỉ cung cấp 10 phần trăm các linh kiện của hệ thống bán dẫn ( semiconductor) gồm cả những chip điện tử cần thiết cho nền kỹ nghệ cao kỹ, trong khi 75 phần trăm số linh kiện này đến từ các xưởng máy ở các nước Á Châu mà phần lớn từ các xưởng máy ở Đài Loan và Trung quốc.

Ngoài công ty Micron, công ty làm chip điện tử Qualcomm cũng bỏ ra 4.2 tỷ Mỹ kim bành trướng hoạt động của cơ xưởng làm chip điện tử của công ty này ở thành phố New York.

Đạo luật chip điện tử đã được quốc hội Mỹ thông qua. Trong đạo luật này, có dành ra 52 tỷ Mỹ kim hỗ trợ cho các công ty làm chip điện tử có cơ xưởng ở Hoa Kỳ.