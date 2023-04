Công ty Tesla vẫn là công ty đứng hàng đầu Hoa Kỳ về số lượng xe chạy điện , bán được

New York:Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 7 tháng 4, thì trong tài khóa 3 tháng qua, số lượng xe hơi chạy điện mà công ty General Motors bán ra, đã nhiều hơn số lượng xe hơi chạy bằng điện bán ra từ công ty Ford Motor.

Tuy nhiên nếu so sánh với công ty Tesla thì cả hai công ty GM và Ford Motor vẫn không thể qua mặt được công ty Tesla: số lượng xe hơi chạy điện mà công ty Tesla bán ra, đứng hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Trong tài khóa ba tháng qua, công ty Tesla bán ra tổng cộng 161,630 xe hơi chạy điện ở Hoa Kỳ, so với số xe bán ra được của công ty GM ở Mỹ là 20.670 chiếc và công ty Ford bán được 10,866 chiếc.

Công ty Ford đã xuống đến hàng thứ 5 ở Hoa Kỳ về số lượng xe điện bán ra, và thua cả các công ty Hyundai Motor và Volkswagen.

Mục tiêu của hai công ty GM và Ford Motor là tìm cách vượt qua công ty Tesla về số lượng xe điện bán ra ở Hoa Kỳ, nhưng mục tiêu này khó thực hiện.

Theo những tin tức loan báo, công ty Tesla dự trù sản xuất 20 triệu xe chạy điện một năm vào năm 2030. Trong khi công ty GM dự trù sản xuất 2triệu xe hơi chạy điện vào năm 2025.

Phần lớn các xe hơi chạy điện mà công ty GM sản xuất là loại xe thường,bán với giá dưới 30 ngàn Mỹ kim, trong khi loại xe Tesla model 3 bán với giá 50 ngàn Mỹ Kim.

Trong ngày thứ sáu, phát ngôn viên của công ty Tesla loan báo là công ty này cho cắt giảm giá bán các loại xe chạy điện.

Đây là lần thứ 5 cắt giảm giá bán xe của công ty Tesla trong năm nay.