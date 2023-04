Công ty Walmart cắt giảm nhân viên, trong khi số công ăn việc làm ở Mỹ sút giảm

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 4 tháng 4, công ty bách hóa Walmart cho cắt giảm khoảng 2 ngàn nhân viên làm việc ở các nhà kho, nơi chứa hàng hóa, và việc cho đóng cửa một số cửa tiệm không mang lợi nhuận cho công ty này.

Số nhân viên bị layoff gồm cả 1 ngàn nhân viên làm việc ở cơ sở chứa hàng hóa ở thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas, và 600 nhân viên ở tiểu bang Pensylvania, 400 nhân viên ở tiểu bang Florida cũng như 200 nhân viên ở New Jersey.

Hàng loạt những chi nhánh của công ty Walmart đã bị đóng cửa ở các tiểu bang như Illinois, Wisconsin, New Mexico, Florida.. khiến cho công ty này không cần nhiều nhân viên làm việc trong các trung tâm chứa hàng hóa.

Mức lạm phát gia tăng ở Mỹ kéo theo sự gia tăng của tiền lương mà các công ty phải trả cho nhân viên, khiến cho chủ nhân các công ty này phải cho cắt giảm nhân viên để có lợi nhuận.

Trong hôm thứ hai ngày 3 tháng 4, công ty McDonald’s cũng cho hàng trăm nhân viên văn phòng nghỉ việc, cũng với mục đích gia tăng lợi nhuận cho công ty này.

Theo các nguồn tin báo chí thì trong năm nay công ty bách hóa Walmart sẽ cho đóng cửa khoãng 800 chi nhánh trên toàn nước Mỹ.

Một công ty bách hóa khác là công ty Bed Bath & Beyond cũng dự trù cho layoff nhân viên và đóng cửa nhiều chi nhánh. Công ty này hiện có 1,500 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ, và dự trù sẽ giữ lại 480 cửa tiệm vào cuối năm nay.

Công ty bán đồ ăn nhanh Burger Kings sẽ cho đóng cửa 26 chi nhánh ở tiểu bang Michigan..

Trong khi đó theo những công bố của bộ lao động Hoa Kỳ thì số công ăn việc làm có sẵn , dành cho những cư dân Mỹ muốn đi làm, trong tháng giêng năm nay 2023 đã còn 9.93 triệu công ăn việc làm.

Đây là tháng đầu tiên, kể từ tháng 5 năm 2021 cho đến nay, mà số công ăn việc làm có sẵn đã giảm xuống dưới 10 triệu công việc.

Như thế có những nguy cơ là nền kinh tế Mỹ sẽ lâm vào vòng suy thoái khi các công ty lớn nhỏ, kiếm không được nhiều lợi nhuận trong thời kỳ lạm phát cao, đã phải cắt giảm nhân viên?